[{"available":true,"c_guid":"4bc67bee-d1b2-4943-8107-b9c25e1b67b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas füst lepte be Wisconsin környékét, miután robbanás történt egy kőolajfinomítóban. A környéken élőket a levegőben terjedő füst miatt evakuálták.","shortLead":"Hatalmas füst lepte be Wisconsin környékét, miután robbanás történt egy kőolajfinomítóban. A környéken élőket...","id":"20180427_Tizezreket_kellett_evakualni_egy_olajfinomitoban_tortent_robbanas_miatt__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc67bee-d1b2-4943-8107-b9c25e1b67b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1b6fde-9759-42bd-bb3b-7a78d91e7103","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Tizezreket_kellett_evakualni_egy_olajfinomitoban_tortent_robbanas_miatt__video","timestamp":"2018. április. 27. 11:58","title":"Tízezreket kellett evakuálni egy olajfinomítóban történt robbanás miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"4,5 millió forintos szakértői díjat állapított meg a NAV annak az adószakértőnek, aki Czeglédy Csaba ügyében készített szakvéleményt. Csakhogy a szombathelyi politikus védőjének számítása szerint a horribilis összeg csak akkor jöhetett ki, ha a szakértő 68 munkanap alatt kétszer ennyit, több mint 130 munkanapon át dolgozott egyfolytában. A nyomozók viszont állítják, ellenőrizték a szakvélemény elkészítését, és jár a fizetség az általuk kirendelt szakértőnek.","shortLead":"4,5 millió forintos szakértői díjat állapított meg a NAV annak az adószakértőnek, aki Czeglédy Csaba ügyében készített...","id":"20180427_45_milliot_kap_az_igazsagugyi_szakerto_akit_raallitottak_a_Czegledyugyre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56711f06-2f23-4ba7-9c7d-a90cbb38ec1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_45_milliot_kap_az_igazsagugyi_szakerto_akit_raallitottak_a_Czegledyugyre","timestamp":"2018. április. 27. 12:03","title":"4,5 milliót kap az igazságügyi szakértő, akit ráállítottak a Czeglédy-ügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak a szakemberek. ","shortLead":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak...","id":"20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7562ac84-77df-437e-b49f-e405f4f08271","keywords":null,"link":"/elet/20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","timestamp":"2018. április. 26. 17:46","title":"Négy év után derült ki Pu Puról, hogy valójában hímnemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8383c9-7aac-473e-b640-667f7b70ce9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford előrukkolt az Escort 2018-as kiadásával, mely az új Focusszal karöltve támad a piacon.","shortLead":"A Ford előrukkolt az Escort 2018-as kiadásával, mely az új Focusszal karöltve támad a piacon.","id":"20180427_ford_escort_focus_kompakt_auto_pekingi_autoszalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f8383c9-7aac-473e-b640-667f7b70ce9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181ab3bb-873c-4eef-9a55-5a51a02ef16b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_ford_escort_focus_kompakt_auto_pekingi_autoszalon","timestamp":"2018. április. 27. 13:24","title":"Itt a vadonatúj Ford Escort, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9c84e3-09a1-44da-b149-c7119a2fefe4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Volga-Dnyepr orosz légiszállítási vállalat tájékoztatta az Észak-atlanti Szövetség (NATO) 10 európai tagállamát: nem hosszabbítja meg a 2018 december 31-én lejáró, ún. Salis-szerződést. Ezt a megállapodást 2006-ben kötötték, és a kontraktus értelmében a Volga-Dnyepr folyamatosan 10 Antonov An–124 típusú óriás szállítógépet tartott fenn a NATO rendelkezésére. ","shortLead":"A Volga-Dnyepr orosz légiszállítási vállalat tájékoztatta az Észak-atlanti Szövetség (NATO) 10 európai tagállamát: nem...","id":"20180427_Kiados_orosz_pofon_uzleti_alapon_az_europai_NATOtagallamoknak_koztuk_nekunk_magyaroknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a9c84e3-09a1-44da-b149-c7119a2fefe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3b2989-f805-4517-8f74-c2514cfaa858","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Kiados_orosz_pofon_uzleti_alapon_az_europai_NATOtagallamoknak_koztuk_nekunk_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 27. 10:30","title":"Kiadós orosz pofon üzleti alapon az európai NATO-tagállamoknak, köztük nekünk, magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c5c926-de64-428d-9100-26881225c32f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Radics Gigi szerelmes száma lett az. ","shortLead":"Radics Gigi szerelmes száma lett az. ","id":"20180427_Ime_ezt_a_szamot_valasztottak_Budapest_dalanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c5c926-de64-428d-9100-26881225c32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459d1b94-fa37-4b05-96c9-5ef7a3d91ba9","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Ime_ezt_a_szamot_valasztottak_Budapest_dalanak","timestamp":"2018. április. 27. 22:20","title":"Íme, ezt a számot választották Budapest dalának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vége a tippelgetésnek.","shortLead":"Vége a tippelgetésnek.","id":"20180426_Bejelentettek_Katalin_es_Vilmos_babajanak_nevet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507a9161-30d8-49b0-beb2-168bf316883e","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Bejelentettek_Katalin_es_Vilmos_babajanak_nevet","timestamp":"2018. április. 27. 12:04","title":"Bejelentették Katalin és Vilmos babájának nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04dca57d-8dc3-4944-a99e-86749f8784e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Filmre viszik a nők tucatjai által szexuális zaklatással megvádolt Harvey Weinstein ügyét kirobbantó újságírók sztoriját. ","shortLead":"Filmre viszik a nők tucatjai által szexuális zaklatással megvádolt Harvey Weinstein ügyét kirobbantó újságírók...","id":"20180426_Brad_Pittek_keszitik_a_Weinsteinugyrol_szolo_filmet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04dca57d-8dc3-4944-a99e-86749f8784e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04ce0f-ce46-4575-a847-11d5f71ec62b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Brad_Pittek_keszitik_a_Weinsteinugyrol_szolo_filmet","timestamp":"2018. április. 26. 13:05","title":"Brad Pitték készítik a Weinstein-ügyről szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]