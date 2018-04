Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz társelnöki rendszer - amit eredetileg akart volna az elnökség -, de a vezetés változik.","shortLead":"Nem lesz társelnöki rendszer - amit eredetileg akart volna az elnökség -, de a vezetés változik.","id":"20180428_Eldolt_hogyan_vezetik_a_Jobbikot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef4fec-570e-422b-8499-149c917bac4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Eldolt_hogyan_vezetik_a_Jobbikot","timestamp":"2018. április. 28. 13:38","title":"Új vezetési struktúra jön a Jobbikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez a tavasz a nagy megújulás időszaka a Google-nél. A levelezőrendszer után a böngészőjükhöz is hozzányúlnak, bár ott azért kisebb lesz a változás.","shortLead":"Ez a tavasz a nagy megújulás időszaka a Google-nél. A levelezőrendszer után a böngészőjükhöz is hozzányúlnak, bár ott...","id":"20180427_google_chrome_canary_uj_dizajn_material_design_2_felhasznaloi_felulet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fd5995-ff46-4f4b-b8f5-2810d45eca22","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_google_chrome_canary_uj_dizajn_material_design_2_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2018. április. 27. 07:02","title":"A Gmail megújítása után a Chrome-hoz is hozzányúl a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operettszínházból április 13-i hatállyal rúgták ki Kerényi Miklós Gábort, aki a zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta.","shortLead":"Az Operettszínházból április 13-i hatállyal rúgták ki Kerényi Miklós Gábort, aki a zaklatási botrány után nem...","id":"20180426_Aldozatok_cimu_irasaban_reagalt_Kerenyi_a_kirugasara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d292c620-4ab2-4e37-9024-61d289bbba7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Aldozatok_cimu_irasaban_reagalt_Kerenyi_a_kirugasara","timestamp":"2018. április. 26. 17:13","title":"\"Áldozatok\" címmel reagált Kerényi a kirúgására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3875f4a-b5e9-4878-aec0-d6055f6df8aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bohemian Rhapsody című életrajzi film november 2-án debütál az amerikai mozikban, de már most elmondhatjuk, hogy a maszkmesterek, sminkesek és jelmezesek munkája biztosan első osztályú. ","shortLead":"A Bohemian Rhapsody című életrajzi film november 2-án debütál az amerikai mozikban, de már most elmondhatjuk...","id":"20180427_Csak_amulunk_klassz_jelenetfotok_keszultek_a_novemberben_erkezo_Queenfilmbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3875f4a-b5e9-4878-aec0-d6055f6df8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbd14f2-0b7b-4eb9-829f-bab08b54549c","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Csak_amulunk_klassz_jelenetfotok_keszultek_a_novemberben_erkezo_Queenfilmbol","timestamp":"2018. április. 27. 10:13","title":"Csak ámulunk: klassz jelenetfotók készültek a novemberben érkező Queen-filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e44c667-b732-4d40-93b6-c1499c084ccb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az anorexia és a bulimia után a kilencvenes évek végén a szakemberek újabb kényszeres evészavart definiáltak. Az ortorexia egészségesétel-függőséget jelent, és egyfajta spiritualitás a konyhában.","shortLead":"Az anorexia és a bulimia után a kilencvenes évek végén a szakemberek újabb kényszeres evészavart definiáltak...","id":"20180427_Egeszsegesen_etkezik_Lehet_hogy_beteg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e44c667-b732-4d40-93b6-c1499c084ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eb07a0-d28e-4dd6-a53c-a5b10cd6ee18","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180427_Egeszsegesen_etkezik_Lehet_hogy_beteg","timestamp":"2018. április. 27. 10:00","title":"Egészségesen étkezik? Lehet, hogy beteg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f305aabf-0087-4c7a-b821-168369eb7529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A LIBE csütörtöki ülését követően Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tartott, az egyik holland újságíró pedig azt kérte tőle: mutassa meg a Soros-tervet, mert ő sehol nem találja. Túl magas labda volt ez a magyar külügyminiszternek.","shortLead":"A LIBE csütörtöki ülését követően Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tartott, az egyik holland újságíró pedig azt kérte...","id":"20180427_Szijjarto_szerint_a_Sorosterv_fent_van_az_interneten_csak_meg_kell_keresni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f305aabf-0087-4c7a-b821-168369eb7529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ea275f-5f7a-47ee-ba0a-da754c38ff38","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Szijjarto_szerint_a_Sorosterv_fent_van_az_interneten_csak_meg_kell_keresni","timestamp":"2018. április. 27. 10:36","title":"Szijjártó szerint a Soros-terv fent van az interneten, csak meg kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2e325a-753b-4ce3-bf72-d402b69f7312","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180427_atpreselte_magat_a_zart_uvegajton_keresik_miatta_a_rendorok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f2e325a-753b-4ce3-bf72-d402b69f7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc035f9d-b6ea-4161-9e99-5f0470dbe2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_atpreselte_magat_a_zart_uvegajton_keresik_miatta_a_rendorok","timestamp":"2018. április. 27. 17:34","title":"Átpréselte magát a zárt üvegajtón, keresik miatta a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","shortLead":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","id":"20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46465f-9af5-4e37-b113-20e75f51b868","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","timestamp":"2018. április. 26. 17:28","title":"Nagyon kiszúrt a kormány a megújuló energiát használó kiserőművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]