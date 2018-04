Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74b7b38c-54f3-444f-974a-4242d8243ba5","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"kkv","description":"Az osztrák nemzeti kincsnek számító egykori Forma–1-es autóversenyző, Niki Lauda az éppen csak visszaszerzett légitársaságát, a Nikit rögvest eladta a fapados Ryanairnek. ","shortLead":"Az osztrák nemzeti kincsnek számító egykori Forma–1-es autóversenyző, Niki Lauda az éppen csak visszaszerzett...","id":"201815__niki_lauda__ryanair__becsi_offenziva__sebessegmamor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74b7b38c-54f3-444f-974a-4242d8243ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123698ef-e9b2-4dca-b3e1-a5564b2f5b93","keywords":null,"link":"/kkv/201815__niki_lauda__ryanair__becsi_offenziva__sebessegmamor","timestamp":"2018. április. 28. 10:30","title":"Niki Lauda és a Ryanair üzlete: win-win játszma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nincs meglepetés a miniszterjelöltek között, az egyes tárcákat azok kaphatják, akiknek a neve már a napokban kiszivárgott. ","shortLead":"Nincs meglepetés a miniszterjelöltek között, az egyes tárcákat azok kaphatják, akiknek a neve már a napokban...","id":"20180427_hivatalos_itt_a_nevsor_ok_lehetnek_a_kovetkezo_orban_kormany_tagjai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8de0c1-9f8b-4c66-9e72-bbdd2e74f0f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_hivatalos_itt_a_nevsor_ok_lehetnek_a_kovetkezo_orban_kormany_tagjai","timestamp":"2018. április. 27. 13:54","title":"Hivatalos, itt a névsor: Ők lesznek a következő Orbán-kormány tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a7db04-c226-4a5c-a0f8-3cfa45096470","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az állam adott bő 200 millió forintot az MCP kampányára, és a párt begyűjtött négyezer szavazatot, vagyis félmillió forint jutott minden egyes voksra. Ami józan ésszel is gyanúsan hangzik, az a rendőrök érdeklődését is felkelthette. A hvg.hu által megismert nyomozási adatok szerint több párt szakmányban másolta a kampány kezdetén az induláshoz szükséges aláírásokat. Zömükben hajléktalanok hamisították az íveket azon a helyszínen, ahol még márciusban tartott razziát a rendőrség.","shortLead":"Az állam adott bő 200 millió forintot az MCP kampányára, és a párt begyűjtött négyezer szavazatot, vagyis félmillió...","id":"20180427_Nagyuzemben_masolhattak_hajlektalanok_a_kamupartok_alairasait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a7db04-c226-4a5c-a0f8-3cfa45096470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a131178-d252-40c0-9b7d-d3963f204aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Nagyuzemben_masolhattak_hajlektalanok_a_kamupartok_alairasait","timestamp":"2018. április. 27. 14:25","title":"Kamupártok műhelytitkai: óránként 7000 forintért dolgozhattak a hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e33e8d6-6a65-48bd-a82e-3de2d0fb4dc6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az éjszakai rabló című felvételt, amely egy termeszvárat éjszaka megközelítő hangyászt ábrázol, egy brazil természetvédelmi parkban készítette Marcio Cabral. ","shortLead":"Az éjszakai rabló című felvételt, amely egy termeszvárat éjszaka megközelítő hangyászt ábrázol, egy brazil...","id":"20180427_kitomott_allat_volt_a_kepen_megbuntettek_az_ev_egyik_legjobb_termeszetfotosat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e33e8d6-6a65-48bd-a82e-3de2d0fb4dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0d754c-8362-4f4b-aeab-3abdf8844a01","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_kitomott_allat_volt_a_kepen_megbuntettek_az_ev_egyik_legjobb_termeszetfotosat","timestamp":"2018. április. 27. 18:05","title":"Kitömött állat volt a képén, megbüntették az év egyik legjobb természetfotósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4f9e60-ce89-4cfe-a5e4-b835049f54f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Ferrari német pilótájának ez az idei harmadik, és pályafutása 53. pole pozíciója.","shortLead":"A Ferrari német pilótájának ez az idei harmadik, és pályafutása 53. pole pozíciója.","id":"20180428_vettele_a_pole_pozicio_a_forma1es_azeri_nagydijon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4f9e60-ce89-4cfe-a5e4-b835049f54f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536488c3-3664-452a-83a6-207a74d7d9a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_vettele_a_pole_pozicio_a_forma1es_azeri_nagydijon","timestamp":"2018. április. 28. 16:48","title":"Vettelé a pole pozíció a Forma-1-es Azeri Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik szombati kongresszusán kiderül, hogy a delegáltak milyen vezetési rendszert szeretnének a jövőben. ","shortLead":"A Jobbik szombati kongresszusán kiderül, hogy a delegáltak milyen vezetési rendszert szeretnének a jövőben. ","id":"20180428_Mar_ma_eldolhet_milyen_iranyba_megy_a_Jobbik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b73a0-b022-412b-b841-b4b2909a9eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Mar_ma_eldolhet_milyen_iranyba_megy_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 28. 09:47","title":"Már ma eldőlhet, milyen irányba megy a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99087659-c6d7-40c4-863e-3727f928ed55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt mondta, rossz hírt kapott, és ivott is az eset előtt. ","shortLead":"A férfi azt mondta, rossz hírt kapott, és ivott is az eset előtt. ","id":"20180426_Video_is_van_a_tevejet_a_Hollan_Erno_utcara_hajito_ferfirol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99087659-c6d7-40c4-863e-3727f928ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bab1c2-f9da-4544-b46e-8fd3226091c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Video_is_van_a_tevejet_a_Hollan_Erno_utcara_hajito_ferfirol","timestamp":"2018. április. 26. 20:22","title":"Videó is van a tévéjét a Hollán Ernő utcára hajító férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező adózókról. ","shortLead":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező...","id":"20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaa53cb-89fc-451d-b4a3-f3763ba3d4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","timestamp":"2018. április. 27. 08:55","title":"Kozsó, Bróker Marcsi és Zuschlag János is rajta van a NAV szégyenlistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]