[{"available":true,"c_guid":"89c9cd49-deed-48c8-8e7b-e0a75c9d55f8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a TT pillanatok alatt bebizonyítja, hogy nem egy divatos női kis sportkocsi, hanem egy kőkemény utcai versenyautó, aminél talán csak a kilőtt puskagolyó hasít jobban a levegőben. Nem mellesleg Győrben gyártják.","shortLead":"Ez a TT pillanatok alatt bebizonyítja, hogy nem egy divatos női kis sportkocsi, hanem egy kőkemény utcai versenyautó...","id":"20180428_uvegtigris_magyar_auto_audi_tt_rs_sportkocsi_kupe_sportauto_quattro_gyor_rs3_porsche_911","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89c9cd49-deed-48c8-8e7b-e0a75c9d55f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607a5589-c1a6-498d-91c8-02e3c159c603","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_uvegtigris_magyar_auto_audi_tt_rs_sportkocsi_kupe_sportauto_quattro_gyor_rs3_porsche_911","timestamp":"2018. április. 28. 15:00","title":"ÜvegtigRS: kipróbáltuk a leggyorsabb magyar autót, az Audi TT RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9422612-a179-4be3-9953-dbe90809f1ff","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatalmas kijelzők, érintőpanelek, mesterséges intelligencia, digitális asszisztens és kiterjesztett valóság. Nem, ez nem egy űrhajó, hanem egy VW Golf méretű kompakt autó, ami tudásban a hatalmas luxuslimuzinokat is simán kenterbe veri. ","shortLead":"Hatalmas kijelzők, érintőpanelek, mesterséges intelligencia, digitális asszisztens és kiterjesztett valóság. Nem...","id":"20180429_negykereku_kecskemeti_iphone_mercedes_aosztaly_teszt_bmw_audi_a3_vw_golf_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9422612-a179-4be3-9953-dbe90809f1ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f44f79-f997-47ce-a892-684af4a43ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_negykereku_kecskemeti_iphone_mercedes_aosztaly_teszt_bmw_audi_a3_vw_golf_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. április. 29. 13:00","title":"A négykerekű kecskeméti iPhone: vezettük és beszélgettünk is a Mercedes A-osztállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7402b24c-b482-4f77-88f3-250a4d5b5b94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton a Szabadság hidat, vasárnap a Budai alsó rakpartot zárják le.","shortLead":"Szombaton a Szabadság hidat, vasárnap a Budai alsó rakpartot zárják le.","id":"20180427_filmforgatas_forgatja_fel_a_rakparti_kozlekedest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7402b24c-b482-4f77-88f3-250a4d5b5b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efe3e38-d901-4210-8ef9-3839577a1655","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_filmforgatas_forgatja_fel_a_rakparti_kozlekedest","timestamp":"2018. április. 27. 15:35","title":"Filmforgatás forgatja fel a rakparti közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db34192-0ee7-4ae7-b3c0-5e35420b1547","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnos nem volt ideje születésnapi ajándékot venni, és ezt el is mesélte élő adásban.","shortLead":"Sajnos nem volt ideje születésnapi ajándékot venni, és ezt el is mesélte élő adásban.","id":"20180428_Nyilvanosan_alazta_meg_Donald_Trump_a_feleseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db34192-0ee7-4ae7-b3c0-5e35420b1547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e319c04-f39e-49a6-867e-46663a8015e1","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Nyilvanosan_alazta_meg_Donald_Trump_a_feleseget","timestamp":"2018. április. 28. 08:49","title":"Nyilvánosan alázta meg Donald Trump a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az utakon ketten meghaltak.","shortLead":"Az utakon ketten meghaltak.","id":"20180428_Hatvan_baleset_tortent_egy_nap_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31ce6bb-173c-4537-8704-e79cc36737c3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180428_Hatvan_baleset_tortent_egy_nap_alatt","timestamp":"2018. április. 28. 08:57","title":"Hatvan baleset történt egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-frakciót Szél Bernadett fogja vezetni. ","shortLead":"Az LMP-frakciót Szél Bernadett fogja vezetni. ","id":"20180427_Szel_vezeti_majd_az_LMPfrakciot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3fd872-3120-463a-9aa4-dc2d567bbe66","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Szel_vezeti_majd_az_LMPfrakciot","timestamp":"2018. április. 27. 15:55","title":"Szabó Szabolcs az LMP-frakcióba ül be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés vastagon érintheti az Ausztriában dolgozó magyarok itthon élő gyerekeit is. A családtámogatást annak az országnak az árszínvonalához igazítanák, amelyben a munkavállaló gyermeke él","shortLead":"Az intézkedés vastagon érintheti az Ausztriában dolgozó magyarok itthon élő gyerekeit is. A családtámogatást annak...","id":"20180428_die_presse_Jovore_tenyleg_megkurtitja_ausztria_a_kulfoldi_gyerekek_utan_jaro_tamogatast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead6c726-d0e7-42d8-aced-66871c65dfe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_die_presse_Jovore_tenyleg_megkurtitja_ausztria_a_kulfoldi_gyerekek_utan_jaro_tamogatast","timestamp":"2018. április. 28. 21:59","title":"Die Presse: Jövőre tényleg megkurtíthatja Ausztria a külföldi gyerekek után járó támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új-mexikói kiszáradt tómederben találták meg a lábnyomokat, amelyek alapján rekonstruálható az őslajhár és az ősemberek egy csoportjának küzdelme. ","shortLead":"Egy új-mexikói kiszáradt tómederben találták meg a lábnyomokat, amelyek alapján rekonstruálható az őslajhár és...","id":"20180427_Labnyomok_arulkodnak_egy_hatalmas_oslajhar_es_az_osemberek_kozotti_kuzdelemrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827d27c2-2d27-4a77-a0a2-28aab7b613bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_Labnyomok_arulkodnak_egy_hatalmas_oslajhar_es_az_osemberek_kozotti_kuzdelemrol","timestamp":"2018. április. 27. 15:10","title":"Lábnyomok árulkodnak egy hatalmas őslajhár és az ősemberek közötti küzdelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]