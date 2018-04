Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos felvette mandátumát, de azért bevitt egy gyomrost a többieknek, akik szintén.","shortLead":"Hadházy Ákos felvette mandátumát, de azért bevitt egy gyomrost a többieknek, akik szintén.","id":"20180427_Hadhazy_Sokan_hamar_tultettek_magukat_azon_hogy_ketes_legitimitasu_parlamentbe_ulnek_be","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8a8fd8-6100-4c6e-ba19-46b1f715863b","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Hadhazy_Sokan_hamar_tultettek_magukat_azon_hogy_ketes_legitimitasu_parlamentbe_ulnek_be","timestamp":"2018. április. 27. 09:52","title":"Hadházy: Sokan hamar túltették magukat azon, hogy kétes legitimitású parlamentbe ülnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e33e8d6-6a65-48bd-a82e-3de2d0fb4dc6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az éjszakai rabló című felvételt, amely egy termeszvárat éjszaka megközelítő hangyászt ábrázol, egy brazil természetvédelmi parkban készítette Marcio Cabral. ","shortLead":"Az éjszakai rabló című felvételt, amely egy termeszvárat éjszaka megközelítő hangyászt ábrázol, egy brazil...","id":"20180427_kitomott_allat_volt_a_kepen_megbuntettek_az_ev_egyik_legjobb_termeszetfotosat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e33e8d6-6a65-48bd-a82e-3de2d0fb4dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0d754c-8362-4f4b-aeab-3abdf8844a01","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_kitomott_allat_volt_a_kepen_megbuntettek_az_ev_egyik_legjobb_termeszetfotosat","timestamp":"2018. április. 27. 18:05","title":"Kitömött állat volt a képén, megbüntették az év egyik legjobb természetfotósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d468d42-824f-4899-bfd0-c89b32ac561f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Úgy tűnhet, az online kereskedelem magával sodorja az Avon ladyt is, a magyarok mégis kitartanak. A cég gödöllői központjában néztük meg, hogyan működik a majdnem százezer magyar nőt megmozgató rendszer.","shortLead":"Úgy tűnhet, az online kereskedelem magával sodorja az Avon ladyt is, a magyarok mégis kitartanak. A cég gödöllői...","id":"20180428_avon_direkt_ertekesites_cegportre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d468d42-824f-4899-bfd0-c89b32ac561f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886fb104-b2f0-4f73-a82e-4a4751ec5d13","keywords":null,"link":"/kkv/20180428_avon_direkt_ertekesites_cegportre","timestamp":"2018. április. 28. 12:30","title":"Hogyan csinálja az Avon, hogy ennyi magyarnak van \"katalógusos\" ismerőse?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f86a85-f4ea-4ea1-aa30-44b9cb7f7680","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Veszélyben a VW Passat és az Opel Insignia fő riválisa, ami néhány éven belül teljesen eltűnhet a piacról. Egy ráncfelvarrás még biztos, de az ezt követő jövő még nagyon homályos.","shortLead":"Veszélyben a VW Passat és az Opel Insignia fő riválisa, ami néhány éven belül teljesen eltűnhet a piacról...","id":"20180427_ford_mondeo_vege_fusion_focus_fiesta_vw_passat_opel_insignia_suv_divatterepjaro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f86a85-f4ea-4ea1-aa30-44b9cb7f7680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c359b5ab-a473-4fa2-befe-5016d475fba0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_ford_mondeo_vege_fusion_focus_fiesta_vw_passat_opel_insignia_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. április. 27. 08:21","title":"A divatterepjárók írhatják alá a Ford Mondeo halálos ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e4ca46-1c41-4806-9019-63335b7aad7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvó XC40-nel szoros rokonságot ápoló ígéretes kínai járgány és társai már az öreg kontinensen (is) fognak készülni.","shortLead":"A Volvó XC40-nel szoros rokonságot ápoló ígéretes kínai járgány és társai már az öreg kontinensen (is) fognak készülni.","id":"20180428_europa_belgium_kinai_auto_suv_divatterepjaro_autogyartas_volvo_xc40_geely_lynk_co","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37e4ca46-1c41-4806-9019-63335b7aad7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbebd11-8e47-4a5e-b1ab-bf1c23a2b484","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_europa_belgium_kinai_auto_suv_divatterepjaro_autogyartas_volvo_xc40_geely_lynk_co","timestamp":"2018. április. 28. 11:16","title":"Európában gyártják majd az új kínai autókat, amiket már érdemes nagyon komolyan venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f","c_author":"Balázs Ádám","category":"itthon","description":"Magyarország remek hely lehetne.","shortLead":"Magyarország remek hely lehetne.","id":"20180427_abrandok_helyett_emigracio_balazs_adam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a3ff1-3d5c-4668-9c13-3ba3e7ae1fac","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_abrandok_helyett_emigracio_balazs_adam","timestamp":"2018. április. 27. 11:20","title":"Ábrándok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ec99fd-c560-4b8c-be2b-32d4a20aa57b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kissé rejtélyes posztból úgy tűnik, újabb Nokia márkájú nosztalgiatelefonnal rukkolhat ki május elején a HMD Global.","shortLead":"Egy kissé rejtélyes posztból úgy tűnik, újabb Nokia márkájú nosztalgiatelefonnal rukkolhat ki május elején a HMD Global.","id":"20180427_majusban_mutathatja_be_a_hmd_global_a_nokian9_nosztalgiatelefont","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ec99fd-c560-4b8c-be2b-32d4a20aa57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d1cca9-8499-49f1-a2ac-4170aa8ff166","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_majusban_mutathatja_be_a_hmd_global_a_nokian9_nosztalgiatelefont","timestamp":"2018. április. 27. 17:00","title":"Újabb Nokia nosztalgiatelefon érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pásztóihoz hasonló helyzettől nem tart a nemrég megválasztott polgármester, szerinte nem fognak lemondani a vásárhelyi képviselők, itt állóháborúra készülnek. Csütörtökön például jogköröktől fosztották meg Márki-Zay Pétert és egymilliárd forint elköltéséről is döntöttek, amire a polgármester szerint nincs fedezet: ez lett a sok közgyűlés eredménye.","shortLead":"A pásztóihoz hasonló helyzettől nem tart a nemrég megválasztott polgármester, szerinte nem fognak lemondani...","id":"20180427_Megbenitottak_MarkiZay_Petert_a_vasarhelyi_kepviselok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c251b2-69c1-4e36-a156-f926cdecb74d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Megbenitottak_MarkiZay_Petert_a_vasarhelyi_kepviselok","timestamp":"2018. április. 27. 09:45","title":"Megbénították Márki-Zay Pétert a vásárhelyi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]