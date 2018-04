Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1baa6b8f-e6e8-4484-a507-a6c36de02f4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ideálisak a körülmények a koreai megegyezésre: az USA elnöke hajlik Kim Dzsong Un és rezsimje elismerésére, a vezetők erejük és hatalmuk teljében vannak, és úgy fest, a korábban agresszív és provokatív észak-koreai stratégia is sikerrel járt – Csoma Mózes Korea-szakértővel beszélgettünk a történelmi jelzővel illetett legfrissebb fejlemények után.","shortLead":"Ideálisak a körülmények a koreai megegyezésre: az USA elnöke hajlik Kim Dzsong Un és rezsimje elismerésére, a vezetők...","id":"20180427_Ez_volt_EszakKorea_mesterterve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1baa6b8f-e6e8-4484-a507-a6c36de02f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5c4a6e-f9bb-4a9f-91df-5b26aaf3b2c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Ez_volt_EszakKorea_mesterterve","timestamp":"2018. április. 27. 15:56","title":"Észak-Korea szándékosan rémisztgethetett, hogy megbékélésre késztesse ellenségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban is megállapodtak, hogy idén hivatalosan is véget érhet az 1953-ban lezárt koreai háború. ","shortLead":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban...","id":"20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23675cb-ed6f-4ae6-b472-1b15cdcfbf91","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","timestamp":"2018. április. 27. 11:20","title":"Hivatalosan is véget érhet a koreai háború és indulhat az atommentesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c9cd49-deed-48c8-8e7b-e0a75c9d55f8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a TT pillanatok alatt bebizonyítja, hogy nem egy divatos női kis sportkocsi, hanem egy kőkemény utcai versenyautó, aminél talán csak a kilőtt puskagolyó hasít jobban a levegőben. Nem mellesleg Győrben gyártják.","shortLead":"Ez a TT pillanatok alatt bebizonyítja, hogy nem egy divatos női kis sportkocsi, hanem egy kőkemény utcai versenyautó...","id":"20180428_uvegtigris_magyar_auto_audi_tt_rs_sportkocsi_kupe_sportauto_quattro_gyor_rs3_porsche_911","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89c9cd49-deed-48c8-8e7b-e0a75c9d55f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607a5589-c1a6-498d-91c8-02e3c159c603","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_uvegtigris_magyar_auto_audi_tt_rs_sportkocsi_kupe_sportauto_quattro_gyor_rs3_porsche_911","timestamp":"2018. április. 28. 15:00","title":"ÜvegtigRS: kipróbáltuk a leggyorsabb magyar autót, az Audi TT RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz társelnöki rendszer - amit eredetileg akart volna az elnökség -, de a vezetés változik.","shortLead":"Nem lesz társelnöki rendszer - amit eredetileg akart volna az elnökség -, de a vezetés változik.","id":"20180428_Eldolt_hogyan_vezetik_a_Jobbikot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef4fec-570e-422b-8499-149c917bac4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Eldolt_hogyan_vezetik_a_Jobbikot","timestamp":"2018. április. 28. 13:38","title":"Új vezetési struktúra jön a Jobbikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cff182c-0918-4e0d-88e4-608b9ff091c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél évszázada nem került elő ilyen különleges lelet.","shortLead":"Fél évszázada nem került elő ilyen különleges lelet.","id":"20180427_Gyerekcsontvazat_talaltak_Pompeiben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cff182c-0918-4e0d-88e4-608b9ff091c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bba6dc9-427a-4868-8d61-d8f6cf6372cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Gyerekcsontvazat_talaltak_Pompeiben","timestamp":"2018. április. 27. 11:49","title":"Gyerekcsontvázat találtak Pompeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező adózókról. ","shortLead":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező...","id":"20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaa53cb-89fc-451d-b4a3-f3763ba3d4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","timestamp":"2018. április. 27. 08:55","title":"Kozsó, Bróker Marcsi és Zuschlag János is rajta van a NAV szégyenlistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bee748c-1957-4980-b412-266ef491cca6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180428_A_Varosligetbe_koltozott_az_allatkert__a_liget_orein_gunyolodik_a_kutyapart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bee748c-1957-4980-b412-266ef491cca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8f96af-5165-45c4-810c-3697e0af6f97","keywords":null,"link":"/elet/20180428_A_Varosligetbe_koltozott_az_allatkert__a_liget_orein_gunyolodik_a_kutyapart","timestamp":"2018. április. 28. 09:30","title":"\"A Városligetbe költözött az állatkert\" - a liget őrein gúnyolódik a kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47ace7f-4c66-44a3-b78b-bc7fba499278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Antal Nikolett agyrázkódást kapott, azt mondta, nagyon megviselték a történtek. Ma a Liget Budapest projekt székháza előtt tüntettek a szerdai atrocitások miatt. ","shortLead":"Antal Nikolett agyrázkódást kapott, azt mondta, nagyon megviselték a történtek. Ma a Liget Budapest projekt székháza...","id":"20180427_Nyakmerevitoben_ment_a_megutott_ligetvedo_a_mai_tuntetesre__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47ace7f-4c66-44a3-b78b-bc7fba499278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90087c4b-b343-464b-9899-d545c8b30505","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Nyakmerevitoben_ment_a_megutott_ligetvedo_a_mai_tuntetesre__video","timestamp":"2018. április. 27. 22:03","title":"Nyakmerevítőben ment a megütött ligetvédő a mai tüntetésre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]