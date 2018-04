Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"847d93d6-7f6d-48b5-8cf0-4199fdb4db8e","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"Folytatódik a nyárias meleg, ezzel együtt erős lesz az UV-sugárzás.","shortLead":"Folytatódik a nyárias meleg, ezzel együtt erős lesz az UV-sugárzás.","id":"20180427_UVsugarzas_fel_ora_alatt_leeghet_valaki_a_hetvegen_ha_nem_vigyaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847d93d6-7f6d-48b5-8cf0-4199fdb4db8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8f1e3d-65de-440c-8cc2-f8faf68a3ce5","keywords":null,"link":"/idojaras/20180427_UVsugarzas_fel_ora_alatt_leeghet_valaki_a_hetvegen_ha_nem_vigyaz","timestamp":"2018. április. 27. 10:00","title":"UV-sugárzás: fél óra alatt leéghet a hétvégén, ha nem vigyáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszteri posztról távozó Balog Zoltán jelentette be, hogy az új kormány első döntései között szerepelhet egy újabb iraki iskola építése.","shortLead":"A miniszteri posztról távozó Balog Zoltán jelentette be, hogy az új kormány első döntései között szerepelhet egy újabb...","id":"20180427_ujabb_iskolat_akar_epiteni_az_orban_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594ea710-978a-4b3d-a634-52ccfd49a648","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_ujabb_iskolat_akar_epiteni_az_orban_kormany","timestamp":"2018. április. 27. 14:11","title":"Újabb iskolát akar építeni az Orbán-kormány – Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5538dc39-36c4-4019-a036-311ad52b3e0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Cosbyt szexuális erőszakért elítélték. Ez pedig azt jelenti, hogy a nőket végre nemcsak a #MeToo hashtag alatti kommentekben, de a bíróságon is meghallgatták, és hittek is nekik.","shortLead":"Bill Cosbyt szexuális erőszakért elítélték. Ez pedig azt jelenti, hogy a nőket végre nemcsak a #MeToo hashtag alatti...","id":"20180427_Vegre_meghallgattak_a_noket_es_hittek_is_nekik__ez_a_Bill_Cosbyugy_tanulsaga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5538dc39-36c4-4019-a036-311ad52b3e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cd67d9-91ce-4901-9708-7c39162b68d2","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Vegre_meghallgattak_a_noket_es_hittek_is_nekik__ez_a_Bill_Cosbyugy_tanulsaga","timestamp":"2018. április. 27. 11:02","title":"Végre meghallgatták a nőket, és hittek is nekik – ez a Bill Cosby-ügy tanulsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cc5497-9723-45d6-bd1d-79b3613985ec","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A muskétás büsztje című alkotást 2017-ben egy internetes közösség vásárolta meg. A tulajdonosai fejenként 50 frankot fizettek érte.","shortLead":"A muskétás büsztje című alkotást 2017-ben egy internetes közösség vásárolta meg. A tulajdonosai fejenként 50 frankot...","id":"20180428_kiallitottak_genfben_a_picasso_kepet_amelynek_osszesen_25_ezer_tulajdonosa_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27cc5497-9723-45d6-bd1d-79b3613985ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47841eb8-5d47-4697-a53a-04a8ea713aaa","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_kiallitottak_genfben_a_picasso_kepet_amelynek_osszesen_25_ezer_tulajdonosa_van","timestamp":"2018. április. 28. 17:43","title":"Kiállították Genfben a Picasso-képet, amelynek összesen 25 ezer tulajdonosa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","shortLead":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","id":"20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca54184-5bcd-481c-834f-9f26fb50e86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","timestamp":"2018. április. 27. 13:01","title":"Mondtak valami nagyon érdekeset az Amazonról az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos felvette mandátumát, de azért bevitt egy gyomrost a többieknek, akik szintén.","shortLead":"Hadházy Ákos felvette mandátumát, de azért bevitt egy gyomrost a többieknek, akik szintén.","id":"20180427_Hadhazy_Sokan_hamar_tultettek_magukat_azon_hogy_ketes_legitimitasu_parlamentbe_ulnek_be","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8a8fd8-6100-4c6e-ba19-46b1f715863b","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Hadhazy_Sokan_hamar_tultettek_magukat_azon_hogy_ketes_legitimitasu_parlamentbe_ulnek_be","timestamp":"2018. április. 27. 09:52","title":"Hadházy: Sokan hamar túltették magukat azon, hogy kétes legitimitású parlamentbe ülnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba770114-880b-405e-b034-4de6c7ff2e60","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Remélhetőleg ma már nálunk sem vitatja senki, hogy a szebbik nem képviselői nemcsak kedvelik a bort, hanem legalább annyira értenek is hozzá, mint a férfiak. Egyre többször mutatják meg magukat együtt a hazai női borászok, még ha nincs is önálló szövetségük, mint az olaszoknak.","shortLead":"Remélhetőleg ma már nálunk sem vitatja senki, hogy a szebbik nem képviselői nemcsak kedvelik a bort, hanem legalább...","id":"20180427_Nok_nokkel_a_toketol_a_poharig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba770114-880b-405e-b034-4de6c7ff2e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec408d4d-71b4-4243-b2e0-e23a521f1715","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Nok_nokkel_a_toketol_a_poharig","timestamp":"2018. április. 27. 18:44","title":"30 éves fennállását ünnepelte az olasz borásznők szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618571f8-8ca9-4854-96af-b631aace4426","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindössze négy ország szavazott a méheket ölő szerek használatának betiltása ellen, köztük Magyarország, az EU mégis betiltotta ezeket. ","shortLead":"Mindössze négy ország szavazott a méheket ölő szerek használatának betiltása ellen, köztük Magyarország, az EU mégis...","id":"20180427_Magyarorszag_nem_szavazta_meg_a_mehgyilkos_novenyvedo_szerek_betiltasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=618571f8-8ca9-4854-96af-b631aace4426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e0878-9d6e-4423-8585-d80c541e075e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Magyarorszag_nem_szavazta_meg_a_mehgyilkos_novenyvedo_szerek_betiltasat","timestamp":"2018. április. 27. 17:10","title":"Magyarország nem szavazta meg a méhgyilkos növényvédő szerek betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]