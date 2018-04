Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Orbán Viktor szokásos múlt péntek reggeli Kossuth rádiós Szabad Nép Húszpercében kijelentette: szeretne átfogó megállapodást kötni a magyar nőkkel. Egyrészt kár, hogy mi az elmúlt években (évtizedekben?) már ezerszer elmondtuk, hogy mit szeretnénk, csak senki nem hallotta meg, másrészt eleve már a kérdésfeltevés hibás. Vélemény. Orbán Viktor szokásos múlt péntek reggeli Kossuth rádiós Szabad Nép Húszpercében kijelentette: szeretne átfogó megállapodást kötni a magyar nőkkel. Egyrészt kár, hogy mi az elmúlt években (évtizedekben?) már ezerszer elmondtuk, hogy mit szeretnénk, csak senki nem hallotta meg, másrészt eleve már a kérdésfeltevés hibás. Vélemény.

2018. április. 29. 08:05 Orbán Viktor szomorú nőügyei

Mutatunk egy utolsó csavarig teljesen felújított régi szovjet autót, ami most új gazdáját keresi.

2018. április. 28. 06:41 Kereklámpás Zsiguli kombi: 3,6 millió forintba kerül a patika állapot

Az IndyCarban nagyon beválltak az idei technikai módosítások, melyeknek köszönhetően megszámlálhatatlanul sok előzésre kerül sor.

2018. április. 28. 12:36 999 előzés négy versenyen: nem, ez sajnos nem a Forma–1

A kormány tárgyal az Európai Bizottsággal.

2018. április. 28. 15:36 Változhat a megújuló energia támogatási rendszere A Tánc Világnapján Guinness-rekordot döntöttek az idősek Óbudán: most ropta ugyanis a legtöbb szépkorú egyszerre a színpadon. Köztük volt az esemény fővédnöke Schmitt Pál volt köztársasági elnök is. A No1 Motoros Team és a Schmuck Andor nevével fémjelzett Tisztelet Társasága rendezte meg negyedik alkalommal a találkozót. A résztvevőket arról kérdeztük, milyen ma Magyarországon nyugdíjasnak lenni. Volt, aki szerint ha kevéssel is beérik és nincsenek nagy igényeik, a hátralévő időt egész jól el lehet tölteni. A Tánc Világnapján Guinness-rekordot döntöttek az idősek Óbudán: most ropta ugyanis a legtöbb szépkorú egyszerre a színpadon. Köztük volt az esemény fővédnöke Schmitt Pál volt köztársasági elnök is. A No1 Motoros Team és a Schmuck Andor nevével fémjelzett Tisztelet Társasága rendezte meg negyedik alkalommal a találkozót. A résztvevőket arról kérdeztük, milyen ma Magyarországon nyugdíjasnak lenni. Volt, aki szerint ha kevéssel is beérik és nincsenek nagy igényeik, a hátralévő időt egész jól el lehet tölteni. Videó.

2018. április. 29. 17:40 Így ropták a nyugdíjasok Schmitt Pállal Óbudán – videó

A középső és az északi országrészben várhatóak heves zivatarok, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal.

2018. április. 29. 14:44 Riasztást adtak ki több járásra az érkező vihar miatt – térkép

Három kormánypárti szervezet vasárnap közös közleményben magyarázta, hogy szerintük az Újra nevén nevezzük című kötetükben nincs aktuálpolitikai kritika, és az ott szereplő állításokat sokan félreértelmezték.

2018. április. 29. 19:05 Keresztény értelmiségiek: Félreértették a vitairatot, nem kormánykritika volt

A magyar autóversenyző és az alatta futó Hyundai is remek formában van, 12:30-kor már az időmérőn futhat hasonló csúcsot Michelisz.

2018. április. 28. 10:51 Bejött a Hyundai Michelisznek, azonnal pályacsúcsot ment a Hungaroringen