[{"available":true,"c_guid":"f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik szombati kongresszusán kiderül, hogy a delegáltak milyen vezetési rendszert szeretnének a jövőben. ","shortLead":"A Jobbik szombati kongresszusán kiderül, hogy a delegáltak milyen vezetési rendszert szeretnének a jövőben. ","id":"20180428_Mar_ma_eldolhet_milyen_iranyba_megy_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b73a0-b022-412b-b841-b4b2909a9eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Mar_ma_eldolhet_milyen_iranyba_megy_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 28. 09:47","title":"Már ma eldőlhet, milyen irányba megy a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f517b4-29d2-4ceb-adbc-539d9aa298ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Már a hétvégétől lesznek lezárások, de május elsején teljesen megbénul a közlekedés a belvárosban. ","shortLead":"Már a hétvégétől lesznek lezárások, de május elsején teljesen megbénul a közlekedés a belvárosban. ","id":"20180427_Ne_akarjon_majus_elsejen_Budapest_belvarosaban_autozni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6f517b4-29d2-4ceb-adbc-539d9aa298ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5a2637-1fea-44bb-9ea1-aff28e88b4b6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180427_Ne_akarjon_majus_elsejen_Budapest_belvarosaban_autozni","timestamp":"2018. április. 27. 17:36","title":"Ne akarjon május elsején Budapest belvárosában autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI adatai szerint nem volt tömeges átjelentkezés az ukrán határ menti falvakban. ","shortLead":"Az NVI adatai szerint nem volt tömeges átjelentkezés az ukrán határ menti falvakban. ","id":"20180427_NVI_Kilencven_kettos_allampolgar_jelentkezett_be_szavazni_Szabolcsban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91c74cd-0fca-4e21-b357-0a418bd58e54","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_NVI_Kilencven_kettos_allampolgar_jelentkezett_be_szavazni_Szabolcsban","timestamp":"2018. április. 27. 15:33","title":"NVI: Csak 90 kettős állampolgár jelentkezett be szavazni Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bármilyen más megoldással el lehetett volna kerülni a fák kivágását.","shortLead":"Bármilyen más megoldással el lehetett volna kerülni a fák kivágását.","id":"20180428_bicikliut_sarvar_rabasomjen_rabapaty","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fdfd2-251b-4bac-a46a-941ff1b51fe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_bicikliut_sarvar_rabasomjen_rabapaty","timestamp":"2018. április. 28. 16:46","title":"Bicikliút magyar módra: egy sornyi diófát kellett letarolni az építkezés miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd25625b-b14d-4c25-b72b-e59f37bc1ed8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombatra virradóra meghalt Alfie Evans, az a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, 23 hónapos brit kisfiú, akinek jogi és etikai kérdéseket feszegető ügyében a Vatikán és a lengyel kormány is megpróbált szerepet vállalni.","shortLead":"Szombatra virradóra meghalt Alfie Evans, az a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, 23 hónapos brit kisfiú, akinek jogi...","id":"20180428_Elment_Alfie_a_kisfiu_aki_miatt_a_fel_vilag_vitatkozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd25625b-b14d-4c25-b72b-e59f37bc1ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0211ead8-04a5-4fa6-bf5c-69b491e9c930","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Elment_Alfie_a_kisfiu_aki_miatt_a_fel_vilag_vitatkozott","timestamp":"2018. április. 28. 12:09","title":"Elment Alfie, a kisfiú aki miatt a fél világ vitatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dd8af6-6ca3-4f60-86c5-607aa218000f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a három férfi ellen, akik mikrohullámú sütőt loptak, és egy faliszéfet törtek fel Hiricsen.","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a három férfi ellen, akik mikrohullámú sütőt loptak, és egy faliszéfet törtek...","id":"20180428_Flexszel_esett_a_szefnek_a_rablo_de_pechjere_ures_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93dd8af6-6ca3-4f60-86c5-607aa218000f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ade812-c1a8-459c-996c-f346d06bfe4e","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Flexszel_esett_a_szefnek_a_rablo_de_pechjere_ures_volt","timestamp":"2018. április. 28. 15:55","title":"Flexszel esett a széfnek a tolvaj, de pechjére üres volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9422612-a179-4be3-9953-dbe90809f1ff","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatalmas kijelzők, érintőpanelek, mesterséges intelligencia, digitális asszisztens és kiterjesztett valóság. Nem, ez nem egy űrhajó, hanem egy VW Golf méretű kompakt autó, ami tudásban a hatalmas luxuslimuzinokat is simán kenterbe veri. ","shortLead":"Hatalmas kijelzők, érintőpanelek, mesterséges intelligencia, digitális asszisztens és kiterjesztett valóság. Nem...","id":"20180429_negykereku_kecskemeti_iphone_mercedes_aosztaly_teszt_bmw_audi_a3_vw_golf_mesterseges_intelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9422612-a179-4be3-9953-dbe90809f1ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f44f79-f997-47ce-a892-684af4a43ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_negykereku_kecskemeti_iphone_mercedes_aosztaly_teszt_bmw_audi_a3_vw_golf_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. április. 29. 13:00","title":"A négykerekű kecskeméti iPhone: vezettük és beszélgettünk is a Mercedes A-osztállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hetente öt, majd hat járat indul Budapestről Krakkóba. ","shortLead":"Hetente öt, majd hat járat indul Budapestről Krakkóba. ","id":"20180427_Szombaton_indul_egy_uj_repulojarat_Budapestrol_Lengyelorszagba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b2f0ae-4a72-44da-abcb-b794eec56361","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Szombaton_indul_egy_uj_repulojarat_Budapestrol_Lengyelorszagba","timestamp":"2018. április. 27. 17:47","title":"Szombaton indul egy új repülőjárat Budapestről Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]