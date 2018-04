Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","shortLead":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","id":"20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca54184-5bcd-481c-834f-9f26fb50e86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","timestamp":"2018. április. 27. 13:01","title":"Mondtak valami nagyon érdekeset az Amazonról az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3875f4a-b5e9-4878-aec0-d6055f6df8aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bohemian Rhapsody című életrajzi film november 2-án debütál az amerikai mozikban, de már most elmondhatjuk, hogy a maszkmesterek, sminkesek és jelmezesek munkája biztosan első osztályú. ","shortLead":"A Bohemian Rhapsody című életrajzi film november 2-án debütál az amerikai mozikban, de már most elmondhatjuk...","id":"20180427_Csak_amulunk_klassz_jelenetfotok_keszultek_a_novemberben_erkezo_Queenfilmbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3875f4a-b5e9-4878-aec0-d6055f6df8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbd14f2-0b7b-4eb9-829f-bab08b54549c","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Csak_amulunk_klassz_jelenetfotok_keszultek_a_novemberben_erkezo_Queenfilmbol","timestamp":"2018. április. 27. 10:13","title":"Csak ámulunk: klassz jelenetfotók készültek a novemberben érkező Queen-filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db8096a-d95c-44d7-91a8-38e802d14fe3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nézze meg a videót, hogyan avatták fel Irwin csillagát Hollywoodban!","shortLead":"Nézze meg a videót, hogyan avatták fel Irwin csillagát Hollywoodban!","id":"20180427_Oriaskigyo_tekergett_Steve_Irwin_csillaga_korul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db8096a-d95c-44d7-91a8-38e802d14fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1365b8c7-7077-494f-bff9-cdf6850d2fad","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Oriaskigyo_tekergett_Steve_Irwin_csillaga_korul","timestamp":"2018. április. 27. 11:21","title":"Óriáskígyó tekergett Steve Irwin csillaga körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e8a8ba-872e-4602-bb0e-1d223df2206a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ideiglenesen visszaeshet a magyar sertéshús és húskészítmények exportja, és csökkenhet az élősertés felvásárlási ára is az afrikai sertéspestis következtében életbe lépett korlátozások miatt – mondta Bognár Lajos országos főállatorvos.","shortLead":"Ideiglenesen visszaeshet a magyar sertéshús és húskészítmények exportja, és csökkenhet az élősertés felvásárlási ára is...","id":"20180427_A_sertespestis_miatt_olcsobb_lesz_a_serteshus_A_felvasralasi_ara_biztosan_csokken","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70e8a8ba-872e-4602-bb0e-1d223df2206a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b59255-3af3-4815-bced-77739e83f09d","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_A_sertespestis_miatt_olcsobb_lesz_a_serteshus_A_felvasralasi_ara_biztosan_csokken","timestamp":"2018. április. 27. 11:06","title":"A sertéspestis miatt olcsóbb lesz a sertéshús? A felvásárlási ára biztosan csökken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3b514a-b8c9-4f55-9a04-3a81f98deee3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igazán elkeserítő, hogy egy tanárnő van a volán mögött.","shortLead":"Az igazán elkeserítő, hogy egy tanárnő van a volán mögött.","id":"20180427_reszeg_autos_sofor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c3b514a-b8c9-4f55-9a04-3a81f98deee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89cdf2d-7297-4452-a38d-55e6881d26be","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_reszeg_autos_sofor","timestamp":"2018. április. 27. 15:19","title":"Elképesztő képsorok: Saját, részeg autózását vette fel egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865973ce-dbd1-47b3-a5f9-23ef98b8d676","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miért választották a csúcstalálkozó helyszínéül a déli oldalt, hogyan vigyáztak Kim Dzsong Un észak-koreai vezető biztonságára, s miért maradt el a tisztelgések egy része? Íme a válaszok.","shortLead":"Miért választották a csúcstalálkozó helyszínéül a déli oldalt, hogyan vigyáztak Kim Dzsong Un észak-koreai vezető...","id":"20180427_Igy_zajlott_a_Koreakozi_csucs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865973ce-dbd1-47b3-a5f9-23ef98b8d676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff12e2d-380f-4963-a03c-c90fd5176b5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Igy_zajlott_a_Koreakozi_csucs","timestamp":"2018. április. 27. 18:37","title":"Történelmi jelző ide vagy oda, Kim Dzsong Un saját mobilvécét vitt a csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Brexit után nincs annyi pénz, le kell faragni a támogatásokból.","shortLead":"A Brexit után nincs annyi pénz, le kell faragni a támogatásokból.","id":"20180428_Ettol_osszeszorul_a_nagyurak_gyomra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e156e3-5785-4199-96bd-7640d33c13b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180428_Ettol_osszeszorul_a_nagyurak_gyomra","timestamp":"2018. április. 28. 12:20","title":"Ettől összeszorul a nagyurak gyomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"4,5 millió forintos szakértői díjat állapított meg a NAV annak az adószakértőnek, aki Czeglédy Csaba ügyében készített szakvéleményt. Csakhogy a szombathelyi politikus védőjének számítása szerint a horribilis összeg csak akkor jöhetett ki, ha a szakértő 68 munkanap alatt kétszer ennyit, több mint 130 munkanapon át dolgozott egyfolytában. A nyomozók viszont állítják, ellenőrizték a szakvélemény elkészítését, és jár a fizetség az általuk kirendelt szakértőnek.","shortLead":"4,5 millió forintos szakértői díjat állapított meg a NAV annak az adószakértőnek, aki Czeglédy Csaba ügyében készített...","id":"20180427_45_milliot_kap_az_igazsagugyi_szakerto_akit_raallitottak_a_Czegledyugyre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56711f06-2f23-4ba7-9c7d-a90cbb38ec1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_45_milliot_kap_az_igazsagugyi_szakerto_akit_raallitottak_a_Czegledyugyre","timestamp":"2018. április. 27. 12:03","title":"4,5 milliót kap az igazságügyi szakértő, akit ráállítottak a Czeglédy-ügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]