[{"available":true,"c_guid":"30a7db04-c226-4a5c-a0f8-3cfa45096470","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az állam adott bő 200 millió forintot az MCP kampányára, és a párt begyűjtött négyezer szavazatot, vagyis félmillió forint jutott minden egyes voksra. Ami józan ésszel is gyanúsan hangzik, az a rendőrök érdeklődését is felkelthette. A hvg.hu által megismert nyomozási adatok szerint több párt szakmányban másolta a kampány kezdetén az induláshoz szükséges aláírásokat. Zömükben hajléktalanok hamisították az íveket azon a helyszínen, ahol még márciusban tartott razziát a rendőrség.","shortLead":"Az állam adott bő 200 millió forintot az MCP kampányára, és a párt begyűjtött négyezer szavazatot, vagyis félmillió...","id":"20180427_Nagyuzemben_masolhattak_hajlektalanok_a_kamupartok_alairasait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a7db04-c226-4a5c-a0f8-3cfa45096470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a131178-d252-40c0-9b7d-d3963f204aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Nagyuzemben_masolhattak_hajlektalanok_a_kamupartok_alairasait","timestamp":"2018. április. 27. 14:25","title":"Kamupártok műhelytitkai: óránként 7000 forintért dolgozhattak a hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e4ca46-1c41-4806-9019-63335b7aad7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvó XC40-nel szoros rokonságot ápoló ígéretes kínai járgány és társai már az öreg kontinensen (is) fognak készülni.","shortLead":"A Volvó XC40-nel szoros rokonságot ápoló ígéretes kínai járgány és társai már az öreg kontinensen (is) fognak készülni.","id":"20180428_europa_belgium_kinai_auto_suv_divatterepjaro_autogyartas_volvo_xc40_geely_lynk_co","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37e4ca46-1c41-4806-9019-63335b7aad7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbebd11-8e47-4a5e-b1ab-bf1c23a2b484","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_europa_belgium_kinai_auto_suv_divatterepjaro_autogyartas_volvo_xc40_geely_lynk_co","timestamp":"2018. április. 28. 11:16","title":"Európában gyártják majd az új kínai autókat, amiket már érdemes nagyon komolyan venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c5c926-de64-428d-9100-26881225c32f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Radics Gigi szerelmes száma lett az. ","shortLead":"Radics Gigi szerelmes száma lett az. ","id":"20180427_Ime_ezt_a_szamot_valasztottak_Budapest_dalanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c5c926-de64-428d-9100-26881225c32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459d1b94-fa37-4b05-96c9-5ef7a3d91ba9","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Ime_ezt_a_szamot_valasztottak_Budapest_dalanak","timestamp":"2018. április. 27. 22:20","title":"Íme, ezt a számot választották Budapest dalának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df578536-f616-4d42-b01f-87abb9907f33","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"#LikeAGirl, #GirlsCan, #SheDoesIt – nem nagyon lehet már úgy kombinálni a hashtaget és a girl szót, hogy a végén ne egy létező médiakampányt kapjunk, amely a lányok és a nők erejét, bátorságát, kitartását magasztalja. Egyre több feminista üzenetet használ fel a reklám- és divatipar, a femvertising jelensége pedig elkerülhetetlenül felszínre hoz számos dilemmát a társadalmi felelősségvállalással, a feminizmus népszerűsítésével, de főként a hitelességgel kapcsolatban.

","shortLead":"#LikeAGirl, #GirlsCan, #SheDoesIt – nem nagyon lehet már úgy kombinálni a hashtaget és a girl szót, hogy a végén ne...","id":"hvgextrano_20180429_Jobb_ha_van_mint_ha_nincs__Femvertising_avagy_feminizmus_a_reklamokban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df578536-f616-4d42-b01f-87abb9907f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af9636b-f702-4b0a-867f-37b18b212fa4","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180429_Jobb_ha_van_mint_ha_nincs__Femvertising_avagy_feminizmus_a_reklamokban","timestamp":"2018. április. 27. 11:51","title":"Jobb, ha van, mint ha nincs - Femvertising, avagy feminizmus a reklámokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"6979e317-e1b3-438b-a5a8-25b36b904191","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 17 ember került kórházba a szennyezett fűszeres gulyáslevestől. ","shortLead":"Összesen 17 ember került kórházba a szennyezett fűszeres gulyáslevestől. ","id":"20180427_Gulyaslevesbe_kerult_a_mergezett_komeny_bezart_az_etterem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6979e317-e1b3-438b-a5a8-25b36b904191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aa0e2f-60c6-4c95-9db6-acd2360beb2d","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Gulyaslevesbe_kerult_a_mergezett_komeny_bezart_az_etterem","timestamp":"2018. április. 27. 14:52","title":"Gulyáslevesbe került a mérgezett kömény, bezárt az étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afc0cf0-8a55-4e07-872b-ff00d40c4f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szombati balesetben súlyosan sérült a motoros.","shortLead":"A szombati balesetben súlyosan sérült a motoros.","id":"20180429_m1_es_autopalya_baleset_motoros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7afc0cf0-8a55-4e07-872b-ff00d40c4f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa49a7f2-62d5-4db5-8581-f20bf594614c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_m1_es_autopalya_baleset_motoros","timestamp":"2018. április. 29. 05:31","title":"Amputálta a motoros lábát az M1-es autópálya szalagkorlátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén mutatkozik be a OnePlus 6, és lesz majd egy limitált szériás kiadása a szuperhősök kedvelői számára.","shortLead":"Május közepén mutatkozik be a OnePlus 6, és lesz majd egy limitált szériás kiadása a szuperhősök kedvelői számára.","id":"201804289_oneplus6_limitalt_szerias_kiadas_oneplus6x_marvel_avengers","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7f1492-f54f-4eeb-aa17-9c2289f03f04","keywords":null,"link":"/tudomany/201804289_oneplus6_limitalt_szerias_kiadas_oneplus6x_marvel_avengers","timestamp":"2018. április. 29. 10:12","title":"Jön egy különleges OnePlus telefon Bosszúállók-rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra sem mutatható ki az ebolavírus annál a magyar kutatónál, aki április 13-án szenvedett balesetet az Országos Közegészségügyi Intézet Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában állatkísérletek közben.","shortLead":"Továbbra sem mutatható ki az ebolavírus annál a magyar kutatónál, aki április 13-án szenvedett balesetet az Országos...","id":"20180427_ebola_meg_egy_het_es_megnyugodhat_a_magyar_virologus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76afe5c-cf53-4372-ad88-7fd20ffe509b","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_ebola_meg_egy_het_es_megnyugodhat_a_magyar_virologus","timestamp":"2018. április. 27. 16:45","title":"Ebolabaleset: még egy hét, és megnyugodhat a magyar virológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]