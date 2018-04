Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82666486-5ce7-43e3-b260-7de1aadcafc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Time magazin arra kért Mensa-tagokat, állítsanak össze egy tíz kérdésből álló tesztet, amely alapján kiderül, érdemes-e a kitöltőnek jelentkeznie a legmagasabb intelligenciahányadossal rendelkező klubjába.","shortLead":"A Time magazin arra kért Mensa-tagokat, állítsanak össze egy tíz kérdésből álló tesztet, amely alapján kiderül...","id":"20180428_Lehet_hogy_on_zseni_Tesztelje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82666486-5ce7-43e3-b260-7de1aadcafc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d44f3b-dc2b-4201-b103-016afcf44c77","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Lehet_hogy_on_zseni_Tesztelje","timestamp":"2018. április. 28. 14:55","title":"Lehet, hogy ön zseni? Tesztelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe3011-5eef-49ac-8521-24571367eec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb autós hozzá sem nyúl a motortérhez, emiatt a sok év alatt csak egyre mocskosabb, leharcoltabb lesz. Pedig néhány egyszerű lépéssel ez is könnyen karbantartható.","shortLead":"A legtöbb autós hozzá sem nyúl a motortérhez, emiatt a sok év alatt csak egyre mocskosabb, leharcoltabb lesz. Pedig...","id":"20180429_auto_motorter_felujitasa_autos_tippek_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebfe3011-5eef-49ac-8521-24571367eec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f97f6ec-73ea-4cc1-a8f6-ea7b7a8db9fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_auto_motorter_felujitasa_autos_tippek_video","timestamp":"2018. április. 29. 07:31","title":"Így újíthatja fel a motorteret 5 (nagyon) egyszerű lépésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","shortLead":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","id":"20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd77c2-f51c-419e-9965-7da8408f3544","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","timestamp":"2018. április. 28. 14:22","title":"Gyurcsány pártja nem nyugszik, új választást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította.","shortLead":"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította.","id":"20180428_Spiro_Ajanlatos_ha_mindenki_a_maga_modjan_partizankodik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2db2de-e51b-493a-bb32-f3bce22887f8","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_Spiro_Ajanlatos_ha_mindenki_a_maga_modjan_partizankodik","timestamp":"2018. április. 28. 14:01","title":"Spiró: \"Ajánlatos, ha mindenki a maga módján partizánkodik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","shortLead":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","id":"20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758daaad-f179-40dd-b973-4e8c61f80d43","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","timestamp":"2018. április. 29. 16:27","title":"Hamilton nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b829cf9-b8da-411d-a628-7117816f83c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadedzés után az időmérőn is bizonyított a Hyundai gépével pályára gördülő Michelisz Norbert.","shortLead":"A szabadedzés után az időmérőn is bizonyított a Hyundai gépével pályára gördülő Michelisz Norbert.","id":"20180428_michelisz_norberte_a_pole_pozicio_a_hungaroringen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b829cf9-b8da-411d-a628-7117816f83c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f885ea1f-9744-43d4-b542-467910ee3d51","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_michelisz_norberte_a_pole_pozicio_a_hungaroringen","timestamp":"2018. április. 28. 15:53","title":"Michelisz Norberté a pole pozíció a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecaa4c0-6343-443b-a8d6-98bac0f5d55a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ez volt az első eset, hogy az óvodából meglépett kisgyerek.","shortLead":"Nem ez volt az első eset, hogy az óvodából meglépett kisgyerek.","id":"20180428_Megszokott_ket_ovis_Szegeden","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eecaa4c0-6343-443b-a8d6-98bac0f5d55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b198e5-7f6e-4c02-9b00-6fefce4cd1c3","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Megszokott_ket_ovis_Szegeden","timestamp":"2018. április. 28. 11:35","title":"Megszökött két ovis Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"És ezért akár nagyon sokat is kész fizetni.","shortLead":"És ezért akár nagyon sokat is kész fizetni.","id":"201815_a_kutya_eve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c75623-3b40-4507-9365-df721b0fde8e","keywords":null,"link":"/kkv/201815_a_kutya_eve","timestamp":"2018. április. 28. 13:30","title":"Pincsipaloták: valamire való kínai csak luxushotelben hagyja a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]