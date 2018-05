Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f1b15d2-85a2-4b36-a0e9-986e2dd0a50e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfő délelőtt még sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.","shortLead":"Hétfő délelőtt még sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.","id":"20180430_Jegesovel_zarul_az_aprilis","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f1b15d2-85a2-4b36-a0e9-986e2dd0a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba9cf58-cffe-4009-9e6c-b6cd5b02fe0b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180430_Jegesovel_zarul_az_aprilis","timestamp":"2018. április. 30. 08:09","title":"Jégesővel zárul az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján nem kapott elég szavazatot az örmény parlament rendkívüli ülésén. Ha a második szavazáson is elbukik, a parlamentet fel kell oszlatni az alkotmány szerint.","shortLead":"Nikol Pasinján nem kapott elég szavazatot az örmény parlament rendkívüli ülésén. Ha a második szavazáson is elbukik...","id":"20180501_egyelore_nem_lesz_miniszterelnok_az_ormeny_ellenzek_vezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edf2373-fa79-4fd0-a0c1-dae0bac949af","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_egyelore_nem_lesz_miniszterelnok_az_ormeny_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2018. május. 01. 19:48","title":"Egyelőre nem lesz miniszterelnök az örmény ellenzék vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0d7b4-262b-401f-9941-34d6db3f1da1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy AMG járgányt, mely nem éppen határtalan teljesítményéről ismerszik meg. ","shortLead":"Mutatunk egy AMG járgányt, mely nem éppen határtalan teljesítményéről ismerszik meg. ","id":"20180501_leggyengebb_amg_mercedes_tuning_daimler_dtm_dizel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e0d7b4-262b-401f-9941-34d6db3f1da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe97e53-974d-4d50-9365-9ae44ba03d44","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_leggyengebb_amg_mercedes_tuning_daimler_dtm_dizel","timestamp":"2018. május. 01. 13:21","title":"Tudta, hogy 72 lóerős a valaha készült leggyengébb AMG Mercedes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa66639-87ee-4767-813d-97009d71aab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil Rodrigo Koxa hivatalosan hétfőn lett rekorder egy tavaly novemberi szörfözésével, amikor egy 24,38 méter magas hullámot lovagolt meg. A felvétel a portugáliai Nazarénél készült.","shortLead":"A brazil Rodrigo Koxa hivatalosan hétfőn lett rekorder egy tavaly novemberi szörfözésével, amikor egy 24,38 méter magas...","id":"20180430_Video_Vilagcsucs_nagysagu_hullamot_sikerult_elkapnia_a_szorfosnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa66639-87ee-4767-813d-97009d71aab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e600beb6-ed54-4900-b486-230252f8fb4d","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Video_Vilagcsucs_nagysagu_hullamot_sikerult_elkapnia_a_szorfosnek","timestamp":"2018. április. 30. 16:40","title":"Videó: Világcsúcsot érő 25 méteres hullámot kapott el egy szörfös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte mindenhol 2-3 fokkal melegebb a tenger az ilyenkor megszokottnál:","shortLead":"Szinte mindenhol 2-3 fokkal melegebb a tenger az ilyenkor megszokottnál:","id":"20180430_21_fokos_az_Adria","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46bb991-f112-4a70-93ce-6c2ae3b442a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_21_fokos_az_Adria","timestamp":"2018. április. 30. 11:02","title":"21 fokos az Adria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b14a16-1319-44e9-9a52-1e875f64a401","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német hatóságok szerint két év alatt nyolcvan százalékkal emelkedett meg a szélsőjobboldaliakat tömörítő „Birodalmi polgár” nevű szervezet követőinek száma. Utoljára a nácik idején hívták Németországot hivatalosan birodalomnak.","shortLead":"A német hatóságok szerint két év alatt nyolcvan százalékkal emelkedett meg a szélsőjobboldaliakat tömörítő „Birodalmi...","id":"20180430_Aggasztoan_no_a_birodalmi_polgarok_szama_Nemetorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4b14a16-1319-44e9-9a52-1e875f64a401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e9d152-1b73-484d-8d02-6929b61110a9","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Aggasztoan_no_a_birodalmi_polgarok_szama_Nemetorszagban","timestamp":"2018. április. 30. 13:34","title":"Aggasztóan nő a „birodalmi polgárok” száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bc679e-efcf-45d4-a878-0b30b7508e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan és mitől sérülhetett meg a motorvonat padlója. A szerelvényen készített fotón jól látszik, hogy felrepedt és kilyukadt a padlólemez. A MÁV közleményébe úgy fogalmaznak, hogy „a műszaki meghibásodást feltételezhetően rongálás okozta”.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan és mitől sérülhetett meg a motorvonat padlója. A szerelvényen készített fotón jól...","id":"20180501_beszakadt_egy_vonat_alja_tatabanya_es_szarliget_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6bc679e-efcf-45d4-a878-0b30b7508e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1a9599-fce7-4dd8-920f-52199416e64e","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_beszakadt_egy_vonat_alja_tatabanya_es_szarliget_kozott","timestamp":"2018. május. 01. 14:20","title":"Beszakadt egy vonat alja Tatabánya és Szárliget között – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tucat olyan Zuckerberg-kamuprofil is aktív a Facebookon, amely állítólagos nyereményért cserébe pénzzel akarja lehúzni a felhasználókat.","shortLead":"Több tucat olyan Zuckerberg-kamuprofil is aktív a Facebookon, amely állítólagos nyereményért cserébe pénzzel akarja...","id":"20180501_facebook_atveres_hoax_scam_mark_zuckerberg_sherly_sandberg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3cd1e3-3222-4a8a-a702-042917af37c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_atveres_hoax_scam_mark_zuckerberg_sherly_sandberg","timestamp":"2018. május. 01. 09:03","title":"Ez roppant kínos: tele van a Facebook ál-Zuckerbergekkel, akik átverik a gyanútlan felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]