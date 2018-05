Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","shortLead":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","id":"20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f1591b-65ae-40d2-9560-30dcc0a1dd5b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","timestamp":"2018. április. 30. 08:38","title":"Megjött a csaknem félárú sztrádamatrica a motorosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül a NASA szakembereinek.","shortLead":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül...","id":"20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3749af87-66bf-4add-aa5c-e40c7eb9d5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","timestamp":"2018. április. 30. 12:03","title":"A NASA nagyon hálás lenne, ha ön is beküldené néhány felhős fényképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kihalás fenyegeti az afrikai Viktória-tó medencéjében előforduló állat- és növényfajok 20 százalékát, a csak itt honos élőlényeknek pedig akár a háromnegyede is kipusztulhat - közölte a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN). ","shortLead":"Kihalás fenyegeti az afrikai Viktória-tó medencéjében előforduló állat- és növényfajok 20 százalékát, a csak itt honos...","id":"20180501_Kipusztulhat_Afrika_legnagyobb_tava_milliok_veszelyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db0d32-592c-4b47-8aef-425233d5cab5","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Kipusztulhat_Afrika_legnagyobb_tava_milliok_veszelyben","timestamp":"2018. május. 01. 15:30","title":"Kipusztulhat Afrika legnagyobb tava, milliók veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs a helyén az a tölgyfa, amelyet Emmanuel Macron francia elnök ajándékozott a múlt héten Donald Trump amerikai elnöknek. A facsemetét a két politikus együtt ültette el a Fehér Ház kertjében, ám most már újra egy üres füves terület van a helyszínen.","shortLead":"Nincs a helyén az a tölgyfa, amelyet Emmanuel Macron francia elnök ajándékozott a múlt héten Donald Trump amerikai...","id":"20180430_Hova_tunt_Macron_faja_a_Feher_Haz_kertjebol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f96240-4d28-4e88-b242-ffd2c82e4b85","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Hova_tunt_Macron_faja_a_Feher_Haz_kertjebol","timestamp":"2018. április. 30. 14:33","title":"Hova tűnt Macron fája a Fehér Ház kertjéből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0c2f61-a71e-42d7-b57e-51966a6da11c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új törvényi szabályozás miatt vannak olyan italok, amelyek ára megháromszorozódott. A skót kormány arra számít, hogy az áremeléssel kevesebben halnak majd meg az alkohol miatt, illetve kevesebben szorulnak kórházi kezelésre. ","shortLead":"Az új törvényi szabályozás miatt vannak olyan italok, amelyek ára megháromszorozódott. A skót kormány arra számít...","id":"20180501_Vege_az_olcso_ivaszatnak_Skociaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc0c2f61-a71e-42d7-b57e-51966a6da11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c152b3d-d07b-424d-a9d9-7ce4f7ca3357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180501_Vege_az_olcso_ivaszatnak_Skociaban","timestamp":"2018. május. 01. 18:11","title":"Vége az olcsó ivászatnak Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a90761b-1d28-4f5b-a77b-19f510b81386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Ilyen_aprilist_meg_nem_lattak_Nemetorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a90761b-1d28-4f5b-a77b-19f510b81386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96268aba-e08c-4346-9410-0ac675f1da86","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Ilyen_aprilist_meg_nem_lattak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. április. 30. 19:55","title":"Ilyen áprilist még nem láttak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b10221-f538-4bd6-87ba-c54fbd2026e2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 29 éve futó rajzfilmsorozat most epizódszámban előzte meg az eddigi első helyezett westernsorozatot.","shortLead":"A 29 éve futó rajzfilmsorozat most epizódszámban előzte meg az eddigi első helyezett westernsorozatot.","id":"20180430_A_Simpson_csalad_rekordot_dontott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b10221-f538-4bd6-87ba-c54fbd2026e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5462d9-e4c1-431c-a810-0fb3e4b8faf7","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_A_Simpson_csalad_rekordot_dontott","timestamp":"2018. április. 30. 20:57","title":"A Simpson család rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A feleslegessé vált facebookos alkalmazásokat nem nehéz, csak kényelmetlen törölni. Ezen segítene most a közösségi oldal legújabb fejlesztése.","shortLead":"A feleslegessé vált facebookos alkalmazásokat nem nehéz, csak kényelmetlen törölni. Ezen segítene most a közösségi...","id":"20180430_facebook_alkalmazasok_torlese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebbbfd3-ca5a-4022-90db-8e3f4c941dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_facebook_alkalmazasok_torlese","timestamp":"2018. április. 30. 15:03","title":"Nyissa meg a Facebookot: már önnél is bekapcsolták az igen hasznos új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]