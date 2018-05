A Skoda Kodiaq után itt a Karoq, mi több már a Kamiq is. Ők alkotják jelenleg a cseh család egyre gyarapodó SUV-kínálatát. A Karoq egyben a Skoda Yeti utódja is, miközben unokatestvéri viszonyt ápol a Seat Atecával, amelynek révén egyben mindketten féltestvérei a VW Tiguannak is, és szegről-végről rokonok az Audi Q2-vel. Gyakorlatilag végtelen ciklus hozható létre a Volkswagen-dinasztia családfájában, de a lényeg röviden annyi, hogy mivel ennyire közös a génkészletük ezeknek a családtagoknak, bizony nehéz igazán valódi egyéniséget találni közöttük.

A formáját tekintve talán a Karoq-ra is igaz ez, a 4,38 méteres kompakt szabadidő-autó dizájnjában különösebben nincs sok fogódzó, a kettéválasztott nappali menetfény és a fényszóró, a hangsúlyos maszk, hátul a cseh kristályműveseknek adózó metszésekkel átszőtt lámpatest igazából csak beleillik a mostanság követett Skoda dizájnba. Összességében korrekt és homogén a forma, csak korántsem a világ legizgalmasabb autóipari alkotása. Sokkal jobban eladja Karoq-ot a jól eltalált mérete – se nem kicsi, se nem batár, családinak is jó és cégautónak is – továbbá a benne lévő ötletek sokasága, komoly felszereltsége, illetve ennek a konkrét darabnak a konfigurációja miatti izgalmas kiállása.

Karoq-ká vált Yeti

A Karoq 16 centivel hosszabb elődjénél, a Yetinél. Annál az autónál, amelyet talán az utókor fog igazán értékelni, mert a kissé esetlen formájú, magas tetővonalú kocsinak voltak méltatható előnyei: a leginkább az, hogy majdhogynem állítva elfért benne két bicikli – ilyesminek alig akad párja ebben a kategóriában. Ami viszont a Karoq előnye, hogy bár a biciklis trükköt nem tudja, de még így is a Yetiénél 100 literrel nagyobb, 479 literes csomagteret kínál alapból. A másik aduja a divatos, emelt felépítménye 18 centis hasmagasságal, amellyel már nyugodtabban letévedhet az ember földutakra is.

Igaz, az általunk tesztre kapott Karoq-kal ezt nem nagyon erőltetnénk, mert a bézs-fekete színnel igencsak kabinetre vigyázós az autó, és a hangulata is elüt az alapvetően szabadidőérzést meglovagoló kategóriában. Amolyan „biznisz osztály” kabint kapott ez a gép, és ez az ellentmondásosság nagyon jót is tesz a karoqterének. A Skodák közül elsőként a Karoq-ban már lehet teljesen digitális műszercsoport is, de a nálunk járt példány békebeli stílusú, nagy számlapos, amolyan Laurin & Klement kivitelű, világos számlapos darab. Nagyon mutatós, szinte „mercedesesen” konzervatív. Ezen túlmenően persze ott a high-tech, nagykijelzős, érintőképernyős központi display is, Android Auto-, Apple CarPlay- és MirrorLink-támogatással, ezen kívül két USB aljzattal és vezeték nélküli telefontöltési lehetőségekkel.

Skodás ötletek

A Skoda egyébként szokásához híven a Karoq-ban is puffogtatja az ötleteit. Ilyen a hátsó sor VarioFlex nevű, sínes rögzítésű ülésrendszere, amellyel egyből 521 literre lehet bővíteni a csomagtér alapkapacitását, ha előrébb húzzuk kicsit az üléseket. Ráadásul ki is lehet ezeket venni, sőt, ha a középső hátsó ülést emeljük ki, a két szélső beljebb csúszhat kicsit, így igazán levegős, tágas utasteret hagyva hátul két felnőttnek.

Ez talán a legnagyobb mutatvány az utastérben, de igazából centinként lehetne sorolni valami ügyesen átgondolt apróságot. Az övcsatbeakasztót, a háttámlákon a tablet és pohártartókat, az újszerű csomagtérrolót, a parkolójegytartót, esernyőtartót, a jégkaparót, 230 V-os hálózati dugaljat. A Style-felszereltség része pluszban a láblengetős csomagtérajtó-nyitás is, sőt fűthetőek hátsó ülések, van vonóhorog is, ami a karosszéria alá rejtett. A szokásos VW-s biztonsági csomagról, a holttérfigyelő funkcióról, az adaptív tempomatról, a fáradtságérzékelőről, a táblafelismerőről, a fűthető kormányról és ülésekről, valamint a kilenc légzsákról nem is beszélve. Ezért is furcsa például, hogy a lámpatest csak halogén, és a manuális váltó sem igazán illeszthető bele a fentiek által keltett érzésbe.

Dízel és manuál

Ez a Karoq nem csak a fekete-bézs színösszeállításával, a hajtással is egyfajta üzleties SUV, a 150 lóerős 2 literes dízelmotor manapság egyértelműen már csak a céges vonalon számít erősnek, a négykerék-hajtás úgyszintén, ráadásul adaptív kivitelű felfüggesztéssel, ami elég húzós extra. Egyedül az említett manuális váltó lógott ki a sorból. A futómű és kormányzás pontos, a menetkomfort, a hangszigetelés kiváló, alig hallani a motor zaját a 340 Nm-es nyomatékú erőforrás pedig kipróbált darab, nagyobb és nehezebb kasznikat is dinamikusan mozgat, itt a 6,5 literes átlaga is teljesen vállalható az összkerék-hajtás mellett.

A Karoq 4x4-es képességeiről a mostani teszten kívül már februárban kaptunk egy kis ízelítőt Lappföldön, amikor a sarkkörtől tíz kilométerre lévő befagyott tavon kialakított vezetéstechnikai-centrumban tesztelhettük. Fenn északon persze bármelyik anyuka jobban vezet havon keresztbe, mint mi, de a rendszert, azért jól lehetett tesztelgetni a szöges gumikon, amit egyébként arrafelé télen folyamatosan használnak, mégis jó állapotban vannak az utak... Ami az itthoni próbát illeti, ma már átlagos 17 colos abroncsokkal és 225/55-ös gumiméret mellett tökéletesen komfortos a Karoq a hazai utakon is.

Árak, konkurensek

Lassan hozzászokunk, hogy annyi pénzt kérnek egy Skodáért, amennyire korábban gondolni sem mertünk volna. Így van ez ennél a Karoq-nál is. Ennek a konfigurációnak 11,04 millió forint a listaára, ami sokkoló. A tényleges ajánlati ára picit szerényebb, 9,08 millió forint, ami jobban hangzik, de még mindig érdemes kontextusban vizsgálni. Az látszik, hogy a kereskedések hirdetései között az 1.0 literes háromhengeres motorú változatok messze vezetnek: 6,5-7,5 millió közé belőtt árakkal.

Az alapmotoros változatok esetén – a nagyobb árérzékenység miatt – még így is veszíthet vevőket a Karoq, mondjuk a Suzuki SX4 S-Cross-szal szemben, de feljebb, ahol már az extrák és a Skoda mifelénk igen magas presztízse egyre erősebb tétel, a Karoq is visszahozza az árhátrányát. Tapasztalatunk szerint még olyan is átkacsintgat rá, aki most VW Passatban ül, ami pedig bőven a 10 milliós kategória. Innen nézve pedig nem túlárazott a termék. A végső döntésnél aztán sok múlhat aztán azon is, mennyit kell várni a Skoda Karoq/Seat Ateca modellekre, amelyek közös soron készülnek a csehországi Kvasiny-gyárban és nem ritkák a fél évre vállalt szállítási idők.