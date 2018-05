Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","shortLead":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","id":"20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758daaad-f179-40dd-b973-4e8c61f80d43","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","timestamp":"2018. április. 29. 16:27","title":"Hamilton nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21280c7-f12e-4872-9fa5-d0daf9df31b6","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"Júniusban választ új vezetést a Magyar Szocialista Párt. Az elnöki tisztségért eséllyel Tóth Bertalan frakcióvezető és Kunhalmi Ágnes budapesti elnök, országgyűlési képviselő mérkőzhet meg. Kunhalmi a totális ellenzéki összefogás felé kormányozná pártját.","shortLead":"Júniusban választ új vezetést a Magyar Szocialista Párt. Az elnöki tisztségért eséllyel Tóth Bertalan frakcióvezető és Kunhalmi Ágnes budapesti elnök, országgyűlési képviselő mérkőzhet meg. Kunhalmi a totális ellenzéki összefogás felé kormányozná pártját. ","shortLead":"A durián finom gyümölcs, viszont büdös. A rohadó durián pedig annyira az, hogy Melbourne-ben egy egész egyetemet ürítettek ki miatta. Attól tartanak, a britek bosszút akarnak állni egy szurkolótársuk megveréséért. Attól tartanak, a britek bosszút akarnak állni egy szurkolótársuk megveréséért. Izgalmak is akadtak bőven, de baj nem volt.","shortLead":"Egy sajtóközlemény révén érkeztek hírek Klein Dávidról, és olasz társairól. Izgalmak is akadtak bőven, de baj nem volt.","id":"20180430_Klein_David_sisapangma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09178722-fab3-49c2-988b-56534de52e90","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Klein_David_sisapangma","timestamp":"2018. április. 30. 14:49","title":"Klein Dávid megúszta, de társa alatt beszakadt a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]