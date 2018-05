A nyest egy 40-54 centiméter testhosszú, 22-30 centiméter farokhosszú, illetve 1,1-2,3 kilogramm tömegű kisragadozó, mely többek közt hazánkban is nagy számban képviselteti magát. A barnás alapszínű, fehér mellfoltos állatkát sokan kedvelik, de az autósok nem igazán, ugyanis a nyest rengeteg kárt tud okozni a parkoló autók motorterében.

A német autóklub, az ADAC adatai szerint a legtöbb nyestkárra az április és július közötti időszakban kerül sor, de a karcsú testalkata révén bármilyen apró résen szinte bárhova bemászni képes állat egész évben aktív. 2016-ban a nyestek több mint 205 ezer autós káresetet okoztak Németországban, mintegy 66 millió euró (20,6 milliárd forint) értékben. Az ADAC munkatársait 2017-ben közel 12 500 esetben riasztották olyan autóhoz, melyről később kiderült, hogy nyestkár miatt vált mozgásképtelenné.

A nyestek ellen többféle módon is lehet védekezni. Léteznek olyan spray-k, melyek riasztó szagúak, de sajnos nemcsak a nyestek, hanem mi emberük is érezhetjük a bűzét. Kaphatók továbbá az emberi fül által nem hallható ultrahangot kibocsátó elektromos nyestriasztók, de tapasztalatok szerint a nyestek egy idő után megszokhatják ezt a hangot. További alternatíva a nagyfeszültségű riasztó, mely árammal csípi meg és riasztja el a kártevőket, illetve léteznek kombinált elektromos lapkás-ultrahangos riasztók is.

Igazi megoldást talán csak a zárt garázsban történő autótárolás jelent, ami persze sok esetben nem oldható meg. Itt jegyzendő meg továbbá, hogy a casco biztosítások alaphelyzetben általában nem vonatkoznak a nyestek és egyéb rágcsálók okozta károkra, de léteznek már olyan kiegészítő biztosítások, melyek ezen károkat is fedezik.

