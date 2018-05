Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af3a1b64-9127-4670-8ecb-aad2e345e23b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube egyik meghatározó szórakoztatója azt követően döntött így, hogy a videómegosztónál és a közönségénél többször is kiverte a biztosítékot a tahósága.","shortLead":"A YouTube egyik meghatározó szórakoztatója azt követően döntött így, hogy a videómegosztónál és a közönségénél többször...","id":"20180430_logan_paul_vlogger","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af3a1b64-9127-4670-8ecb-aad2e345e23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfab7341-99cf-49fd-9d2c-7990a8c3ba73","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_logan_paul_vlogger","timestamp":"2018. április. 30. 18:13","title":"A hullán viccelődő Logan Paul felhagy a vlogolással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2d5ce6-a861-4ae2-ae90-980d34ee9050","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban belengetett új, Orbán által vezetett miniszterelnöki kormányirodát egy Biró Marcell nevű hivatalnok vezetné.-","shortLead":"A korábban belengetett új, Orbán által vezetett miniszterelnöki kormányirodát egy Biró Marcell nevű hivatalnok vezetné.-","id":"20180502_Megvan_ki_lehet_Orban_uj_jobbkeze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d2d5ce6-a861-4ae2-ae90-980d34ee9050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a3f1a8-e933-40e8-9df6-9f1fd236c09d","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Megvan_ki_lehet_Orban_uj_jobbkeze","timestamp":"2018. május. 02. 09:29","title":"Megvan, ki lehet Orbán új jobbkeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az IKEA áruházaiból ismert összeszerelhető bútorokkal rendeznék be a New Haven városába megálmodott szállodát, amelynek éttermében természetesen svéd húsgolyót is lehetne enni.","shortLead":"Az IKEA áruházaiból ismert összeszerelhető bútorokkal rendeznék be a New Haven városába megálmodott szállodát, amelynek...","id":"20180501_magyar_epitesz_tervezte_az_epuletet_amelyben_megnyilhat_a_vilag_masodik_ikea_hotelje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18998976-c71d-4ea6-8937-9773fd57821a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180501_magyar_epitesz_tervezte_az_epuletet_amelyben_megnyilhat_a_vilag_masodik_ikea_hotelje","timestamp":"2018. május. 01. 16:45","title":"Magyar építész tervezte az épületet, amelyben megnyílhat a világ második IKEA hotelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8970b1a0-54ce-470a-b8ee-31c5ab65fc1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016 augusztusában rázta meg földrengés a közép-olaszországi Amatrice városát. 