[{"available":true,"c_guid":"973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az indiai Legfelső bíróság felszólította az ország kormányát, hogy kérjen nemzetközi segítséget az India egyik legfőbb jelképének számító Tadzs Mahal megmentéséhez. Az épület több helyen máladozik, és a fehér márvány is már egyre kevésbé fehér.","shortLead":"Az indiai Legfelső bíróság felszólította az ország kormányát, hogy kérjen nemzetközi segítséget az India egyik legfőbb...","id":"20180502_Nemzetkozi_segitsegek_kernek_a_Tadzs_Mahal_megmentesehez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e4d3df-e577-4096-9421-0cf7334b384c","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_Nemzetkozi_segitsegek_kernek_a_Tadzs_Mahal_megmentesehez","timestamp":"2018. május. 02. 11:56","title":"Nemzetközi segítséget kérnek a Tadzs Mahal megmentéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81048e1a-e6cb-418b-aa83-09b0ffa3c554","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Kettős pokolgépes merényletet követtek el hétfőn az afgán főváros, Kabul központjában melyben legalább huszonhatan meghaltak. A terrorcselekmény a titkosszolgálatok épületeinek közelében, a vidékfejlesztési és lakásügyi minisztériumtól nem messze történt. Egy öngyilkos támadó felrobbantott egy pokolgépet, amikor a minisztériumokba a reggeli munkakezdéskor tisztviselők érkeztek. \r

Később a helyszínen összegyűlt emberek, köztük újságírók csoportjához lépett egy másik gyalogos merénylő, aki szintén működésbe hozott egy robbanószerkezetet. Nyolc újságíró meghalt, az áldozatok között volt az AFP francia hírügynökség helyi fotósa Shah Marai is aki 1996 óta dolgozott az AFP kabuli irodájában. \r

Ez volt az újságírók elleni legvéresebb merénylet a tálibok 2001. decemberi bukása óta - hangsúlyozta a kabuli kettős merényletre reagálva közleményében a Riporterek Határok Nélkül nemzetközi újságíró jogvédő szervezet, amely szerint tudatosan a sajtót támadták.\r

Az AFP hírigazgatója, Michele Léridon méltatta az újságíró bátorságát, szakmai tudását és nagylelkűségét, aki merényletek tucatjairól tudósított, mielőtt saját maga is a barbárság áldozata lett.\r

A 48 éves Sah Marai 1996 óta dolgozott az AFP kabuli irodájában, tudósított a tálib uralom korszakában, majd a 2001. évi amerikai invázióról, annak valamennyi fontos fejleményéről.\r

\r

\r

","shortLead":"Kettős pokolgépes merényletet követtek el hétfőn az afgán főváros, Kabul központjában melyben legalább huszonhatan...","id":"20180501_Valogatas_a_nehai_Shah_Marai_kepeibol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81048e1a-e6cb-418b-aa83-09b0ffa3c554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0161417c-d12d-44be-b502-c902daf09685","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180501_Valogatas_a_nehai_Shah_Marai_kepeibol","timestamp":"2018. május. 01. 13:10","title":"Válogatás a pokolgépes merényletben elhunyt Shah Marai fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csodálatos retikülök készítője, a budapesti holokauszt-túlélő Judith Leiber 97 éves volt, akárcsak festő férje.","shortLead":"A csodálatos retikülök készítője, a budapesti holokauszt-túlélő Judith Leiber 97 éves volt, akárcsak festő férje.","id":"20180501_Par_oraval_ferje_utan_hunyt_el_Judith_Leiber_a_magyar_szarmazasu_taskadizajner","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0cbd57-4816-4527-b8db-b1aff0aaef75","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_Par_oraval_ferje_utan_hunyt_el_Judith_Leiber_a_magyar_szarmazasu_taskadizajner","timestamp":"2018. május. 01. 10:02","title":"Férjével együtt hunyt el Judith Leiber, a magyar származású táskadizájner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha valaki tavaly drágábban adta el lakását, mint amennyiért néhány éve vásárolta, akkor előfordulhat, hogy a bevallási tervezetet ki kell egészítenie. Annak is jelölnie kell ezt a jövedelmet, aki maga készíti el bevallását – figyelmeztetett a NAV.","shortLead":"Ha valaki tavaly drágábban adta el lakását, mint amennyiért néhány éve vásárolta, akkor előfordulhat, hogy a bevallási...","id":"20180502_Olcson_vette_dragan_adta_el_ot_even_belul_a_lakasat_Adoznia_kell_utana","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34b669e-642e-4650-9629-b3e5846b3621","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Olcson_vette_dragan_adta_el_ot_even_belul_a_lakasat_Adoznia_kell_utana","timestamp":"2018. május. 02. 12:56","title":"Olcsón vette, drágán adta el öt éven belül a lakását? Adóznia kell utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump elnök legfontosabb gazdasági embereit Pekingbe küldi, hogy rávegyék a kínaiakat: exportáljanak kevesebbet Amerikába és ne kényszerítsék az amerikai cégeket arra, hogy átadják technológiájukat, ha Kínában akarnak működni.","shortLead":"Trump elnök legfontosabb gazdasági embereit Pekingbe küldi, hogy rávegyék a kínaiakat: exportáljanak kevesebbet...","id":"20180502_Mosollyal_alcazott_fogcsikorgatas_Megsem_lesz_amerikaikinai_kereskedelmi_haboru","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bb334b-bed7-4b1c-9be3-77c0e12ffd82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Mosollyal_alcazott_fogcsikorgatas_Megsem_lesz_amerikaikinai_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. május. 02. 10:50","title":"Mosollyal álcázott fogcsikorgatás: mégsem lesz amerikai-kínai kereskedelmi háború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt az LMP pécsi politikusa, bejelentkezett a párt társelnöki posztjára.","shortLead":"Keresztes László Lóránt az LMP pécsi politikusa, bejelentkezett a párt társelnöki posztjára.","id":"20180502_Mar_van_is_jelentkezo_Hadhazy_helyere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dc4b34-5b19-4f55-a28a-80303dadd576","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Mar_van_is_jelentkezo_Hadhazy_helyere","timestamp":"2018. május. 02. 10:03","title":"Már van is jelentkező Hadházy helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e39680d-b83b-4cd9-b2a4-310e29a53710","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A párkapcsolati kötelék az alvásra is vonatkozik. ","shortLead":"A párkapcsolati kötelék az alvásra is vonatkozik. ","id":"20180501_Ha_a_feleseg_boldog_mashogy_alszanak_a_parok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e39680d-b83b-4cd9-b2a4-310e29a53710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e9aacd-7ed3-4e16-9acb-b7529a5c11f9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180501_Ha_a_feleseg_boldog_mashogy_alszanak_a_parok","timestamp":"2018. május. 01. 12:15","title":"Ha a feleség boldog, máshogy alszanak a párok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfőbb mumus az akkumulátor, vagyis általában emiatt válnak mozgásképtelenné a kocsik.","shortLead":"A legfőbb mumus az akkumulátor, vagyis általában emiatt válnak mozgásképtelenné a kocsik.","id":"20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e47c13-ef48-4b62-99da-06c5f82cebd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","timestamp":"2018. május. 01. 06:41","title":"Ezért hagynak cserben az autóink, vázoljuk a leggyakoribb hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]