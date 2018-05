Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korrupciómentesnek kell lenni, ezért biztos anyagi háttérre van szükség – mondta az MKIK-elnök arról, hogy a felesége a Monetáris Tanács tagja. Parragh László arról is beszélt a HVG Portré rovatának, hogy irritáló lenne a szám, amennyi pénzt keres.","shortLead":"Korrupciómentesnek kell lenni, ezért biztos anyagi háttérre van szükség – mondta az MKIK-elnök arról, hogy a felesége...","id":"20180502_Parragh_a_fizeteserol_szamot_nem_mondok_mert_irritalo_lenne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f479888-c280-4f52-b681-922123193766","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_Parragh_a_fizeteserol_szamot_nem_mondok_mert_irritalo_lenne","timestamp":"2018. május. 02. 12:19","title":"Parragh a jövedelméről: \"számot nem mondok, mert irritáló lenne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6800fce2-e2cd-44a0-b60c-41b01c1dafe0","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Tamás Gáspár Miklós írása a végpontról. Arról, hogy miként jutottunk a választásos zsarnokságig. ","shortLead":"Tamás Gáspár Miklós írása a végpontról. Arról, hogy miként jutottunk a választásos zsarnokságig. ","id":"20180502_Ne_mosolyogj_baszd_meg_mert_pofan_baszlak_hulye_seggfej","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6800fce2-e2cd-44a0-b60c-41b01c1dafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5fc62-98bf-4408-a7e2-2657561c5b19","keywords":null,"link":"/velemeny/20180502_Ne_mosolyogj_baszd_meg_mert_pofan_baszlak_hulye_seggfej","timestamp":"2018. május. 02. 10:05","title":"„Ne mosolyogj, baszd meg, mert pofán baszlak, hülye seggfej”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c1647f-e867-4b7c-9336-0f5501d843cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi viszonylagban is méregdrágának számító iPhone X árazását ért sok kritika ellenére, tovább nőtt a kereslet az Apple készülékei és szolgáltatásai iránt.","shortLead":"A nemzetközi viszonylagban is méregdrágának számító iPhone X árazását ért sok kritika ellenére, tovább nőtt a kereslet...","id":"20180502_apple_2018_q1_bevetel_nyereseg_profit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0c1647f-e867-4b7c-9336-0f5501d843cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deccd08-befd-4257-9fb1-6d397b223d9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_apple_2018_q1_bevetel_nyereseg_profit","timestamp":"2018. május. 02. 06:03","title":"3 611 598 000 000 forintot keresett 3 hónap alatt az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051f34fe-f302-4777-864d-e81b9f029d0a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit most az Egyesült Államokban állítják bíróság elé. ","shortLead":"A férfit most az Egyesült Államokban állítják bíróság elé. ","id":"20180502_Kiskutyakba_varrva_csempeszte_a_drogot_egy_latinamerikai_allatorvos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=051f34fe-f302-4777-864d-e81b9f029d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bad312-d635-4670-8cef-4c59d1513831","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Kiskutyakba_varrva_csempeszte_a_drogot_egy_latinamerikai_allatorvos","timestamp":"2018. május. 02. 05:30","title":"Kiskutyákba varrva csempészte a drogot egy latin-amerikai állatorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bertolucci még ennél is tovább megy.","shortLead":"Bertolucci még ennél is tovább megy.","id":"20180502_Ridley_Scott_szegyellhetne_magat_Kevin_Spacey_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb020883-e522-4e0f-afd0-b707e96e2ef7","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Ridley_Scott_szegyellhetne_magat_Kevin_Spacey_miatt","timestamp":"2018. május. 02. 12:17","title":"“Ridley Scott szégyellhetné magát Kevin Spacey miatt!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc179c4-91ba-4292-9eed-2097f1ec1769","c_author":"Vándor Éva","category":"cegauto","description":"Max Verstappen két nappal az Azerbajdzsáni Nagydíj és egy nehezen feldolgozható kudarc után érkezett Budapestre, hogy a Nagy Futamon járjon a szurkolók kedvében. Bocsánatkérésben már profi, de a magyarázkodásnál sokkal jobban érdekli a győzelem.","shortLead":"Max Verstappen két nappal az Azerbajdzsáni Nagydíj és egy nehezen feldolgozható kudarc után érkezett Budapestre...","id":"20180501_Nem_konnyu_felnoni_300_kmh_felett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc179c4-91ba-4292-9eed-2097f1ec1769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3637987-ef53-4bd6-9303-7a9068dd64c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_Nem_konnyu_felnoni_300_kmh_felett","timestamp":"2018. május. 01. 16:00","title":"Nem könnyű felnőni 300 km/h felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8154d4-6018-4759-a9ea-9dfab90308fc","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy mozgalom képe lebeg a tüntetésekben testet öltő új ellenzék egyik arca, Lukácsi Katalin szeme előtt, a volt KDNP-s aktivista, politikus azt is elárulta, kire szavazott, és azt is, miért kell az ellenzékieknek felvenni a képviselői mandátumukat, és hogy hogyan ad interjút a kormánybarát médiának.\r

\r

","shortLead":"Egy mozgalom képe lebeg a tüntetésekben testet öltő új ellenzék egyik arca, Lukácsi Katalin szeme előtt, a volt KDNP-s...","id":"20180502_lukacsi_katalin_interju","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8154d4-6018-4759-a9ea-9dfab90308fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3135068-c8c5-40d8-8210-544f47b46fde","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_lukacsi_katalin_interju","timestamp":"2018. május. 02. 06:30","title":"Lukácsi Katalin: Az igazi cél az ellenzéki kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eee964-731a-4856-8b7c-bc56b48a27cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifejezetten gyomorforgató volt a látvány. A húskészítményeket gyártó kistermelőnek két telephelye van, az egyiken olyan állatokat is tartott, amelyekhez nem volt engedélye. Az élelmiszer-hulladék tárolását pedig finoman szólva problémásan oldotta meg.","shortLead":"Kifejezetten gyomorforgató volt a látvány. A húskészítményeket gyártó kistermelőnek két telephelye van, az egyiken...","id":"20180502_rothado_hushalmokat_talaltak_a_Nebih_ellenorei_egy_pest_megyei_kistermelonel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7eee964-731a-4856-8b7c-bc56b48a27cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aaf987-6c7f-4108-b823-578d5f8eadfd","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_rothado_hushalmokat_talaltak_a_Nebih_ellenorei_egy_pest_megyei_kistermelonel","timestamp":"2018. május. 02. 08:52","title":"Rothadó húshalmokat találtak a Nébih ellenőrei egy Pest megyei kistermelőnél – videó 18+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]