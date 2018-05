Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a601574-343d-4156-88b4-2ca79f8532ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Piliscsaba és Pilisvörösvár között egy kamion és egy autó csattant, az M1-esen, Biatorbágynál pedig két autó. ","shortLead":"Piliscsaba és Pilisvörösvár között egy kamion és egy autó csattant, az M1-esen, Biatorbágynál pedig két autó. ","id":"20180502_karambol_miatt_benult_meg_a_10es_ut_es_az_m1es_autopalya_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a601574-343d-4156-88b4-2ca79f8532ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5f853e-1299-4e66-b9bd-691a91d25d2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_karambol_miatt_benult_meg_a_10es_ut_es_az_m1es_autopalya_is","timestamp":"2018. május. 02. 08:24","title":"Karambol miatt bénult meg a 10-es út és az M1-es autópálya is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2101c529-b91b-4b8f-9914-caff1e16699d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy egész erszény római ezüstpénz, egy ezüstfibula és egy vaskés is előkerült a sírból, amelyben egy négytagú család nyugodott a római császárság idejéből.","shortLead":"Egy egész erszény római ezüstpénz, egy ezüstfibula és egy vaskés is előkerült a sírból, amelyben egy négytagú család...","id":"20180502_kulonleges_csaladi_sirt_tartak_fel_derecske_hataraban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2101c529-b91b-4b8f-9914-caff1e16699d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e1d2db-0c9e-41c9-9aa9-87244a5216b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_kulonleges_csaladi_sirt_tartak_fel_derecske_hataraban","timestamp":"2018. május. 02. 12:51","title":"Különleges családi sírt tártak fel Derecske határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d86485-ddc2-4e1a-9d9a-f03cee66837c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feketébe öltöztek, kapucnit húztak a fejükre, sállal takarták el az arcukat vagy gázmaszkot viseltek – így néztek ki azok a tüntetők, akik miatt erőszakba fulladt a május elsejei tüntetés Párizsban idén is. A rendőrség becslése szerint a rendbontók körülbelül 1200-an lehettek: szétvertek egy McDonald’s éttermet, több autót, robogót felgyújtottak. A rendőrök könnygázt és vízágyút vetettek be. Már korábban tudni lehetett, hogy az ünnepen elszabadulhat az erőszak Párizsban: a hatóságok figyelmeztetést adtak ki, hogy bankokat, ingatlanügynökségeket, autókereskedéseket vehetnek célba antikapitalista tüntetők.\r

","shortLead":"Feketébe öltöztek, kapucnit húztak a fejükre, sállal takarták el az arcukat vagy gázmaszkot viseltek – így néztek ki...","id":"20180501_gyorsettermet_vertek_szet_autokat_gyujtottak_fel_parizsi_tuntetok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48d86485-ddc2-4e1a-9d9a-f03cee66837c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b41fbb8-4113-49e7-b16b-f1f1d8420069","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_gyorsettermet_vertek_szet_autokat_gyujtottak_fel_parizsi_tuntetok","timestamp":"2018. május. 01. 18:53","title":"Gyorséttermet vertek szét, autókat gyújtottak fel párizsi tüntetők – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Politikai cunamit\" helyezett kilátásba Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden arra az esetre, ha a parlament nem választja meg kormányfőnek.","shortLead":"\"Politikai cunamit\" helyezett kilátásba Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden arra az esetre, ha a parlament...","id":"20180501_Az_ormeny_ellenzek_vezetoje_politikai_cunamival_fenyeget_ha_nem_valasztjak_meg_kormanyfonek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2066e40-0776-4a33-9c17-a37eaeb5207f","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Az_ormeny_ellenzek_vezetoje_politikai_cunamival_fenyeget_ha_nem_valasztjak_meg_kormanyfonek","timestamp":"2018. május. 01. 12:55","title":"Az örmény ellenzék vezetője \"politikai cunamival\" fenyeget, ha nem választják meg kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis egyébként sem veszélyes az emberre, de házi sertésekben még nem is mutatták ki a kórokozót. ","shortLead":"A sertéspestis egyébként sem veszélyes az emberre, de házi sertésekben még nem is mutatták ki a kórokozót. ","id":"20180503_Sertespestis_nem_veszelyesek_a_magyar_husok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2a80f1-a431-42fe-b4a1-d597627f4308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Sertespestis_nem_veszelyesek_a_magyar_husok","timestamp":"2018. május. 03. 12:25","title":"Sertéspestis: az agrárkamara szerint nem veszélyesek a magyar húsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf55bc8-d43d-41a5-b367-7a7cafcbc027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az új fejlesztésnek a révén teljesen új távlatok nyílhatnak meg a látássérültek számára.","shortLead":"Ennek az új fejlesztésnek a révén teljesen új távlatok nyílhatnak meg a látássérültek számára.","id":"20180502_ford_feel_the_view_auto_ablak_tajkep_kamera_ablakuveg_vak_gyengenlato_koncepcio_okosablak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cf55bc8-d43d-41a5-b367-7a7cafcbc027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5102c1f1-6c18-40a4-b810-0a824b75c82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ford_feel_the_view_auto_ablak_tajkep_kamera_ablakuveg_vak_gyengenlato_koncepcio_okosablak","timestamp":"2018. május. 02. 13:22","title":"A Fordnak köszönhetően már a vakok is átélhetik az ablakon kitekintés élményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem érkeztek be határidőre a szükséges dokumentumok a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH), ezért Rogán Antal és társai találmánya – amiért a miniszter 25 milliót már zsákolt – elszállt a semmibe. Kiderült: szándékosan. ","shortLead":"Nem érkeztek be határidőre a szükséges dokumentumok a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH), ezért Rogán Antal...","id":"20180503_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatala_rogan_antal_talalmany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec498df-6f27-4aa9-aed0-86f846ce4d67","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatala_rogan_antal_talalmany","timestamp":"2018. május. 03. 07:23","title":"Direkt hagyták elszállni Rogánék találmányának védettségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57efd8ba-5b47-4696-8bc1-2403182f848c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Új torna létrehozását tervezi a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a viadalt sajtóértesülések szerint egy ismeretlen befektető 25 milliárd dollárral támogatná.","shortLead":"Új torna létrehozását tervezi a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a viadalt sajtóértesülések szerint egy ismeretlen...","id":"20180502_mini_focivebet_indithat_a_fifa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57efd8ba-5b47-4696-8bc1-2403182f848c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d909ab1-e716-42f4-a2ba-abd532eaadb1","keywords":null,"link":"/sport/20180502_mini_focivebet_indithat_a_fifa","timestamp":"2018. május. 02. 14:48","title":"Minifocivébét indíthat a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]