Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a756fc0-b61a-4081-b2ff-90c46e0f9a0a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid a 2-2-es döntetlent játszott a Bayern Münchennel a Bajnokok Ligája elődöntő madridi visszavágóján, így 4-3-as összesítéssel a döntőbe jutott.","shortLead":"A Real Madrid a 2-2-es döntetlent játszott a Bayern Münchennel a Bajnokok Ligája elődöntő madridi visszavágóján...","id":"20180501_BLdontobe_jutott_a_Real_Madrid_a_22es_hazai_dontetlennel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a756fc0-b61a-4081-b2ff-90c46e0f9a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4813bdae-3420-40ff-9dd1-960508555c41","keywords":null,"link":"/sport/20180501_BLdontobe_jutott_a_Real_Madrid_a_22es_hazai_dontetlennel","timestamp":"2018. május. 01. 22:59","title":"BL-döntőbe jutott a Real Madrid a 2-2-es hazai döntetlennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan új, társkereső funkcióval bővül a Facebook mobilos alkalmazása. Rögtön a bejelentés után 17 százalékot zuhantak a tőzsdén a Tinder tulajdonosának papírjai.","shortLead":"Hamarosan új, társkereső funkcióval bővül a Facebook mobilos alkalmazása. Rögtön a bejelentés után 17 százalékot...","id":"20180502_facebook_tarskereso_funkcio_tarskereses_tinder","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2f09fa-d529-445a-b867-f96c22a6ac6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_facebook_tarskereso_funkcio_tarskereses_tinder","timestamp":"2018. május. 02. 10:03","title":"Viszlát, Tinder? Társkereső funkció indul a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis egyébként sem veszélyes az emberre, de házi sertésekben még nem is mutatták ki a kórokozót. ","shortLead":"A sertéspestis egyébként sem veszélyes az emberre, de házi sertésekben még nem is mutatták ki a kórokozót. ","id":"20180503_Sertespestis_nem_veszelyesek_a_magyar_husok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2a80f1-a431-42fe-b4a1-d597627f4308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Sertespestis_nem_veszelyesek_a_magyar_husok","timestamp":"2018. május. 03. 12:25","title":"Sertéspestis: az agrárkamara szerint nem veszélyesek a magyar húsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dfec631-ee7f-478f-8675-b83087c8e3c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 hozzájutott egy olyan határozathoz, amely szerint már május 7-én este kezdődik, és nem részleges, hanem teljes lesz a zárás.","shortLead":"A 444 hozzájutott egy olyan határozathoz, amely szerint már május 7-én este kezdődik, és nem részleges, hanem teljes...","id":"20180502_lezarjak_a_kossuth_teret_de_nem_akkor_es_nem_ugy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dfec631-ee7f-478f-8675-b83087c8e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4514ae0e-b045-4a74-9b1c-4a4031f002b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_lezarjak_a_kossuth_teret_de_nem_akkor_es_nem_ugy","timestamp":"2018. május. 02. 22:15","title":"Lezárják a Kossuth teret, de előbb és teljesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyre szűkül azoknak a jogorvoslati lehetőségeknek a köre, amelyekkel azok élhetnének, akik szembetalálják magukat a hatalom politikai irányvonalával. Az Orbán-kormány ezzel is hasonul az illiberális demokráciákhoz – írja legújabb számában a HVG.","shortLead":"Egyre szűkül azoknak a jogorvoslati lehetőségeknek a köre, amelyekkel azok élhetnének, akik szembetalálják magukat...","id":"20180502_Orban_es_az_illiberalis_demokracia__folyik_a_nagyuzemi_ellenseggyartas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f253e0-422a-44cc-995e-f68814857a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Orban_es_az_illiberalis_demokracia__folyik_a_nagyuzemi_ellenseggyartas","timestamp":"2018. május. 02. 11:54","title":"Orbán és az illiberális demokrácia – folyik a nagyüzemi ellenséggyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e21b2b3-99e3-43fc-bde0-be769bceea0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hamueső bénítaná meg Tokió életét, ha kitörne a tőle 100 kilométerre fekvő Fudzsi, Japán legmagasabb hegye, egy szunnyadó vulkán – derül ki egy kormány számára készült tanulmányból, amely a Kyodo hírügynökség birtokába jutott.","shortLead":"Hamueső bénítaná meg Tokió életét, ha kitörne a tőle 100 kilométerre fekvő Fudzsi, Japán legmagasabb hegye...","id":"20180502_japan_tokio_fudzsi_vulkan_kitor_szimulacio_vulkankitores","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e21b2b3-99e3-43fc-bde0-be769bceea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec11f21-f8a8-4446-aa5f-ee50e046bf2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_japan_tokio_fudzsi_vulkan_kitor_szimulacio_vulkankitores","timestamp":"2018. május. 02. 16:03","title":"Szimulálták a japánok, hogy mi történik majd, amikor kitör a Fudzsi vulkán – az eredmény nem túl megnyugtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik leghíresebb orvosi lapja kritizálta a magyar egészségügyet, az államtitkár most megvédte a kormányt.","shortLead":"A világ egyik leghíresebb orvosi lapja kritizálta a magyar egészségügyet, az államtitkár most megvédte a kormányt.","id":"20180503_Az_allamtitkar_elmagyarazta_az_MSZPs_kormanyok_miatt_halnak_koran_a_magyarok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49a1ccb-04ae-4d72-bcb9-8f7e9fcfb7af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Az_allamtitkar_elmagyarazta_az_MSZPs_kormanyok_miatt_halnak_koran_a_magyarok","timestamp":"2018. május. 03. 15:35","title":"Az államtitkár elmagyarázta: az MSZP-s kormányok miatt halnak korán a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ez egy nagyon is fair választás volt. Ott voltam végig a kampány alatt, nem láttam megfélemlítést, pedig Budapesten tartózkodtam. Az EBESZ szerintem téved\" – közölte Schöpflin György a Deutsche Wellének adott interjúban.","shortLead":"\"Ez egy nagyon is fair választás volt. Ott voltam végig a kampány alatt, nem láttam megfélemlítést, pedig Budapesten...","id":"20180502_schopflin_gyorgy_deutsche_welle","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a58332f-a93b-4430-b660-ee10240ff298","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_schopflin_gyorgy_deutsche_welle","timestamp":"2018. május. 02. 19:30","title":"Schöpflin György: Nem tudjuk, hány muszlim akar itt letelepedni, de nem is akarjuk megtudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]