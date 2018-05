Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c99abeb5-6d91-4e80-ba64-5d5a774af09e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A berlini rendőrségtől azt közölték, hogy egyelőre mindent ellenőrzés alatt tartanak, nagyobb rendbontás eddig nem történt.","shortLead":"A berlini rendőrségtől azt közölték, hogy egyelőre mindent ellenőrzés alatt tartanak, nagyobb rendbontás eddig nem...","id":"20180501_tobb_mint_otezer_rendort_kuldtek_utcara_berlinben_nagyobb_balhe_eddig_nem_volt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c99abeb5-6d91-4e80-ba64-5d5a774af09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939c62ef-ed19-4496-a559-9449b98b65de","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_tobb_mint_otezer_rendort_kuldtek_utcara_berlinben_nagyobb_balhe_eddig_nem_volt","timestamp":"2018. május. 01. 19:20","title":"Több mint ötezer rendőrt küldtek utcára Berlinben, nagyobb balhé eddig nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eee964-731a-4856-8b7c-bc56b48a27cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifejezetten gyomorforgató volt a látvány. 