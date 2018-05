Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"073c571a-bb02-404a-97be-60b429475885","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stohl András venné át a műsor vezetését Tillától a Ninja Warriorban. ","shortLead":"Stohl András venné át a műsor vezetését Tillától a Ninja Warriorban. ","id":"20180503_Uj_musorvezeto_venne_at_Tilla_helyet_a_TV2_egyik_musoraban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073c571a-bb02-404a-97be-60b429475885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fa1dd7-f8c1-4431-8d03-525e919f9ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Uj_musorvezeto_venne_at_Tilla_helyet_a_TV2_egyik_musoraban","timestamp":"2018. május. 03. 07:29","title":"Új műsorvezető venné át Tilla helyét a TV2 egyik műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","id":"20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c5571-b0a1-4964-b333-92f3af040cea","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","timestamp":"2018. május. 01. 17:11","title":"Mellkason szúrta a fiát egy Kulcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chicago Fire csatára úgy döntött, a jövőben nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban.","shortLead":"A Chicago Fire csatára úgy döntött, a jövőben nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban.","id":"20180503_nikolics_nemanja_lemondta_a_valogatottsagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf6b66c-899c-47b0-8521-d2907d3a3b47","keywords":null,"link":"/sport/20180503_nikolics_nemanja_lemondta_a_valogatottsagot","timestamp":"2018. május. 03. 10:54","title":"Nikolics Nemanja lemondta a válogatottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d9cac6-c59b-43bb-9f77-5adc6227d5db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismerős szlogenekkel kampányolt az azeri államfő, aki ezúttal 86 százalékkal nyert a választáson. ","shortLead":"Ismerős szlogenekkel kampányolt az azeri államfő, aki ezúttal 86 százalékkal nyert a választáson. ","id":"20180503_Kisertetiesen_hasonlitott_az_azeri_valasztasi_kampany_a_magyarra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23d9cac6-c59b-43bb-9f77-5adc6227d5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f47966-0c6d-4562-85f7-b6305a6de19c","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Kisertetiesen_hasonlitott_az_azeri_valasztasi_kampany_a_magyarra","timestamp":"2018. május. 03. 11:33","title":"Kísértetiesen hasonlított az azeri választási kampány a magyarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis egyébként sem veszélyes az emberre, de házi sertésekben még nem is mutatták ki a kórokozót. ","shortLead":"A sertéspestis egyébként sem veszélyes az emberre, de házi sertésekben még nem is mutatták ki a kórokozót. ","id":"20180503_Sertespestis_nem_veszelyesek_a_magyar_husok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2a80f1-a431-42fe-b4a1-d597627f4308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Sertespestis_nem_veszelyesek_a_magyar_husok","timestamp":"2018. május. 03. 12:25","title":"Sertéspestis: az agrárkamara szerint nem veszélyesek a magyar húsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2d5ce6-a861-4ae2-ae90-980d34ee9050","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban belengetett új, Orbán által vezetett miniszterelnöki kormányirodát egy Biró Marcell nevű hivatalnok vezetné.","shortLead":"A korábban belengetett új, Orbán által vezetett miniszterelnöki kormányirodát egy Biró Marcell nevű hivatalnok vezetné.","id":"20180502_Megvan_ki_lehet_Orban_uj_jobbkeze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d2d5ce6-a861-4ae2-ae90-980d34ee9050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a3f1a8-e933-40e8-9df6-9f1fd236c09d","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Megvan_ki_lehet_Orban_uj_jobbkeze","timestamp":"2018. május. 02. 09:29","title":"Megvan, ki lehet Orbán új jobbkeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tiszafüreden nyílt meg Kelet-Magyarország első kutyákkal is látogatható fürdőhelye. ","shortLead":"Tiszafüreden nyílt meg Kelet-Magyarország első kutyákkal is látogatható fürdőhelye. ","id":"20180501_Latott_mar_kutyabarat_furdot_Mutatunk_egyet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9fc24e-c182-4a43-afbe-52f713721c73","keywords":null,"link":"/elet/20180501_Latott_mar_kutyabarat_furdot_Mutatunk_egyet","timestamp":"2018. május. 01. 13:52","title":"Látott már kutyabarát fürdőt? Mutatunk egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef18f02-891e-45e0-ab6a-ff56d3a724ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan művész előtt tiszteleg ma a Google, akinek hatása máig érződik a filmiparban. És Magyarországon is közismert volt.","shortLead":"Egy olyan művész előtt tiszteleg ma a Google, akinek hatása máig érződik a filmiparban. És Magyarországon is közismert...","id":"20180503_georges_melies_unneplese_buvesz_filmrendezo_az_eszaki_sark_meghoditasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cef18f02-891e-45e0-ab6a-ff56d3a724ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a6082c-9c65-459e-9fcf-b3c04c10871f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_georges_melies_unneplese_buvesz_filmrendezo_az_eszaki_sark_meghoditasa","timestamp":"2018. május. 03. 11:03","title":"Mi ez a 360 fokos videó a Google kereső főoldalán? És ki az a Georges Méliès?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]