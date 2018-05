Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A lengyel LOT légitársaság indította el a járatot. ","shortLead":"A lengyel LOT légitársaság indította el a járatot. ","id":"20180503_Elindult_a_BudapestNew_York_repulojarat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a60e47-1e9c-4171-a04d-df307a074989","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Elindult_a_BudapestNew_York_repulojarat","timestamp":"2018. május. 03. 12:28","title":"Elindult a Budapest–New York-repülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt az LMP pécsi politikusa, bejelentkezett a párt társelnöki posztjára.","shortLead":"Keresztes László Lóránt az LMP pécsi politikusa, bejelentkezett a párt társelnöki posztjára.","id":"20180502_Mar_van_is_jelentkezo_Hadhazy_helyere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dc4b34-5b19-4f55-a28a-80303dadd576","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Mar_van_is_jelentkezo_Hadhazy_helyere","timestamp":"2018. május. 02. 10:03","title":"Már van is jelentkező Hadházy helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd644cb9-3b0f-4319-9164-135ae46df7dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Baloldal is csatlakozik azokhoz, akik már május 7-én tiltakozni akarnak a Kossuth tér lezárása ellen.","shortLead":"Az Európai Baloldal is csatlakozik azokhoz, akik már május 7-én tiltakozni akarnak a Kossuth tér lezárása ellen.","id":"20180503_egyre_tobben_terveznek_kordonbontast_a_parlamentnel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd644cb9-3b0f-4319-9164-135ae46df7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4309230c-929e-4f96-a91e-5b7b91b278f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_egyre_tobben_terveznek_kordonbontast_a_parlamentnel","timestamp":"2018. május. 03. 11:23","title":"Egyre többen terveznek kordonbontást a parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő a Fidesz-frakció alakuló ülésére érkezőben, újságírói kérdésre válaszolva árulta el, mit gondol a Brüsszelben elhangzottakról.","shortLead":"A kormányfő a Fidesz-frakció alakuló ülésére érkezőben, újságírói kérdésre válaszolva árulta el, mit gondol...","id":"20180503_orban_kesz_targyalni_brusszellel_a_jogallamisagrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2466a165-376f-4088-9117-5898ec448755","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_orban_kesz_targyalni_brusszellel_a_jogallamisagrol","timestamp":"2018. május. 03. 12:03","title":"Orbán kész tárgyalni Brüsszellel a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott a legnagyobb közösségi oldalt. A WhatsApp társalapítójáról van szó, aki állítólag megelégelte az adatgyűjtési gyakorlatot.","shortLead":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott...","id":"20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0d2986-e1cb-49b3-b854-c4aa591df9bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","timestamp":"2018. május. 02. 19:00","title":"Neki is elege lett: a WhatsApp társalapítója is otthagyja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jávor Benedek szerint az EU elégedetlen Polt Péter tevékenységével, de az ügyészség szerint egy tavalyi levél bizonyítja, hogy ez nem igaz. ","shortLead":"Jávor Benedek szerint az EU elégedetlen Polt Péter tevékenységével, de az ügyészség szerint egy tavalyi levél...","id":"20180503_Tavalyi_OLAFlevellel_bizonyitja_az_ugyeszseg_hogy_az_EU_elegedett_Polt_Peterrel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e098a9-1e31-40df-92e7-f7ee25bac1f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Tavalyi_OLAFlevellel_bizonyitja_az_ugyeszseg_hogy_az_EU_elegedett_Polt_Peterrel","timestamp":"2018. május. 03. 09:00","title":"Tavalyi OLAF-levéllel bizonyítja az ügyészség, hogy az EU elégedett Polt Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chicago Fire csatára úgy döntött, a jövőben nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban.","shortLead":"A Chicago Fire csatára úgy döntött, a jövőben nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban.","id":"20180503_nikolics_nemanja_lemondta_a_valogatottsagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf6b66c-899c-47b0-8521-d2907d3a3b47","keywords":null,"link":"/sport/20180503_nikolics_nemanja_lemondta_a_valogatottsagot","timestamp":"2018. május. 03. 10:54","title":"Nikolics Nemanja lemondta a válogatottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c615b0-1382-4540-b3dc-4ea75cb02a5e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egész hétvégén lehetnek viharok, de marad a 26-32 fok. ","shortLead":"Egész hétvégén lehetnek viharok, de marad a 26-32 fok. ","id":"20180503_A_hetvegen_is_marad_a_strandido_hirtelen_viharokkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c615b0-1382-4540-b3dc-4ea75cb02a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8885681d-fe0a-4d49-b566-8252c743a0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_A_hetvegen_is_marad_a_strandido_hirtelen_viharokkal","timestamp":"2018. május. 03. 14:16","title":"A hétvégén is marad a strandidő hirtelen viharokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]