[{"available":true,"c_guid":"a406bc65-36af-4624-84c4-7a9b2379d329","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bati-Rénov francia vállalat 15 éven át Romániában gyártott nyílászáró szerkezeteket. Igaz, a munka egy része zajlott csak Délkelet-Európában, a végső összeszerelést Franciaországban végezték. De most az összes tevékenység visszatért a nyugat-franciaországi Charente-Maritime megye Varaize nevű községébe. ","shortLead":"A Bati-Rénov francia vállalat 15 éven át Romániában gyártott nyílászáró szerkezeteket. Igaz, a munka egy része zajlott...","id":"20180502_Into_jel_az_olcso_munkaerore_epito_orszagoknak_hazavisznek_Romaniabol_egy_gyarat_a_franciak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a406bc65-36af-4624-84c4-7a9b2379d329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45727740-6b3e-4903-8bf2-e394d087f3f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_Into_jel_az_olcso_munkaerore_epito_orszagoknak_hazavisznek_Romaniabol_egy_gyarat_a_franciak","timestamp":"2018. május. 02. 10:08","title":"Intő jel az olcsó munkaerőre építő országoknak: hazavisznek Romániából egy gyárat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fe65a8-a8e1-481c-acca-61609d2b9347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV úgy tudja, hogy Lázár Jánossal együtt jobbkeze, Csepreghy Nándor is távozik a kancelláriától.","shortLead":"Az ATV úgy tudja, hogy Lázár Jánossal együtt jobbkeze, Csepreghy Nándor is távozik a kancelláriától.","id":"20180503_szazadveges_valtja_lazar_elso_emberet_a_miniszterelnoksegen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77fe65a8-a8e1-481c-acca-61609d2b9347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced50cea-ae1a-4011-87d3-66444e175d18","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_szazadveges_valtja_lazar_elso_emberet_a_miniszterelnoksegen","timestamp":"2018. május. 03. 06:14","title":"Századvéges válthatja Lázár első emberét a Miniszterelnökségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f077a0-bace-4210-a4cb-bbbf6240e2b4","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Az igazi buli a Munkáspártnál volt, az MSZP-nél csak a gyerekek pörögtek, a játszósarokban, de az nem a párt érdeme.","shortLead":"Az igazi buli a Munkáspártnál volt, az MSZP-nél csak a gyerekek pörögtek, a játszósarokban, de az nem a párt érdeme.","id":"20180501_Kitalalta_az_MSZP_hogyan_vonzza_be_a_fiatalokat_ugralovarral","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f077a0-bace-4210-a4cb-bbbf6240e2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1b97db-e104-4f8d-81f6-c3f9d8f524d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Kitalalta_az_MSZP_hogyan_vonzza_be_a_fiatalokat_ugralovarral","timestamp":"2018. május. 01. 20:39","title":"Kitalálta az MSZP, hogyan vonzza be a fiatalokat: ugrálóvárral!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051f34fe-f302-4777-864d-e81b9f029d0a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit most az Egyesült Államokban állítják bíróság elé. ","shortLead":"A férfit most az Egyesült Államokban állítják bíróság elé. ","id":"20180502_Kiskutyakba_varrva_csempeszte_a_drogot_egy_latinamerikai_allatorvos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051f34fe-f302-4777-864d-e81b9f029d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bad312-d635-4670-8cef-4c59d1513831","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Kiskutyakba_varrva_csempeszte_a_drogot_egy_latinamerikai_allatorvos","timestamp":"2018. május. 02. 05:30","title":"Kiskutyákba varrva csempészte a drogot egy latin-amerikai állatorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5490af23-c4d3-4cae-9423-c2532e7f6328","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínából érkezett a szállítmány, gyanúsnak találták és megvizsgálták. Kiderült, hogy a több száz plüssfigura egytől egyig hamis.","shortLead":"Kínából érkezett a szállítmány, gyanúsnak találták és megvizsgálták. Kiderült, hogy a több száz plüssfigura egytől...","id":"20180502_egy_nagy_rakas_minecraft_figurat_koboztak_el_ferihegyen_a_penzugyorok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5490af23-c4d3-4cae-9423-c2532e7f6328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d30792-c241-4875-a5dd-0a1e5f2ec037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_egy_nagy_rakas_minecraft_figurat_koboztak_el_ferihegyen_a_penzugyorok","timestamp":"2018. május. 02. 09:45","title":"Egy nagy rakás Minecraft-figurát koboztak el Ferihegyen a pénzügyőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korrupciómentesnek kell lenni, ezért biztos anyagi háttérre van szükség – mondta az MKIK-elnök arról, hogy a felesége a Monetáris Tanács tagja. Parragh László arról is beszélt a HVG Portré rovatának, hogy irritáló lenne a szám, amennyi pénzt keres.","shortLead":"Korrupciómentesnek kell lenni, ezért biztos anyagi háttérre van szükség – mondta az MKIK-elnök arról, hogy a felesége...","id":"20180502_Parragh_a_fizeteserol_szamot_nem_mondok_mert_irritalo_lenne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f479888-c280-4f52-b681-922123193766","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_Parragh_a_fizeteserol_szamot_nem_mondok_mert_irritalo_lenne","timestamp":"2018. május. 02. 12:19","title":"Parragh a jövedelméről: \"számot nem mondok, mert irritáló lenne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46329bab-1ff4-4ac5-a041-82964b696a81","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egyre magasabban szárnyal a Skoda – de ha túl sok a barátod, nem marad időd az ellenségeidre. Egyelőre úgy tűnik, a csehek nem tudnak hibázni, ügyesen lavíroznak a német anyakonszern útvesztőjében úgy, hogy mindig jól jönnek ki belőle. Ha minden (a)Karoq szóvicc mellé egy autóeladás strigulát is behúzhat majd a Skoda, akkor nem lesz itt gondjuk.","shortLead":"Egyre magasabban szárnyal a Skoda – de ha túl sok a barátod, nem marad időd az ellenségeidre. Egyelőre úgy tűnik...","id":"20180501_skoda_karoq_teszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46329bab-1ff4-4ac5-a041-82964b696a81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3472328b-14bf-4879-9470-0b5b2fba14f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_skoda_karoq_teszt","timestamp":"2018. május. 01. 14:00","title":"Skoda Karoq-teszt: nem olcsó, de a szóvicceket ingyen kapjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45935d29-a5c0-4387-9ea9-841061aea539","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy arnhemi gyermekorvos rendelőjének falán lógott a festmény, ami az elmúlt évtizedekben többször gazdát cserélt. A gyermekorvos 97 éves lánya most elárverezteti a családi örökséget, és dúsgazdaggá teheti testvéri gyermekeit. ","shortLead":"Egy arnhemi gyermekorvos rendelőjének falán lógott a festmény, ami az elmúlt évtizedekben többször gazdát cserélt...","id":"20180501_elarverezik_a_kalandos_tortenetu_holland_kepet_amit_a_nacik_nyultak_le_a_haboruban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45935d29-a5c0-4387-9ea9-841061aea539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c1a5f9-9e8c-4e0b-a241-d30402c946d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_elarverezik_a_kalandos_tortenetu_holland_kepet_amit_a_nacik_nyultak_le_a_haboruban","timestamp":"2018. május. 01. 15:23","title":"Elárverezik a kalandos történetű holland képet, amit a nácik nyúltak le a háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]