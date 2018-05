Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kobza Miklós korábban Habony csapatában is dolgozott, azt még nem tudni, hogy merre folytatja karrierjét. ","shortLead":"Kobza Miklós korábban Habony csapatában is dolgozott, azt még nem tudni, hogy merre folytatja karrierjét. ","id":"20180502_Tavozik_a_kozmediatol_a_hiradohut_is_felugyelo_igazgato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38cea32-bcfa-45b0-9a3f-f903bedf9104","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Tavozik_a_kozmediatol_a_hiradohut_is_felugyelo_igazgato","timestamp":"2018. május. 02. 10:16","title":"Távozik a közmédiától a hirado.hu-t is felügyelő igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék helybenhagyta a Fenyő János megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamással szemben alkalmazott lakhelyelhagyási tilalmat.\r

","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék helybenhagyta a Fenyő János megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamással szemben alkalmazott...","id":"20180503_Nem_kerul_haziorizetbe_Gyarfas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c489ad8-a971-431b-a97e-91cc1c73d553","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Nem_kerul_haziorizetbe_Gyarfas","timestamp":"2018. május. 03. 12:30","title":"Nem kerül házi őrizetbe Gyárfás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab67129-fb14-4c4b-9e1b-ce8c3835db0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2019-ben mutathatják be a Tiguan Coupét, ami körül még sok a kérdőjel.","shortLead":"A tervek szerint 2019-ben mutathatják be a Tiguan Coupét, ami körül még sok a kérdőjel.","id":"20180502_volkswagen_tiguan_coupe_suv","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab67129-fb14-4c4b-9e1b-ce8c3835db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca20d233-226c-4853-8525-fdfd2e3ddef5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_volkswagen_tiguan_coupe_suv","timestamp":"2018. május. 02. 16:26","title":"Lehet majd kapaszkodni: jövőre érkezik a sportosabb Volkswagen Tiguan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Spirit Hotel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől kapott írásbeli felszólítást, amiért az orosz Yandex LLC programját használta weboldalán - írja a 24.hu.","shortLead":"A sárvári Spirit Hotel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől kapott írásbeli felszólítást...","id":"20180502_Hatosagi_figyelmeztetest_kapott_egy_magyar_luxushotel_mert_orosz_kemprogramot_hasznalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc9e83-62a3-4687-8a8e-f45435f2b2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hatosagi_figyelmeztetest_kapott_egy_magyar_luxushotel_mert_orosz_kemprogramot_hasznalt","timestamp":"2018. május. 02. 19:10","title":"Hatósági figyelmeztetést kapott egy magyar luxushotel, mert orosz kémprogramot használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","id":"20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c5571-b0a1-4964-b333-92f3af040cea","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","timestamp":"2018. május. 01. 17:11","title":"Mellkason szúrta a fiát egy Kulcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373bfa91-ed79-45cd-a72a-996a279653b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Art Paul elmondása szerint egy óra alatt rajzolta meg a világszerte ismert emblémát. ","shortLead":"Art Paul elmondása szerint egy óra alatt rajzolta meg a világszerte ismert emblémát. ","id":"20180502_Meghalt_az_ember_akinek_a_Playboynyuszit_koszonhetjuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373bfa91-ed79-45cd-a72a-996a279653b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f7dfe6-8a51-4cde-b37d-0312db085578","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Meghalt_az_ember_akinek_a_Playboynyuszit_koszonhetjuk","timestamp":"2018. május. 02. 12:01","title":"Meghalt az ember, akinek a Playboy-nyuszit köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án fog bemutatkozni, a HMD Global ugyanis kiküldte a meghívókat.","shortLead":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án...","id":"20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed51a528-0af3-4920-9aac-0f77c6384a23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","timestamp":"2018. május. 03. 12:03","title":"Jegyezze fel: május 16-án jön egy új Nokia telefon, nem is akármilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyre szűkül azoknak a jogorvoslati lehetőségeknek a köre, amelyekkel azok élhetnének, akik szembetalálják magukat a hatalom politikai irányvonalával. Az Orbán-kormány ezzel is hasonul az illiberális demokráciákhoz – írja legújabb számában a HVG.","shortLead":"Egyre szűkül azoknak a jogorvoslati lehetőségeknek a köre, amelyekkel azok élhetnének, akik szembetalálják magukat...","id":"20180502_Orban_es_az_illiberalis_demokracia__folyik_a_nagyuzemi_ellenseggyartas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f253e0-422a-44cc-995e-f68814857a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Orban_es_az_illiberalis_demokracia__folyik_a_nagyuzemi_ellenseggyartas","timestamp":"2018. május. 02. 11:54","title":"Orbán és az illiberális demokrácia – folyik a nagyüzemi ellenséggyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]