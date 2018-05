Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA-nak sikerült úgy intéznie a szakítást, hogy mindenki más előbb tudott arról, mint a dokumentumsorozat két ismert arca. ","shortLead":"Az MTVA-nak sikerült úgy intéznie a szakítást, hogy mindenki más előbb tudott arról, mint a dokumentumsorozat két...","id":"20180501_a_sajtobol_tudtak_meg_az_on_the_spot_keszitoi_hogy_nem_kellenek_a_kozmedianak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046dba61-9def-4276-842a-78e81440a9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_a_sajtobol_tudtak_meg_az_on_the_spot_keszitoi_hogy_nem_kellenek_a_kozmedianak","timestamp":"2018. május. 01. 17:42","title":"A sajtóból tudták meg az On The Spot készítői, hogy nem kellenek a közmédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5985ac-4bec-4fa2-a9ee-b6eca84f4ba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A déli határon futó kerítésről, a Szerbiában rekedt menekültekről, Ásotthalomról és Toroczkai Lászlóról írt hosszú cikket az NBC News.","shortLead":"A déli határon futó kerítésről, a Szerbiában rekedt menekültekről, Ásotthalomról és Toroczkai Lászlóról írt hosszú...","id":"20180502_Toroczkai_Hiszek_Donald_Trumpban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5985ac-4bec-4fa2-a9ee-b6eca84f4ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d906de-e80b-45d8-9f0e-3bd15329ff47","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Toroczkai_Hiszek_Donald_Trumpban","timestamp":"2018. május. 02. 11:53","title":"Toroczkai: Hiszek Donald Trumpban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1c1382-d844-4500-9061-3b7a9c203bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel sofőr igencsak meglepődött, amikor a sarkon túl meglátta az ott várakozó rendőröket.","shortLead":"A lengyel sofőr igencsak meglepődött, amikor a sarkon túl meglátta az ott várakozó rendőröket.","id":"20180502_instant_karma_kezifekes_fordulas_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1c1382-d844-4500-9061-3b7a9c203bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60964177-79c2-4b1b-bb90-c0c7bf38b072","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_instant_karma_kezifekes_fordulas_video","timestamp":"2018. május. 02. 04:01","title":"Instant karma: kézifékkel vette be a kanyart a sofőr, a sarkon meg ott álltak a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f5b68d-3419-4af7-a16b-32a3bda1c2c3","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elindult a szezon a strandokon, de még mindig hirdetésekben keresnek szakácsokat, felszolgálókat, pultosokat, konyhai kisegítőket a büfékbe. Akinek van szakképzettsége és tapasztalata, már rég külföldön vállalt munkát, a magyarországi fizetés többszöröséért. Maradtak a diákok és a kisgyermekes anyák. Velük azonban a büfések szerint nem könnyű.","shortLead":"Elindult a szezon a strandokon, de még mindig hirdetésekben keresnek szakácsokat, felszolgálókat, pultosokat, konyhai...","id":"20180502_Legyen_ket_keze_laba_es_akarjon_dolgozni_nagy_bajban_a_strandbufesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f5b68d-3419-4af7-a16b-32a3bda1c2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af7489f-d342-4694-9ec6-c8729aa4927b","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_Legyen_ket_keze_laba_es_akarjon_dolgozni_nagy_bajban_a_strandbufesek","timestamp":"2018. május. 02. 15:00","title":"\"Legyen két keze, lába, és akarjon dolgozni\": nagy bajban a strandbüfések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kobza Miklós korábban Habony csapatában is dolgozott, azt még nem tudni, hogy merre folytatja karrierjét. ","shortLead":"Kobza Miklós korábban Habony csapatában is dolgozott, azt még nem tudni, hogy merre folytatja karrierjét. ","id":"20180502_Tavozik_a_kozmediatol_a_hiradohut_is_felugyelo_igazgato","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38cea32-bcfa-45b0-9a3f-f903bedf9104","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Tavozik_a_kozmediatol_a_hiradohut_is_felugyelo_igazgato","timestamp":"2018. május. 02. 10:16","title":"Távozik a közmédiától a hirado.hu-t is felügyelő igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem folytatja működését a Cambridge Analytica, a politikai elemző cég, amely a Facebook történetének legnagyobb botrányát kavarta azzal, hogy a közösségi oldal több millió regisztráltjának adatait szerezte meg és használta az engedélyük nélkül.","shortLead":"Nem folytatja működését a Cambridge Analytica, a politikai elemző cég, amely a Facebook történetének legnagyobb...","id":"20180502_bezar_a_cambridge_analytica","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386b33cb-28a4-4661-ad23-9d7b78af2ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_bezar_a_cambridge_analytica","timestamp":"2018. május. 02. 21:01","title":"Bezár a Facebook-botrány főszereplője, a Cambridge Analytica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7f5423-1a01-4d8c-9d8b-38515fe261b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki Norbijának mára nemcsak egy a saját csapatával, hanem egy a családjával kapcsolatos bejelentése is jutott.","shortLead":"Mindenki Norbijának mára nemcsak egy a saját csapatával, hanem egy a családjával kapcsolatos bejelentése is jutott.","id":"20180502_michelisz_norbert_gyermek_mira_emma_wtcr_tcr_autoversenyzo_m1ra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c7f5423-1a01-4d8c-9d8b-38515fe261b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef06ca-1f2f-47d1-a354-185a43995ca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_michelisz_norbert_gyermek_mira_emma_wtcr_tcr_autoversenyzo_m1ra","timestamp":"2018. május. 02. 11:32","title":"Megszületett Michelisz Norbert második gyermeke: fotón a boldog apuka és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján nem kapott elég szavazatot az örmény parlament rendkívüli ülésén. Ha a második szavazáson is elbukik, a parlamentet fel kell oszlatni az alkotmány szerint.","shortLead":"Nikol Pasinján nem kapott elég szavazatot az örmény parlament rendkívüli ülésén. Ha a második szavazáson is elbukik...","id":"20180501_egyelore_nem_lesz_miniszterelnok_az_ormeny_ellenzek_vezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edf2373-fa79-4fd0-a0c1-dae0bac949af","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_egyelore_nem_lesz_miniszterelnok_az_ormeny_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2018. május. 01. 19:48","title":"Egyelőre nem lesz miniszterelnök az örmény ellenzék vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]