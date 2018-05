Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9282a00c-d444-44b7-ba91-de088dfdba07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a gazdaságfejlesztés- és irányítás, hanem az uniós fejlesztések koordinációja is a Palkovics László vezette innovációs és technológiai minisztériumhoz tartozik majd a jövőben – értesült a hvg.hu. A volt oktatási államtitkár felel mindezeken túl az infrastruktúráért: energetikáért, útépítésekért is, a korábbi fejlesztési tárcától pedig csak a feladatok egy részét örökli, az államtitkárait és helyettes államtitkárait nem. ","shortLead":"Nemcsak a gazdaságfejlesztés- és irányítás, hanem az uniós fejlesztések koordinációja is a Palkovics László vezette...","id":"20180504_Palkovics_Laszlo_innovacios_miniszterium_feladatai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9282a00c-d444-44b7-ba91-de088dfdba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9805d8-0e6c-4237-9de1-4408be5bb6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Palkovics_Laszlo_innovacios_miniszterium_feladatai","timestamp":"2018. május. 04. 06:15","title":"Brüsszellel is Orbán pitbullja küzd majd a jövőben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd644cb9-3b0f-4319-9164-135ae46df7dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Baloldal is csatlakozik azokhoz, akik már május 7-én tiltakozni akarnak a Kossuth tér lezárása ellen.","shortLead":"Az Európai Baloldal is csatlakozik azokhoz, akik már május 7-én tiltakozni akarnak a Kossuth tér lezárása ellen.","id":"20180503_egyre_tobben_terveznek_kordonbontast_a_parlamentnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd644cb9-3b0f-4319-9164-135ae46df7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4309230c-929e-4f96-a91e-5b7b91b278f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_egyre_tobben_terveznek_kordonbontast_a_parlamentnel","timestamp":"2018. május. 03. 11:23","title":"Egyre többen terveznek kordonbontást a parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bártfai-Mager Andrea a nemzeti vagyonért fog felelni, de rózsadombi lakásába korábban mintegy hatvan cég volt bejegyezve. Közülük több komoly adótartozást halmozott fel. ","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea a nemzeti vagyonért fog felelni, de rózsadombi lakásába korábban mintegy hatvan cég volt...","id":"20180503_Adotartozasokat_halmozo_ceghalo_mukodott_Orban_uj_miniszterenek_lakasan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f599472-5b9b-4794-b7c9-905497d6df27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Adotartozasokat_halmozo_ceghalo_mukodott_Orban_uj_miniszterenek_lakasan","timestamp":"2018. május. 03. 08:33","title":"Adótartozásokat halmozó cégháló működött Orbán új miniszterének lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f162f34-6a50-444f-a504-8a24bfd91eab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion már a piroson hajtott át, és csak az utolsó pillanatban vette észre a motorost. Akkor viszont már késő volt.","shortLead":"A kamion már a piroson hajtott át, és csak az utolsó pillanatban vette észre a motorost. Akkor viszont már késő volt.","id":"20180503_kamion_motoros_baleset_kozlekedes_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f162f34-6a50-444f-a504-8a24bfd91eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafd2b8f-f648-4ded-a887-266d9a01a852","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_kamion_motoros_baleset_kozlekedes_video","timestamp":"2018. május. 03. 14:21","title":"Mobilozott a kamionsofőr, amikor elütötte a motorost – mégis nevetséges bírsággal úszta meg a dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a88535c-a569-4b20-89e6-86c20ae7e83c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr rendesen megtekerte az autót, de ez sem volt elég a gumiégetéshez. Mondjuk nem csodálkozunk rajta.","shortLead":"A sofőr rendesen megtekerte az autót, de ez sem volt elég a gumiégetéshez. Mondjuk nem csodálkozunk rajta.","id":"20180504_bmw_gumiegetes_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a88535c-a569-4b20-89e6-86c20ae7e83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402760e0-8cf8-4623-a4c0-0c00458f7080","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_bmw_gumiegetes_video","timestamp":"2018. május. 04. 10:16","title":"A világ legviccesebb \"gumiégetését\" egy BMW-vel hozták össze – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5fd145-bfa3-4361-85b5-da006d6af46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk az autót, ami azoknak készül, akik keveslik az alap M5-ös 600 lóerős teljesítményét.","shortLead":"Mutatjuk az autót, ami azoknak készül, akik keveslik az alap M5-ös 600 lóerős teljesítményét.","id":"20180503_bmw_m5_competition_package_gyari_tuning_sportauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5fd145-bfa3-4361-85b5-da006d6af46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47eb1d0c-3aae-4086-8012-18bd01436681","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_bmw_m5_competition_package_gyari_tuning_sportauto","timestamp":"2018. május. 03. 17:24","title":"Jövő héten jön minden idők legdurvább gyári BMW M5-öse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076ee385-a4b2-4c66-87ea-d91f8ad97355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazán akciódús film lesz az új Robin Hood, főszerepben Taron Egertonnal és Jamie Foxx-szal. ","shortLead":"Igazán akciódús film lesz az új Robin Hood, főszerepben Taron Egertonnal és Jamie Foxx-szal. ","id":"20180504_Taron_Egerton_az_uj_Kevin_Costner__megerkezett_a_nalunk_forgatott_uj_Robin_Hood_elozetese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=076ee385-a4b2-4c66-87ea-d91f8ad97355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8577410-ebe1-4ad1-bfbe-dd886baab045","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Taron_Egerton_az_uj_Kevin_Costner__megerkezett_a_nalunk_forgatott_uj_Robin_Hood_elozetese","timestamp":"2018. május. 04. 16:07","title":"Taron Egerton az új Kevin Costner - itt a nálunk forgatott új Robin Hood előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070c53c-d94d-4835-a021-0c5be3c1b21b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nincs csodafegyvere a magyar és a lengyel kormány ellen az Európai Bizottságnak, bár láthatóan próbálkozik. A 2020 után induló költségvetés tervezeténél igyekeznek kivenni az országok kezéből a kassza kulcsát.","shortLead":"Nincs csodafegyvere a magyar és a lengyel kormány ellen az Európai Bizottságnak, bár láthatóan próbálkozik. A 2020 után...","id":"20180503_Megunta_Brusszel_a_gatlastalan_lenyulast_de_eleg_fegyvere_van_ellene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4070c53c-d94d-4835-a021-0c5be3c1b21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bceced34-30bb-48f2-be2d-6ad10c0a39c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Megunta_Brusszel_a_gatlastalan_lenyulast_de_eleg_fegyvere_van_ellene","timestamp":"2018. május. 03. 06:30","title":"Megunta Brüsszel a gátlástalan lenyúlást, de van elég fegyvere ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]