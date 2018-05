Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0aeaa8e-9fee-41fb-a0fa-38ce8a61c93b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez akár az alku felbomlását is jelentheti. A közelmúltban a francia elnök és a német kancellár is arról győzködte az amerikai elnököt, hogy ne mondja fel a megállapodást, amelyet újra és újra a legrosszabbnak, őrültnek és nevetségesnek nevez – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Ez akár az alku felbomlását is jelentheti. A közelmúltban a francia elnök és a német kancellár is arról győzködte...","id":"20180503_Kivereztetne_Trump_az_irani_atomalkut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0aeaa8e-9fee-41fb-a0fa-38ce8a61c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b72cba-c36e-45cf-ba52-5660c92cf3ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Kivereztetne_Trump_az_irani_atomalkut","timestamp":"2018. május. 03. 14:09","title":"Kivéreztetné Trump az iráni atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben a ciklusban is kijut egy hangzatos pozíció az egykori miniszternek.","shortLead":"Ebben a ciklusban is kijut egy hangzatos pozíció az egykori miniszternek.","id":"20180504_Kosa_nem_tunik_el_o_lesz_a_honvedelmi_es_rendeszeti_bizottsag_elnoke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7613b14d-6628-4430-9169-6a8e01dafcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Kosa_nem_tunik_el_o_lesz_a_honvedelmi_es_rendeszeti_bizottsag_elnoke","timestamp":"2018. május. 04. 08:59","title":"Kósa nem tűnik el, ő lesz a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebac722a-58a8-4815-9782-38bc8df4abc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Kúria egy április 18-i felülvizsgálati eljárásban új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot egy fél évtizede tartó zaj-perben.\r

\r

","shortLead":"A Kúria egy április 18-i felülvizsgálati eljárásban új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot egy fél évtizede...","id":"20180503_Atmenetileg_vesztett_a_Millenaris_a_lakokkal_szemben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebac722a-58a8-4815-9782-38bc8df4abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688037f-ff9b-4160-ad92-8624c178b04d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Atmenetileg_vesztett_a_Millenaris_a_lakokkal_szemben","timestamp":"2018. május. 03. 16:23","title":"Átmenetileg vesztett a Millenáris a lakókkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8255c2-001b-4850-af43-ad07b5c25079","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét nemek nélküli kategóriákban díjazzák a filmeseket és televíziósokat","shortLead":"Ismét nemek nélküli kategóriákban díjazzák a filmeseket és televíziósokat","id":"20180504_Tarolhat_a_Fekete_parduc_az_MTVgalan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba8255c2-001b-4850-af43-ad07b5c25079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdba6f5b-2657-48c9-9d3a-eaf8e04d0387","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Tarolhat_a_Fekete_parduc_az_MTVgalan","timestamp":"2018. május. 04. 12:25","title":"Tarolhat a Fekete párduc az MTV-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ae19b0-6954-4ca1-ae89-0e1dce053252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy mellékvágányon álló szerelvény több kocsija is lángra kapott csütörtökön. Azt nem tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Egy mellékvágányon álló szerelvény több kocsija is lángra kapott csütörtökön. Azt nem tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20180504_Fotok_jottek_a_Debrecenben_szenne_egett_vonatrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24ae19b0-6954-4ca1-ae89-0e1dce053252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec40770-9ed8-457d-b566-0983f0acbe81","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Fotok_jottek_a_Debrecenben_szenne_egett_vonatrol","timestamp":"2018. május. 04. 12:32","title":"Fotók jöttek a Debrecenben szénné égett vonatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét fogadták el szerdán Iowa államban.","shortLead":"Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét fogadták el szerdán Iowa államban.","id":"20180503_a_magzat_elso_szivdobbanasatol_tilos_az_abortusz_iowaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68441fd9-faaa-4291-bac6-ddef1d21a6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_a_magzat_elso_szivdobbanasatol_tilos_az_abortusz_iowaban","timestamp":"2018. május. 03. 05:16","title":"A magzat első szívdobbanásától tilos az abortusz Iowában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0c42e9-97bc-494f-b87a-b8c62fdd93eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás versenyző, Sir John Arthur Brabham fia, David Brabham még februárban jelentette be, hogy a család nevével fémjelzett autógyártó manufaktúrát alapított, most pedig kijött az első modell is.","shortLead":"A legendás versenyző, Sir John Arthur Brabham fia, David Brabham még februárban jelentette be, hogy a család nevével...","id":"20180503_brabham_bt62_szuperauto_sportkocsi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0c42e9-97bc-494f-b87a-b8c62fdd93eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26345eb6-af26-4a9a-9e47-201adddb1671","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_brabham_bt62_szuperauto_sportkocsi","timestamp":"2018. május. 03. 11:16","title":"Félhet a Koenigsegg, a Bugatti és a többiek: itt a brutális Brabham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201818_az_orszagot_mint_uveggolyot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b60b28a-34f9-4382-b26a-917c8cbbf8b5","keywords":null,"link":"/itthon/201818_az_orszagot_mint_uveggolyot","timestamp":"2018. május. 03. 09:55","title":"Az országot mint üveggolyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]