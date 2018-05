Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bdad6b9-2e02-4d11-9814-6c34149354c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony bejelentése szerint a God of War három nappal a megjelenése után átlépte a 3,1 millió eladott példányszámot.","shortLead":"A Sony bejelentése szerint a God of War három nappal a megjelenése után átlépte a 3,1 millió eladott példányszámot.","id":"20180503_god_of_war_eladasi_adat_harom_nap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bdad6b9-2e02-4d11-9814-6c34149354c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac90d1d8-0eaf-4a3d-9b9b-a5461ac1d576","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_god_of_war_eladasi_adat_harom_nap","timestamp":"2018. május. 03. 20:03","title":"A játék, amiből 3 milliót adtak el 3 nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5490af23-c4d3-4cae-9423-c2532e7f6328","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínából érkezett a szállítmány, gyanúsnak találták és megvizsgálták. Kiderült, hogy a több száz plüssfigura egytől egyig hamis.","shortLead":"Kínából érkezett a szállítmány, gyanúsnak találták és megvizsgálták. Kiderült, hogy a több száz plüssfigura egytől...","id":"20180502_egy_nagy_rakas_minecraft_figurat_koboztak_el_ferihegyen_a_penzugyorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5490af23-c4d3-4cae-9423-c2532e7f6328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d30792-c241-4875-a5dd-0a1e5f2ec037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_egy_nagy_rakas_minecraft_figurat_koboztak_el_ferihegyen_a_penzugyorok","timestamp":"2018. május. 02. 09:45","title":"Egy nagy rakás Minecraft-figurát koboztak el Ferihegyen a pénzügyőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634fca5a-fb0c-45ce-8018-9909a980c1c1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180503_Kepzeljek_a_magyar_nyelv_hungarikum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634fca5a-fb0c-45ce-8018-9909a980c1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6f06ca-ad9e-4c3e-ad34-fa089e2c7af1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Kepzeljek_a_magyar_nyelv_hungarikum","timestamp":"2018. május. 03. 09:41","title":"Képzeljék, a magyar nyelv hungarikum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cfa8a9-2e39-41f6-b9a4-6566acc49dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A producer újabb sötét ügyeire egy új periratból derül fény.","shortLead":"A producer újabb sötét ügyeire egy új periratból derül fény.","id":"20180502_Budapesten_sem_allt_le_a_zaklatassal_Harvey_Weinstein","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9cfa8a9-2e39-41f6-b9a4-6566acc49dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98228180-9400-40df-b3b7-17c7384f8b78","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Budapesten_sem_allt_le_a_zaklatassal_Harvey_Weinstein","timestamp":"2018. május. 02. 11:20","title":"Budapesten sem állt le a zaklatással Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e9d36b-1e31-4b3f-bf14-5c383c4a2216","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószer-kereskedők elfogásában a Terrorelhárítási Központ is részt vett.","shortLead":"A kábítószer-kereskedők elfogásában a Terrorelhárítási Központ is részt vett.","id":"20180503_macskaalomban_csempesztek_Hollandiabol_a_kokaint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1e9d36b-1e31-4b3f-bf14-5c383c4a2216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b29c9-be9e-4170-9914-7d6551247cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_macskaalomban_csempesztek_Hollandiabol_a_kokaint","timestamp":"2018. május. 03. 05:29","title":"Macskaalomban csempészték Hollandiából a kokaint - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Legalábbis erre utal a zenekar hivatalos kommunikációja. Mutatjuk, mi a helyzet.","shortLead":"Legalábbis erre utal a zenekar hivatalos kommunikációja. Mutatjuk, mi a helyzet.","id":"20180502_Izgulhatnak_a_Guns_N_Roses_rajongok__lehet_hogy_megturneztatjak_a_leghiresebb_Guns_lemezt_Appetite_For_Destruction","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bfc143-27f4-4b27-bc5a-fa276f540a42","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Izgulhatnak_a_Guns_N_Roses_rajongok__lehet_hogy_megturneztatjak_a_leghiresebb_Guns_lemezt_Appetite_For_Destruction","timestamp":"2018. május. 02. 11:58","title":"Izgulhatnak a Guns N' Roses-rajongók – lehet, hogy turnéra viszik a leghíresebb Guns-lemezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db5077-7791-42d8-a281-f322d0cc46a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy évvel az után, hogy új tulajdonosa lett az üzemeltető cégnek.","shortLead":"Egy évvel az után, hogy új tulajdonosa lett az üzemeltető cégnek.","id":"20180503_Csendben_nevet_valtott_az_ikonikus_budapesti_szalloda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14db5077-7791-42d8-a281-f322d0cc46a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8101e2-7cf9-47c1-b4da-243bf24634bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Csendben_nevet_valtott_az_ikonikus_budapesti_szalloda","timestamp":"2018. május. 03. 16:09","title":"Csendben nevet váltott az ikonikus budapesti szálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67db23e2-7f91-48eb-a204-954b46e3f16b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök maga diktálta azt a 2015-ös orvosi véleményt, amelyben megállapította magáról, hogy megdöbbentően jó egészségi állapotban van – mondta a CNN hírtelevíziónak az az orvos, aki végül aláírta a kampány idején készült dokumentumot.\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök maga diktálta azt a 2015-ös orvosi véleményt, amelyben megállapította magáról...","id":"20180502_Trump_magarol_adott_ki_orvosi_igazolast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67db23e2-7f91-48eb-a204-954b46e3f16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9df21cf-0cc2-4ea6-bf7f-4c55bd4610a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Trump_magarol_adott_ki_orvosi_igazolast","timestamp":"2018. május. 02. 12:22","title":"Trump magáról adott ki orvosi igazolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]