[{"available":true,"c_guid":"b0aeaa8e-9fee-41fb-a0fa-38ce8a61c93b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez akár az alku felbomlását is jelentheti. A közelmúltban a francia elnök és a német kancellár is arról győzködte az amerikai elnököt, hogy ne mondja fel a megállapodást, amelyet újra és újra a legrosszabbnak, őrültnek és nevetségesnek nevez – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Ez akár az alku felbomlását is jelentheti. A közelmúltban a francia elnök és a német kancellár is arról győzködte...","id":"20180503_Kivereztetne_Trump_az_irani_atomalkut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0aeaa8e-9fee-41fb-a0fa-38ce8a61c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b72cba-c36e-45cf-ba52-5660c92cf3ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Kivereztetne_Trump_az_irani_atomalkut","timestamp":"2018. május. 03. 14:09","title":"Kivéreztetné Trump az iráni atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","shortLead":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","id":"20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91562595-86d8-4fbe-b4ee-b1bd603bd2bb","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","timestamp":"2018. május. 02. 19:52","title":"Betiltják a roncsderbit Ásotthalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced08df9-ec87-41e5-9281-38fc132c4f6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra hozta szerdán a Las Vegas-i rendőrség két rendőri testkamera felvételét az Egyesült Államok történetének legtöbb halálos áldozatot követelő lövöldözésének estéjéről, amikor Stephen Paddock 58 embert megölt, és százakat sebesített meg Las Vegasban tavaly októberben.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta szerdán a Las Vegas-i rendőrség két rendőri testkamera felvételét az Egyesült Államok történetének...","id":"20180503_testkameras_felveteleket_publikaltak_a_las_vegasi_meszarlasrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ced08df9-ec87-41e5-9281-38fc132c4f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f6f0aa-68fb-47c4-8a6e-5f039ca2b285","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_testkameras_felveteleket_publikaltak_a_las_vegasi_meszarlasrol","timestamp":"2018. május. 03. 06:37","title":"Testkamerás felvételeket publikáltak a Las Vegas-i mészárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","shortLead":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","id":"20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c8734-264d-4be1-bf88-9c4c1158a549","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2018. május. 04. 09:52","title":"Kordonbontás-ügyben sincs ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bíróság szerint a tisztességtelenség elleni fellépés fontosabb, mint a törvény.","shortLead":"Az Európai Bíróság szerint a tisztességtelenség elleni fellépés fontosabb, mint a törvény.","id":"20180503_Devizahitelek_felulirhatja_a_birosag_az_arfolyamkockazat_fogyasztora_terheleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c219a4d-7037-4eeb-bdfa-ae62a29f19d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Devizahitelek_felulirhatja_a_birosag_az_arfolyamkockazat_fogyasztora_terheleset","timestamp":"2018. május. 03. 14:59","title":"Devizahitelek: felülírhatja a bíróság az árfolyamkockázat fogyasztóra terhelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c546a02-319d-42c3-9827-204e0e38d00b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ásatásokat kezdett a brit katonai rendőrség egy nyugat-németországi folyóparton egy 36 éve eltűnt kislányt keresve.","shortLead":"Ásatásokat kezdett a brit katonai rendőrség egy nyugat-németországi folyóparton egy 36 éve eltűnt kislányt keresve.","id":"20180504_Asni_kezdtek_egy_nemet_folyoparton_hogy_megtalaljanak_egy_36_eve_eltunt_lanyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c546a02-319d-42c3-9827-204e0e38d00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c639b6-9a2c-4278-a012-cab947c8e9a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_Asni_kezdtek_egy_nemet_folyoparton_hogy_megtalaljanak_egy_36_eve_eltunt_lanyt","timestamp":"2018. május. 04. 05:30","title":"Ásni kezdtek egy német folyóparton, hogy megtaláljanak egy 36 éve eltűnt lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét fogadták el szerdán Iowa államban.","shortLead":"Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét fogadták el szerdán Iowa államban.","id":"20180503_a_magzat_elso_szivdobbanasatol_tilos_az_abortusz_iowaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68441fd9-faaa-4291-bac6-ddef1d21a6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_a_magzat_elso_szivdobbanasatol_tilos_az_abortusz_iowaban","timestamp":"2018. május. 03. 05:16","title":"A magzat első szívdobbanásától tilos az abortusz Iowában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harvey Weinstein producer A Gyűrűk Ura forgatására készülő Peter Jacksont arra akarta kényszeríteni, hogy csak egyrészes filmet készítsen, különben lecseréli Quentin Taratinóra vagy John Maddenre – írta meg csütörtökön a The Guardian a brit filmes szakíró, Ian Nathan új könyve nyomán.","shortLead":"Harvey Weinstein producer A Gyűrűk Ura forgatására készülő Peter Jacksont arra akarta kényszeríteni, hogy csak...","id":"20180503_Weinstein_egyreszes_filmet_akart_A_Gyuruk_Urabol_es_lecserelte_volna_Peter_Jacksont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b67927b-aedb-4539-a9c2-cf4e6e975f55","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Weinstein_egyreszes_filmet_akart_A_Gyuruk_Urabol_es_lecserelte_volna_Peter_Jacksont","timestamp":"2018. május. 03. 10:55","title":"Weinstein egyrészes filmet akart A Gyűrűk Urából, és lecserélte volna Peter Jacksont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]