Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google után a Microsoft is továbbfejleszti levelezőrendszerét. A változások több új, kényelmes funkciót is hoznak, weben és mobilon egyaránt.","shortLead":"A Google után a Microsoft is továbbfejleszti levelezőrendszerét. A változások több új, kényelmes funkciót is hoznak...","id":"20180502_microsoft_outlook_uj_outlook_funkciok_idozona_valtas_outlook_szamlabefizetes_hatarido_outlook_naptar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7970beaa-bc58-46f5-abe1-f27f7d411276","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_microsoft_outlook_uj_outlook_funkciok_idozona_valtas_outlook_szamlabefizetes_hatarido_outlook_naptar","timestamp":"2018. május. 02. 13:03","title":"Outlookot használ? Tudjon róla, hogy remek új funkciók jönnek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem folytatja működését a Cambridge Analytica, a politikai elemző cég, amely a Facebook történetének legnagyobb botrányát kavarta azzal, hogy a közösségi oldal több millió regisztráltjának adatait szerezte meg és használta az engedélyük nélkül.","shortLead":"Nem folytatja működését a Cambridge Analytica, a politikai elemző cég, amely a Facebook történetének legnagyobb...","id":"20180502_bezar_a_cambridge_analytica","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386b33cb-28a4-4661-ad23-9d7b78af2ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_bezar_a_cambridge_analytica","timestamp":"2018. május. 02. 21:01","title":"Bezár a Facebook-botrány főszereplője, a Cambridge Analytica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4749c289-be2e-45c3-a9a2-2e9a45aa98e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Akinek Párizsba van repülőjegy csütörtökre vagy péntekre, tájékozódjon indulás előtt. ","shortLead":"Akinek Párizsba van repülőjegy csütörtökre vagy péntekre, tájékozódjon indulás előtt. ","id":"20180503_budapesti_utasokat_is_erint_az_air_france_sztrajkja_toroltek_tobb_parizsi_gepet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4749c289-be2e-45c3-a9a2-2e9a45aa98e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a154945c-2848-405c-9311-e86188cf7d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_budapesti_utasokat_is_erint_az_air_france_sztrajkja_toroltek_tobb_parizsi_gepet","timestamp":"2018. május. 03. 15:32","title":"Budapesti utasokat is érint az Air France sztrájkja, töröltek több párizsi gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar Hang néven és hetilapként folytatja a korábban tartós finanszírozási problémák miatt megszűntetett Magyar Nemzet. Az új, 24 oldalas újságot készítő csapat a Nemzet egykori munkatársaiból áll majd, de külsősökkel is számolnak. ","shortLead":"Magyar Hang néven és hetilapként folytatja a korábban tartós finanszírozási problémák miatt megszűntetett Magyar...","id":"20180503_Uj_neven_hetilapkent_megy_tovabb_a_bezart_Magyar_Nemzet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c9b78c-9f8b-4141-aecf-7c30ad5ceaf7","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Uj_neven_hetilapkent_megy_tovabb_a_bezart_Magyar_Nemzet","timestamp":"2018. május. 03. 14:37","title":"Új néven, hetilapként megy tovább a bezárt Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","shortLead":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","id":"20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70c8266-c5d7-4048-81f0-7adb3f312ba8","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","timestamp":"2018. május. 03. 16:59","title":"Diktátorok között feszít Orbán a Time magazin egyik címoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6cdc2-6755-4bcc-85e1-385749f6a940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opera fejlesztői a funkciók tekintetében nem találták fel újra a mobilos böngészőt, de minden eddiginél kényelmesebbé tették a használatát.","shortLead":"Az Opera fejlesztői a funkciók tekintetében nem találták fel újra a mobilos böngészőt, de minden eddiginél...","id":"20180502_opera_touch_andorid_bongeszo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f6cdc2-6755-4bcc-85e1-385749f6a940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae7eca7-f8b5-4f76-b45b-edca78c1dffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_opera_touch_andorid_bongeszo","timestamp":"2018. május. 02. 20:03","title":"Töltse le, hasznos lehet: itt az Opera titokban készült új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chicago Fire csatára úgy döntött, a jövőben nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban.","shortLead":"A Chicago Fire csatára úgy döntött, a jövőben nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban.","id":"20180503_nikolics_nemanja_lemondta_a_valogatottsagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf6b66c-899c-47b0-8521-d2907d3a3b47","keywords":null,"link":"/sport/20180503_nikolics_nemanja_lemondta_a_valogatottsagot","timestamp":"2018. május. 03. 10:54","title":"Nikolics Nemanja lemondta a válogatottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fe65a8-a8e1-481c-acca-61609d2b9347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV úgy tudja, hogy Lázár Jánossal együtt jobbkeze, Csepreghy Nándor is távozik a kancelláriától.","shortLead":"Az ATV úgy tudja, hogy Lázár Jánossal együtt jobbkeze, Csepreghy Nándor is távozik a kancelláriától.","id":"20180503_szazadveges_valtja_lazar_elso_emberet_a_miniszterelnoksegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77fe65a8-a8e1-481c-acca-61609d2b9347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced50cea-ae1a-4011-87d3-66444e175d18","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_szazadveges_valtja_lazar_elso_emberet_a_miniszterelnoksegen","timestamp":"2018. május. 03. 06:14","title":"Századvéges válthatja Lázár első emberét a Miniszterelnökségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]