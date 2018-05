Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdfa14cf-6ad9-4309-a785-3581bcde200c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év első három hónapjában már több mint 3 ezer tárgyat adtak le a talált tárgyak osztályán.","shortLead":"Az év első három hónapjában már több mint 3 ezer tárgyat adtak le a talált tárgyak osztályán.","id":"20180504_bkv_talalt_targyak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdfa14cf-6ad9-4309-a785-3581bcde200c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14662330-b303-44c9-ac8b-f9afd8226328","keywords":null,"link":"/elet/20180504_bkv_talalt_targyak","timestamp":"2018. május. 04. 12:16","title":"Nem hiányzik a szaxofonja vagy a kenyérpirítója? Lehet, hogy a BKV-nál van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c571a-bb02-404a-97be-60b429475885","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stohl András venné át a műsor vezetését Tillától a Ninja Warriorban. ","shortLead":"Stohl András venné át a műsor vezetését Tillától a Ninja Warriorban. ","id":"20180503_Uj_musorvezeto_venne_at_Tilla_helyet_a_TV2_egyik_musoraban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=073c571a-bb02-404a-97be-60b429475885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fa1dd7-f8c1-4431-8d03-525e919f9ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Uj_musorvezeto_venne_at_Tilla_helyet_a_TV2_egyik_musoraban","timestamp":"2018. május. 03. 07:29","title":"Új műsorvezető venné át Tilla helyét a TV2 egyik műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b105bf6-74d4-4dee-a462-3b17a8e36e6e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Kutatások szerint gyakrabban engedünk a csábításnak akkor, amikor az agyunk megfontolt, mérlegelő gondolkodásért felelős részét leköti valami más. Dan Ariely pszichológus-közgazdász írása.","shortLead":"Kutatások szerint gyakrabban engedünk a csábításnak akkor, amikor az agyunk megfontolt, mérlegelő gondolkodásért...","id":"20180503_dan_ariely_Miert_csabulunk_el_ha_faradtak_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b105bf6-74d4-4dee-a462-3b17a8e36e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbfac6a-2527-471c-960e-eb347bb7d84e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180503_dan_ariely_Miert_csabulunk_el_ha_faradtak_vagyunk","timestamp":"2018. május. 03. 13:15","title":"Miért csábulunk el, ha fáradtak vagyunk? És hogyan védekezhetünk ez ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728aa422-4653-4f42-96f0-d77525c2fc35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem akarnak bizonyítani semmit a múlt héten beharangozott két új ABBA-számmal. ","shortLead":"Nem akarnak bizonyítani semmit a múlt héten beharangozott két új ABBA-számmal. ","id":"20180503_Az_ABBAt_nem_erdekli_ha_az_uj_dalok_nem_lesznek_olyan_jok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728aa422-4653-4f42-96f0-d77525c2fc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4612df72-dfc2-4f4b-8b70-75852470aad7","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Az_ABBAt_nem_erdekli_ha_az_uj_dalok_nem_lesznek_olyan_jok","timestamp":"2018. május. 03. 15:18","title":"Az ABBA-t nem érdekli, ha az új dalok nem lesznek olyan jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem érkeztek be határidőre a szükséges dokumentumok a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH), ezért Rogán Antal és társai találmánya – amiért a miniszter 25 milliót már zsákolt – elszállt a semmibe. Kiderült: szándékosan. ","shortLead":"Nem érkeztek be határidőre a szükséges dokumentumok a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH), ezért Rogán Antal...","id":"20180503_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatala_rogan_antal_talalmany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec498df-6f27-4aa9-aed0-86f846ce4d67","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatala_rogan_antal_talalmany","timestamp":"2018. május. 03. 07:23","title":"Direkt hagyták elszállni Rogánék találmányának védettségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9586bf95-a975-4b83-9a78-6675f5b3b802","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkaságnak számít, hogy egy középkategóriás telefonban Super AMOLED kijelző legyen, azonban a Samsung nem sajnálta ezt a technológiát újdonságaitól.\r

\r

","shortLead":"Ritkaságnak számít, hogy egy középkategóriás telefonban Super AMOLED kijelző legyen, azonban a Samsung nem sajnálta ezt...","id":"20180502_samsung_galaxya6_es_galaxya6plusz_amoled_kijelzos_kozepkategorias_okostelefonok_bejelentese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9586bf95-a975-4b83-9a78-6675f5b3b802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7e481f-37f1-455f-99e7-5d93493c28a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_samsung_galaxya6_es_galaxya6plusz_amoled_kijelzos_kozepkategorias_okostelefonok_bejelentese","timestamp":"2018. május. 03. 13:00","title":"Megfizethető telefon AMOLED kijelzővel? Épp ilyeneket mutatott be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908c2232-90c2-4639-83b6-d1e965b88c65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hetek óta a francia gazdasági sajtó egyik szenzációja Jean Peyrelevade „Changer ou disparaitre”, vagyis szabad fordításban, „Megváltoztok vagy eltűntök” című könyve. A 78 éves szerző évtizedek óta a francia gazdaság egyik kulcsfontosságú figurája.","shortLead":"Hetek óta a francia gazdasági sajtó egyik szenzációja Jean Peyrelevade „Changer ou disparaitre”, vagyis szabad...","id":"20180504_Marx_el_oriasi_vihart_kavart_a_hajdani_bankvezer_konyve_a_nagy_penzek_igazsagosabb_elosztasarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908c2232-90c2-4639-83b6-d1e965b88c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9feed5a-b149-4eb4-9436-948bb127d2e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Marx_el_oriasi_vihart_kavart_a_hajdani_bankvezer_konyve_a_nagy_penzek_igazsagosabb_elosztasarol","timestamp":"2018. május. 04. 16:02","title":"„Marx él”- vihart kavart a hajdani bankvezér könyve a nagy pénzek igazságosabb elosztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7709728-37cf-4209-af10-2da8afe6bf4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy platón elfér egy másik platós és azon még egy négykerekű. Mutatjuk.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy platón elfér egy másik platós és azon még egy négykerekű. Mutatjuk.","id":"20180504_a_nap_fotoja_kicsi_a_rakas_budapest_becsi_ut_autoszallitas_automentes_ford_mondeo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7709728-37cf-4209-af10-2da8afe6bf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb9a0cc-8a49-44cb-8e55-2603e72ed235","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_a_nap_fotoja_kicsi_a_rakas_budapest_becsi_ut_autoszallitas_automentes_ford_mondeo","timestamp":"2018. május. 04. 06:41","title":"A nap fotója: kicsi a rakás, avagy egyedi módon szállítottak autókat a Bécsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]