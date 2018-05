Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi esküvő előtt nem lehet eléggé csúcsra járatni a romantikát.","shortLead":"A hercegi esküvő előtt nem lehet eléggé csúcsra járatni a romantikát.","id":"20180504_Vegre_filmen_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_elso_csokja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc8b6d6-8afb-4cfa-b040-31a91970d0fa","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Vegre_filmen_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_elso_csokja","timestamp":"2018. május. 04. 13:45","title":"Végre filmen Harry herceg és Meghan Markle első csókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a88535c-a569-4b20-89e6-86c20ae7e83c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr rendesen megtekerte az autót, de ez sem volt elég a gumiégetéshez. Mondjuk nem csodálkozunk rajta.","shortLead":"A sofőr rendesen megtekerte az autót, de ez sem volt elég a gumiégetéshez. Mondjuk nem csodálkozunk rajta.","id":"20180504_bmw_gumiegetes_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a88535c-a569-4b20-89e6-86c20ae7e83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402760e0-8cf8-4623-a4c0-0c00458f7080","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_bmw_gumiegetes_video","timestamp":"2018. május. 04. 10:16","title":"A világ legviccesebb \"gumiégetését\" egy BMW-vel hozták össze – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c657c222-6000-4d2c-a2f5-1d2685d4c5ad","c_author":"CYEB","category":"brandchannel","description":"Ugyan a lakossági fogyasztók számára az évek óta államilag befagyasztott árak miatt a piaci mozgások nem látszanak, időközben Magyarország is elért az energiaszolgáltatási evolúció következő szintjének pereméhez. Egy olyan kapuhoz, amin jó volna mihamarabb belépnünk.","shortLead":"Ugyan a lakossági fogyasztók számára az évek óta államilag befagyasztott árak miatt a piaci mozgások nem látszanak...","id":"cyeb_20180502_Nyakunkon_a_rezsidigitalizacio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c657c222-6000-4d2c-a2f5-1d2685d4c5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3146a29-ee08-4505-9e1e-3ef6cd1dacfe","keywords":null,"link":"/brandchannel/cyeb_20180502_Nyakunkon_a_rezsidigitalizacio","timestamp":"2018. május. 04. 07:30","title":"Nyakunkon a rezsidigitalizáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"CYEB Energiakereskedő Kft.","c_partnerlogo":"e5d39d80-538e-4f1e-8c80-b43983b27615","c_partnertag":"cyeb"},{"available":true,"c_guid":"fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chicago Fire csatára úgy döntött, a jövőben nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban.","shortLead":"A Chicago Fire csatára úgy döntött, a jövőben nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban.","id":"20180503_nikolics_nemanja_lemondta_a_valogatottsagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf6b66c-899c-47b0-8521-d2907d3a3b47","keywords":null,"link":"/sport/20180503_nikolics_nemanja_lemondta_a_valogatottsagot","timestamp":"2018. május. 03. 10:54","title":"Nikolics Nemanja lemondta a válogatottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Megjelent a pályázat eredménye a Közbeszerzési Értesítőben.","shortLead":"Megjelent a pályázat eredménye a Közbeszerzési Értesítőben.","id":"20180502_5_milliardert_epul_belvarosi_sportkomplexum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c1480e-27a0-4016-80e3-aabd4f542e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_5_milliardert_epul_belvarosi_sportkomplexum","timestamp":"2018. május. 02. 17:09","title":"5 milliárdért épül a belvárosi sportkomplexum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa67fb58-02bd-45a5-bce5-205b5532c178","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők kincsének értékesítésében.","shortLead":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők...","id":"20180503_Nagy_magyar_uzlet_lehet_a_roman_foldgaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa67fb58-02bd-45a5-bce5-205b5532c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb6700a-0a1f-4ce4-994a-49c9aff273cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Nagy_magyar_uzlet_lehet_a_roman_foldgaz","timestamp":"2018. május. 03. 13:51","title":"Nagy magyar üzlet lehet a román földgáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5162fd53-db55-4eed-b420-28de6243846f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy jordániai ügyvéd lett a magyarországi Pharaon-cégek hivatalos tulajdonosa, csakhogy per alatt áll a teljes itteni vagyon.","shortLead":"Egy jordániai ügyvéd lett a magyarországi Pharaon-cégek hivatalos tulajdonosa, csakhogy per alatt áll a teljes itteni...","id":"20180502_Palotak_kastelyok_kitort_a_jogi_haboru_Pharaon_magyarorszagi_oroksegeert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5162fd53-db55-4eed-b420-28de6243846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63f9a04-028e-40f3-bb1f-8a441f16a7f2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Palotak_kastelyok_kitort_a_jogi_haboru_Pharaon_magyarorszagi_oroksegeert","timestamp":"2018. május. 02. 16:21","title":"Paloták, kastélyok: kitört a jogi háború Pharaon magyarországi örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria eddig négy helyen rendelt el újraszámlálást, de több beadványról még nem döntöttek.","shortLead":"A Kúria eddig négy helyen rendelt el újraszámlálást, de több beadványról még nem döntöttek.","id":"20180502_patyi_andras_nem_befolyasoljak_az_eredmenyt_az_ujraszamlalasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd68d29e-c49e-4df1-96df-08216517c9f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_patyi_andras_nem_befolyasoljak_az_eredmenyt_az_ujraszamlalasok","timestamp":"2018. május. 02. 15:41","title":"Patyi András: Nem befolyásolják a választási eredményt az újraszámlálások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]