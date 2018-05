Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai államszövetséget nemes egyszerűséggel csak ótvaros konglomerátumnak titulálta.\r

\r

","shortLead":"Az európai államszövetséget nemes egyszerűséggel csak ótvaros konglomerátumnak titulálta.\r

\r

","id":"20180504_Bayer_Zsolt_mar_menne_nagyon_az_EUbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfcf002-e31e-452b-867a-009fe2cafe42","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Bayer_Zsolt_mar_menne_nagyon_az_EUbol","timestamp":"2018. május. 04. 10:38","title":"Bayer Zsolt már menne nagyon az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb44e94-5114-4649-ada3-6f257bdaf20d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Túl van az első eurovíziós próbáján a modern metált játszó AWS. A Dal 2018 győztesei május 2-án álltak először színpadra a lisszaboni Altice Arénában.","shortLead":"Túl van az első eurovíziós próbáján a modern metált játszó AWS. A Dal 2018 győztesei május 2-án álltak először...","id":"20180504_Hattal_fog_beugrani_a_kozonsegbe_az_AWS_gitarosa_az_Eurovizion","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdb44e94-5114-4649-ada3-6f257bdaf20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9dd7628-5354-4484-8e67-33ce85cf7414","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Hattal_fog_beugrani_a_kozonsegbe_az_AWS_gitarosa_az_Eurovizion","timestamp":"2018. május. 04. 10:58","title":"Háttal fog beugrani a közönségbe az AWS gitárosa az Eurovízión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8255c2-001b-4850-af43-ad07b5c25079","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét nemek nélküli kategóriákban díjazzák a filmeseket és televíziósokat","shortLead":"Ismét nemek nélküli kategóriákban díjazzák a filmeseket és televíziósokat","id":"20180504_Tarolhat_a_Fekete_parduc_az_MTVgalan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba8255c2-001b-4850-af43-ad07b5c25079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdba6f5b-2657-48c9-9d3a-eaf8e04d0387","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Tarolhat_a_Fekete_parduc_az_MTVgalan","timestamp":"2018. május. 04. 12:25","title":"Tarolhat a Fekete párduc az MTV-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f637861-8437-4cbb-8f61-466319ff6008","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt hívják civil segítségnek.","shortLead":"Ezt hívják civil segítségnek.","id":"20180505_Vajon_ki_nyer_a_bottal_jaro_ferfi_vagy_a_fegyverrel_menekulo_bunozo__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f637861-8437-4cbb-8f61-466319ff6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1139bf3-c5ca-4673-a2e4-dd070cc0ce80","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Vajon_ki_nyer_a_bottal_jaro_ferfi_vagy_a_fegyverrel_menekulo_bunozo__video","timestamp":"2018. május. 05. 13:21","title":"Vajon ki nyer, a bottal járó férfi, vagy a fegyverrel menekülő bűnöző? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081923c9-3b2c-45c0-b704-ee9fd735e2df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az amerikai Dave Salo a londoni olimpiára készítette fel a magyar úszót, és amikor esélyesként nem sikerült győznie, állítólag megalázó dolgot vágott a fejéhez.","shortLead":"Az amerikai Dave Salo a londoni olimpiára készítette fel a magyar úszót, és amikor esélyesként nem sikerült győznie...","id":"20180504_bocsanatot_kert_hosszu_katinkatol_volt_amerikai_edzoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=081923c9-3b2c-45c0-b704-ee9fd735e2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf52a591-ee40-460e-a9de-daf5ac4aab1a","keywords":null,"link":"/sport/20180504_bocsanatot_kert_hosszu_katinkatol_volt_amerikai_edzoje","timestamp":"2018. május. 04. 12:56","title":"Bocsánatot kért Hosszú Katinkától volt amerikai edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7590a7-ba82-42bc-966f-8e70aad0cb45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sokat emlegetett HTC U12 Plus lehet a cég hamarosan debütáló telefonja, amelynek érkezését most hivatalosan is megerősítették.","shortLead":"A sokat emlegetett HTC U12 Plus lehet a cég hamarosan debütáló telefonja, amelynek érkezését most hivatalosan is...","id":"20180503_majus_23_uj_htc_csucstelefon_erkezese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c7590a7-ba82-42bc-966f-8e70aad0cb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1f4d2a-5573-4f01-bc8f-39b0855c7fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_majus_23_uj_htc_csucstelefon_erkezese","timestamp":"2018. május. 03. 18:59","title":"Ez már biztos: megvan, mikor jön az új HTC csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4df71f-9dbb-4a82-a370-d0a8d320cff0","c_author":"Béndek Péter","category":"kultura","description":"A Könyvfesztiválra jelent meg a HVG munkatársának, Hont Andrásnak a gyűjteményes kötete. A „Senkiföldjén harmadszor” című könyvről és szerzőjéről Béndek Péter filozófus írt egyedi hangvételű kritikát. ","shortLead":"A Könyvfesztiválra jelent meg a HVG munkatársának, Hont Andrásnak a gyűjteményes kötete. A „Senkiföldjén harmadszor”...","id":"20180505_helyzet_amelybe_simulunk_bendek_hont_konyv","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab4df71f-9dbb-4a82-a370-d0a8d320cff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290dc87d-dead-46cd-8140-e77484dcf834","keywords":null,"link":"/kultura/20180505_helyzet_amelybe_simulunk_bendek_hont_konyv","timestamp":"2018. május. 05. 10:53","title":"A helyzet, amelybe simulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af956bc8-4131-4cfb-bb97-ee81bde752c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke megtartotta Trierben a beszédet Marx születésének évfordulójára, ahol arról beszélt, hogy Marx nem felelős a nevében elkövetett rémtettekért. \r

\r

\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke megtartotta Trierben a beszédet Marx születésének évfordulójára, ahol arról beszélt...","id":"20180504_Valoszinutlenul_sok_tiltakozo_levelet_kapott_Juncker_Marx_melatasaert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af956bc8-4131-4cfb-bb97-ee81bde752c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79340d5c-d5e5-45ce-874f-58da32a2c265","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_Valoszinutlenul_sok_tiltakozo_levelet_kapott_Juncker_Marx_melatasaert","timestamp":"2018. május. 04. 19:17","title":"\"Valószínűtlenül sok\" tiltakozó levelet kapott Juncker Marx méltatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]