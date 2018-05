Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Roman Polanski ügyvédje szerint nem volt fair az amerikai filmakadémiától, hogy a rendezőt a meghallgatása nélkül zárta ki a testületből decemberben elfogadott új viselkedési szabályzatára hivatkozva.","shortLead":"Roman Polanski ügyvédje szerint nem volt fair az amerikai filmakadémiától, hogy a rendezőt a meghallgatása nélkül zárta...","id":"20180504_Polanski_amerikai_filmakademia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad7421-5970-4df9-81a7-04c03cc94cc5","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Polanski_amerikai_filmakademia","timestamp":"2018. május. 04. 10:38","title":"Polanski ügyvédje: Nem volt fair az amerikai filmakadémia eljárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def88851-31d3-497f-85fe-02cc9cc40df3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már hivatalos, hogy Vona Gábor, Gőgös Zoltán, Molnár Csaba és Niedermüller Péter átadja a mandátumát másnak. ","shortLead":"Már hivatalos, hogy Vona Gábor, Gőgös Zoltán, Molnár Csaba és Niedermüller Péter átadja a mandátumát másnak. ","id":"20180504_Dontott_az_NVB_negy_megvalasztott_politikus_nem_ul_be_a_parlamentbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=def88851-31d3-497f-85fe-02cc9cc40df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a8d6a8-dea1-4fd5-9833-acf1d3e79b22","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Dontott_az_NVB_negy_megvalasztott_politikus_nem_ul_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. május. 04. 19:56","title":"Döntött az NVB, négy megválasztott politikus nem ül be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf884194-cfcb-4db8-9fc4-19ada959a067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után az LG végre bemutatta legújabb csúcsmobilját. Az áráról egyelőre nem beszéltek, de minden más kiderült.","shortLead":"Hosszas várakozás után az LG végre bemutatta legújabb csúcsmobilját. Az áráról egyelőre nem beszéltek, de minden más...","id":"20180504_lg_g7_thinq_specifikacio_csucsmobil","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf884194-cfcb-4db8-9fc4-19ada959a067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e8140a-68db-44a9-b3c6-91f6530b382e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_lg_g7_thinq_specifikacio_csucsmobil","timestamp":"2018. május. 04. 09:03","title":"Android a csúcskategóriából: itt az LG G7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e68ea62-baba-4126-bef2-9a4d8d7111a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálta Haszán Róháni iráni elnök a Telegram internetes üzenetküldő szolgáltatás betiltását, és utalt arra, hogy az erről szóló döntést \"a legmagasabb szinten\" hozták meg. Ezzel ellenlábasára, a keményvonalas Ali Hamenei ajatollahra utalt, aki a legnagyobb hatalommal rendelkezik az iszlám köztársaságban.","shortLead":"Bírálta Haszán Róháni iráni elnök a Telegram internetes üzenetküldő szolgáltatás betiltását, és utalt arra...","id":"20180505_Nem_a_kormany_tiltotta_be_a_Telegramot_Iranban_De_akkor_vajon_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e68ea62-baba-4126-bef2-9a4d8d7111a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727bfaa6-94ba-4d5e-80f6-b0a8bc6c4d46","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Nem_a_kormany_tiltotta_be_a_Telegramot_Iranban_De_akkor_vajon_ki","timestamp":"2018. május. 05. 13:26","title":"Nem a kormány tiltotta be a Telegramot Iránban. De akkor vajon ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben az előzetes szerint sok lesz a hiányosan öltözött nő, sok alkohol fog folyni, és még Kalasnyikovval is lövöldöznek. ","shortLead":"A filmben az előzetes szerint sok lesz a hiányosan öltözött nő, sok alkohol fog folyni, és még Kalasnyikovval is...","id":"20180504_Ez_aztan_az_orszagimazs_francia_vigjatek_keszult_a_budapesti_legenybucsuk_vilagarol__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f8cea9-fd6a-45db-8fea-c01a84088284","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Ez_aztan_az_orszagimazs_francia_vigjatek_keszult_a_budapesti_legenybucsuk_vilagarol__video","timestamp":"2018. május. 04. 15:29","title":"Ez aztán az országimázs: francia vígjáték készült a budapesti legénybúcsúk világáról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21a3ae1-ae94-45d1-b66f-7ea930a740e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aletta nem kaphat több kemoterápiát, Bécsben viszont egy kísérleti eljárással talán segíteni tudnának rajta. ","shortLead":"Aletta nem kaphat több kemoterápiát, Bécsben viszont egy kísérleti eljárással talán segíteni tudnának rajta. ","id":"20180504_segitseget_kernek_egy_9_eves_leukemias_kislany_szulei_egy_becsi_kezeleshez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d21a3ae1-ae94-45d1-b66f-7ea930a740e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8b910f-3793-46d2-8cc1-b6d227d66870","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_segitseget_kernek_egy_9_eves_leukemias_kislany_szulei_egy_becsi_kezeleshez","timestamp":"2018. május. 04. 20:55","title":"Segítséget kérnek egy 9 éves leukémiás kislány szülei egy bécsi kezeléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8468dae-a311-406b-aba4-2f5a9a18547a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kedden szavaztak a kizárásukról és csütörtökön jelentették be annak eredményét. Harvey Weinstein már októberben repült az akadémiáról. ","shortLead":"Kedden szavaztak a kizárásukról és csütörtökön jelentették be annak eredményét. Harvey Weinstein már októberben repült...","id":"20180503_kidobtak_cosbyt_es_polanskit_az_amerikai_filmakademiarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8468dae-a311-406b-aba4-2f5a9a18547a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a841302-3b24-4a3c-9ca6-2aa4ddedc23f","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_kidobtak_cosbyt_es_polanskit_az_amerikai_filmakademiarol","timestamp":"2018. május. 03. 21:46","title":"Kidobták Cosbyt és Polanskit az amerikai filmakadémiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Lassan két év telt el azóta, hogy évi 1000-1200 busz gyártását ígérte a kormány, ennek nagyjából harmadát sikerült teljesíteni. Jó busziparhoz persze innovatív és potens gyártók is kellenének, a hazai szereplők azonban még mindig az Ikarus feltámasztásával vannak elfoglalva.","shortLead":"Lassan két év telt el azóta, hogy évi 1000-1200 busz gyártását ígérte a kormány, ennek nagyjából harmadát sikerült...","id":"20180503_magyar_buszgyartas_Varga_Mihaly_igeretek_hol_tartunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14a6b1b-8b5b-405b-9e05-50fa6d85058d","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_magyar_buszgyartas_Varga_Mihaly_igeretek_hol_tartunk","timestamp":"2018. május. 03. 16:45","title":"Az Ikarus-mítosz erőltetett fenntartása a magyar buszgyártás végzetét jelentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]