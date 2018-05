Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3263740-6a1d-4ae8-9a31-7c22f1ed9504","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van szerencsénk bemutatni az egykori szocialista autógyártás egyik legszebb produktumát, ami ezen a hétvégén a magyar tengernél vendégeskedik.","shortLead":"Van szerencsénk bemutatni az egykori szocialista autógyártás egyik legszebb produktumát, ami ezen a hétvégén a magyar...","id":"20180504_kezimunka_gyonyoru_skoda_kupe_1100_mbx_oldtimer_balaton_csehszlovak_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3263740-6a1d-4ae8-9a31-7c22f1ed9504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3736c27e-6089-4562-b9ff-d01d2a24834c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_kezimunka_gyonyoru_skoda_kupe_1100_mbx_oldtimer_balaton_csehszlovak_auto","timestamp":"2018. május. 04. 18:59","title":"Körbefotóztuk a kézimunkával összeszerelt gyönyörű Skoda kupét, most itt van a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a83d4c-9676-405c-a2e8-21722515ab3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma hazaengedik a laboratóriumi balesetet szenvedett virológust. ","shortLead":"Ma hazaengedik a laboratóriumi balesetet szenvedett virológust. ","id":"20180504_Nem_lett_ebolas_a_magat_tuvel_megszuro_virologus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97a83d4c-9676-405c-a2e8-21722515ab3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2208ab1-55c6-4598-9561-52fe08cc37bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Nem_lett_ebolas_a_magat_tuvel_megszuro_virologus","timestamp":"2018. május. 04. 16:37","title":"Nem lett ebolás a magát tűvel megszúró virológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f606610-e232-4641-a499-803f1cc451af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke aggódik a Brüsszelben és Luxembourgban dolgozó brit uniós alkalmazottakért, akiknek a Brexit miatt bizonytalanná vált a sorsuk. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke aggódik a Brüsszelben és Luxembourgban dolgozó brit uniós alkalmazottakért, akiknek...","id":"20180503_juncker_belga_allampolgarsagot_ker_a_brit_eu_alkalmazottaknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f606610-e232-4641-a499-803f1cc451af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ea3756-a019-4a48-8e01-7ef9c60fe984","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_juncker_belga_allampolgarsagot_ker_a_brit_eu_alkalmazottaknak","timestamp":"2018. május. 03. 20:40","title":"Juncker belga állampolgárságot kér a brit EU-alkalmazottaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi esküvő előtt nem lehet eléggé csúcsra járatni a romantikát.","shortLead":"A hercegi esküvő előtt nem lehet eléggé csúcsra járatni a romantikát.","id":"20180504_Vegre_filmen_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_elso_csokja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc8b6d6-8afb-4cfa-b040-31a91970d0fa","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Vegre_filmen_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_elso_csokja","timestamp":"2018. május. 04. 13:45","title":"Végre filmen Harry herceg és Meghan Markle első csókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április óta a svájci Lidl-áruházakban kétféle kiszerelésben is kannabiszterméket árulnak a dohány mellett.","shortLead":"Április óta a svájci Lidl-áruházakban kétféle kiszerelésben is kannabiszterméket árulnak a dohány mellett.","id":"20180504_Jobb_helyeken_mar_marihuanat_is_arul_a_Lidl","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23897d0e-c945-4a40-b79a-45bbc7d56af6","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Jobb_helyeken_mar_marihuanat_is_arul_a_Lidl","timestamp":"2018. május. 04. 12:40","title":"Jobb helyeken már marihuánát is árul a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt mellett két másik tárcavezető is miniszterelnök-helyettes lesz.","shortLead":"Semjén Zsolt mellett két másik tárcavezető is miniszterelnök-helyettes lesz.","id":"20180504_harom_helyettese_lesz_orbannak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d2263b-3e43-4473-b087-1fd69934bc4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_harom_helyettese_lesz_orbannak","timestamp":"2018. május. 04. 10:23","title":"Három helyettese lesz Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Viber sem akarja kiadni a kódkulcsokat, illetve a társaság úgy érvel, hogy ez nem is lenne műszaki szempontból megoldható, mióta áttértek a végpontok közötti titkosításra.","shortLead":"A Viber sem akarja kiadni a kódkulcsokat, illetve a társaság úgy érvel, hogy ez nem is lenne műszaki szempontból...","id":"20180503_a_viber_lesz_az_orosz_hatosagok_kovetkezo_celpontja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0539696-dc32-47e5-b76d-cabf2d8483ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_a_viber_lesz_az_orosz_hatosagok_kovetkezo_celpontja","timestamp":"2018. május. 03. 19:09","title":"A Viber lesz az orosz hatóságok következő célpontja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83e94f9-bebf-4096-b9dd-0f7562b1dc48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságnak a pomázi Vár Tábor ad otthont július 5-8. között.\r

\r

","shortLead":"Az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságnak a pomázi Vár Tábor ad otthont július 5-8. között.\r

\r

","id":"20180504_Magyarorszagon_lesz_a_vilag_eddigi_legnagyobb_lovasijasz_bajnoksaga","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d83e94f9-bebf-4096-b9dd-0f7562b1dc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d285fd4-22a8-4a33-8116-2817b43e0d97","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Magyarorszagon_lesz_a_vilag_eddigi_legnagyobb_lovasijasz_bajnoksaga","timestamp":"2018. május. 04. 10:33","title":"Magyarországon lesz a világ eddigi legnagyobb lovasíjász-bajnoksága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]