Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62c61d96-44ff-4a1d-baec-c5fe2abe6588","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Siófok edzője kibukott a védőjére, miután róla kaptak gólt a 91. percben. Varga Attila nem fogta vissza magát.","shortLead":"A Siófok edzője kibukott a védőjére, miután róla kaptak gólt a 91. percben. Varga Attila nem fogta vissza magát.","id":"20180504_lorentz_marton_varga_attila_siofok_nbII","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c61d96-44ff-4a1d-baec-c5fe2abe6588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b569c7-de48-4680-b3a8-52545f44f6df","keywords":null,"link":"/sport/20180504_lorentz_marton_varga_attila_siofok_nbII","timestamp":"2018. május. 04. 12:02","title":"Élő egyenesben alázta meg és dobta ki a csapatából az edző a focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ce2c-eef2-4019-8bd1-c5c44fbbf62a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játszótér kerítésére kiragasztott figyelmeztetésük szerint a területen csak játszani szabad, a visítozó, ordibáló, hangosan bömbölő gyerekeket kitiltják. ","shortLead":"A játszótér kerítésére kiragasztott figyelmeztetésük szerint a területen csak játszani szabad, a visítozó, ordibáló...","id":"20180504_Kitiltanak_a_lakok_a_visitozo_ordibalo_gyerekeket_egy_XXII_keruleti_jatszoterrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ce2c-eef2-4019-8bd1-c5c44fbbf62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008a214a-9fb5-4d6b-9c4d-e944431cbe0c","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Kitiltanak_a_lakok_a_visitozo_ordibalo_gyerekeket_egy_XXII_keruleti_jatszoterrol","timestamp":"2018. május. 04. 14:20","title":"Kitiltanák a lakók a visítozó, ordibáló gyerekeket egy XXII. kerületi játszótérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d0e5b2-05d2-4477-b273-a991359bd25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy dominó, de ennek ellenére is órákig tartó kikapcsolódást garantálhat a PocketSprite nevű kis játékgép, amelyet a Game Boy reinkarnációjaként emlegetnek. A zsebbe csúsztatható eszköz már most, két héttel megjelenése előtt sikerterméknek tűnik.","shortLead":"Akkora, mint egy dominó, de ennek ellenére is órákig tartó kikapcsolódást garantálhat a PocketSprite nevű kis játékgép...","id":"20180503_pocketsprite_mini_jatekgep_crowdsupply_mini_game_boy_vasarlas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26d0e5b2-05d2-4477-b273-a991359bd25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5c5afe-bb60-40a3-9ee4-4c44ed1a8de2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_pocketsprite_mini_jatekgep_crowdsupply_mini_game_boy_vasarlas","timestamp":"2018. május. 03. 17:03","title":"Ha meglátja a kulcstartóra akasztható mini Game Boy-t, valószínűleg ön is akar majd egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség információs adat megsértésének bűntette miatt emelt vádat azzal a felelős szerkesztővel szemben, aki a 2016 decemberében Orbán Viktor miniszterelnökkel készített, és az egyik Fejér megyei napilapban is megjelentetett interjú szövegét – annak nyomdába kerülését megelőzően – több ponton megváltoztatta. ","shortLead":"A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség információs adat megsértésének bűntette miatt emelt vádat azzal a felelős...","id":"20180504_Vademeles_a_meghekkelt_Orban_interju_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e172015b-a82e-41bd-b4d6-7786d8528584","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Vademeles_a_meghekkelt_Orban_interju_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 09:05","title":"Vádemelés a meghekkelt Orbán-interjú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdad6b9-2e02-4d11-9814-6c34149354c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony bejelentése szerint a God of War három nappal a megjelenése után átlépte a 3,1 millió eladott példányszámot.","shortLead":"A Sony bejelentése szerint a God of War három nappal a megjelenése után átlépte a 3,1 millió eladott példányszámot.","id":"20180503_god_of_war_eladasi_adat_harom_nap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdad6b9-2e02-4d11-9814-6c34149354c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac90d1d8-0eaf-4a3d-9b9b-a5461ac1d576","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_god_of_war_eladasi_adat_harom_nap","timestamp":"2018. május. 03. 20:03","title":"A játék, amiből 3 milliót adtak el 3 nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dff3266-38d8-4536-ad92-c13eacedbc21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az NBC amerikai televízió által közzétett felvételen bepillanthatunk egy hawaii család otthonába, épp a rengés perceiben.","shortLead":"Az NBC amerikai televízió által közzétett felvételen bepillanthatunk egy hawaii család otthonába, épp a rengés...","id":"20180505_Akarja_tudni_mi_tortenik_egy_lakasban_69es_ereju_foldrenges_idejen__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dff3266-38d8-4536-ad92-c13eacedbc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72289677-d5f5-4279-ba25-07ad0f8a8fbb","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Akarja_tudni_mi_tortenik_egy_lakasban_69es_ereju_foldrenges_idejen__video","timestamp":"2018. május. 05. 12:32","title":"Akarja tudni, mi történik egy lakásban 6,9-es erejű földrengés idején? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5386fcb9-fb18-4c4a-a440-865489f1a9fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legrövidebb és leggyorsabb útvonal mellett figyelembe veszi az útdíjakat, a fizikai, törvényi és veszélyes árura vonatkozó korlátozásokat, valamint a kamionok számára kialakított parkolókat a WebEye és a német PTV most induló, közös navigációs platformja, a Navigator Truck.","shortLead":"A legrövidebb és leggyorsabb útvonal mellett figyelembe veszi az útdíjakat, a fizikai, törvényi és veszélyes árura...","id":"20180504_ptv_webeye_navigator_truck_kamionos_navigacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5386fcb9-fb18-4c4a-a440-865489f1a9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b8a6b3-0721-4698-bd11-befcd3378d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_ptv_webeye_navigator_truck_kamionos_navigacio","timestamp":"2018. május. 04. 11:03","title":"Egy program, ami minden kamionos életét megkönnyítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe1044d-df65-46cc-8e6d-1e3318de7471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern autóiban is egyre inkább feltűnik majd ez a fontos baleset-megelőzési eszköz.","shortLead":"A Volkswagen-konszern autóiban is egyre inkább feltűnik majd ez a fontos baleset-megelőzési eszköz.","id":"20180505_night_vision_volkswagen_touareg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbe1044d-df65-46cc-8e6d-1e3318de7471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0620fb68-2965-4895-a211-b6afa8450a49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_night_vision_volkswagen_touareg","timestamp":"2018. május. 05. 11:45","title":"Egyre több lesz az éjjellátó autó az utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]