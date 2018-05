Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c486673-48bb-4a9b-b4a5-89158865d6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy borzalmas videó futott körbe még csütörtökön este, ahol egy füzesgyarmati lovas teljesen kiborulva mutatja meg azt a dögtelepet, ahova elpusztult lovának tetemét elszállították, és embertelen módon megnyúzták, megcsonkították.","shortLead":"Egy borzalmas videó futott körbe még csütörtökön este, ahol egy füzesgyarmati lovas teljesen kiborulva mutatja meg azt...","id":"20180504_Mar_feljelentest_is_tettek_a_versenylo_tetemenek_megcsonkitasa_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c486673-48bb-4a9b-b4a5-89158865d6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94321d8f-bff4-45ff-9f6f-3a162b24601c","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Mar_feljelentest_is_tettek_a_versenylo_tetemenek_megcsonkitasa_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 11:05","title":"Őrizetlen dögtelepre vittek bukása után egy versenylovat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy férfi a gyanú szerint Budakalászon bántalmazta a sértettet, aki életveszélyes sérülést szenvedett. Ügyében a nyomozók vádemelést javasolnak.","shortLead":"Egy férfi a gyanú szerint Budakalászon bántalmazta a sértettet, aki életveszélyes sérülést szenvedett. Ügyében...","id":"20180505_bunko_parkolas_rendorseg_eletveszelyt_okozo_testi_sertes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82521d3-7380-4a6d-a5a1-4c7c15e17697","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_bunko_parkolas_rendorseg_eletveszelyt_okozo_testi_sertes","timestamp":"2018. május. 05. 14:16","title":"Bunkón parkolt, majd életveszélyes sérülést okozott a budakalászi autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték tevékenységüket.","shortLead":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték...","id":"20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf1340-21f2-4838-914c-3d75d7ba0a49","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","timestamp":"2018. május. 04. 22:05","title":"Burundiban pont egy fontos népszavazás előtt némították el a BBC-t és a Voice of Americát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75643db8-fd5b-478a-b439-3f1f2d0dcef7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromdimenziós, legalábbis olyan hatású fényképek kerülhetnek majd hamarosan a Facebookra. A vállalat abban is segít a felhasználóknak, hogy a hagyományos képeiket könnyen átalakíthassák.","shortLead":"Háromdimenziós, legalábbis olyan hatású fényképek kerülhetnek majd hamarosan a Facebookra. A vállalat abban is segít...","id":"20180504_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_3d_fotok_virtualis_valosag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75643db8-fd5b-478a-b439-3f1f2d0dcef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdd425a-ca86-4c5d-97a5-36b5471cd95d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_3d_fotok_virtualis_valosag","timestamp":"2018. május. 04. 07:02","title":"Töltsön fel egy sima fotót a Facebookra, nyáron már 3D-s verziót csinál majd belőle a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4df71f-9dbb-4a82-a370-d0a8d320cff0","c_author":"Béndek Péter","category":"kultura","description":"A Könyvfesztiválra jelent meg a HVG munkatársának, Hont Andrásnak a gyűjteményes kötete. A „Senkiföldjén harmadszor” című könyvről és szerzőjéről Béndek Péter filozófus írt egyedi hangvételű kritikát. ","shortLead":"A Könyvfesztiválra jelent meg a HVG munkatársának, Hont Andrásnak a gyűjteményes kötete. A „Senkiföldjén harmadszor”...","id":"20180505_helyzet_amelybe_simulunk_bendek_hont_konyv","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab4df71f-9dbb-4a82-a370-d0a8d320cff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290dc87d-dead-46cd-8140-e77484dcf834","keywords":null,"link":"/kultura/20180505_helyzet_amelybe_simulunk_bendek_hont_konyv","timestamp":"2018. május. 05. 10:53","title":"A helyzet, amelybe simulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar győzelemmel zárult a nemzetközi szoftverfejlesztő verseny, a Global Legal Hackathon. A hazánkat képviselő, BME-s diákokból álló csapat egyetlen európaiként jutott be a New York-i döntőbe. ","shortLead":"Magyar győzelemmel zárult a nemzetközi szoftverfejlesztő verseny, a Global Legal Hackathon. A hazánkat képviselő, BME-s...","id":"20180504_bme_diakok_global_legal_hackathon_szoftverfejleszto_verseny_new_york_donto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c12dc40-f63b-4a41-8d0c-412e33b49634","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_bme_diakok_global_legal_hackathon_szoftverfejleszto_verseny_new_york_donto","timestamp":"2018. május. 04. 11:58","title":"Óriási magyar siker New Yorkban: BME-s diákok nyerték az egyik legkomolyabb szoftverfejlesztő versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A demográfiai áttörés elképzelhetetlen a halálozási adatok jelentős csökkenése, vagyis az egészségügyi ellátás hatékonyságának radikális növelése nélkül. ","shortLead":"A demográfiai áttörés elképzelhetetlen a halálozási adatok jelentős csökkenése, vagyis az egészségügyi ellátás...","id":"201818_nepesedesi_krizis_elfogyni_vagy_megmaradni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2010ce2a-8973-4d82-a06d-1f9f24999072","keywords":null,"link":"/itthon/201818_nepesedesi_krizis_elfogyni_vagy_megmaradni","timestamp":"2018. május. 05. 08:30","title":"Szomáliai halandósági indexszel nem csoda, hogy fogy a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5d7d88-53a2-4b3d-8b83-902cfc24651a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Athletics Integrity Unit (AIU) nevű független szervezet megerősítette, hogy pozitív lett a futó Asbel Kiprop doppingtesztje.","shortLead":"Az Athletics Integrity Unit (AIU) nevű független szervezet megerősítette, hogy pozitív lett a futó Asbel Kiprop...","id":"20180504_olimpiai_es_haromszoros_vilagbajnok_bukott_meg_doppinggal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a5d7d88-53a2-4b3d-8b83-902cfc24651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488f8cbe-314a-4ad6-ae2f-218e39ee771a","keywords":null,"link":"/sport/20180504_olimpiai_es_haromszoros_vilagbajnok_bukott_meg_doppinggal","timestamp":"2018. május. 04. 13:20","title":"Olimpiai és háromszoros világbajnok bukott meg doppinggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]