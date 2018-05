Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába vándorol ki sok magyar fiatal, valamiért nem akarnak tömegesen belépni a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségébe - panaszolta az államtitkár.","shortLead":"Hiába vándorol ki sok magyar fiatal, valamiért nem akarnak tömegesen belépni a Nyugat-Európai Országos Magyar...","id":"20180505_Rabeszelne_a_kormany_a_kivandorolt_magyarokat_hogy_jojjenek_haza_csaladot_alapitani","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cd74e2-7e29-4ece-b611-8e51c544b500","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Rabeszelne_a_kormany_a_kivandorolt_magyarokat_hogy_jojjenek_haza_csaladot_alapitani","timestamp":"2018. május. 05. 12:12","title":"Rábeszélné a kormány a kivándorolt magyarokat, hogy jöjjenek haza családot alapítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc40aab-1b32-46d1-982b-75231d2e34f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthoni edzésekbe próbál némi kényelmet csempészni a Xiaomi egy könnyen mozgatható, okostelefonnal vezérelhető futópaddal.","shortLead":"Az otthoni edzésekbe próbál némi kényelmet csempészni a Xiaomi egy könnyen mozgatható, okostelefonnal vezérelhető...","id":"20180505_kicsi_kenyelmes_okostelefonnal_vezerelheto_futopad_a_xiaomitol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcc40aab-1b32-46d1-982b-75231d2e34f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2bc3c3-a445-4f0f-b234-1dda16d7d89b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180505_kicsi_kenyelmes_okostelefonnal_vezerelheto_futopad_a_xiaomitol","timestamp":"2018. május. 05. 17:00","title":"Könnyű, kicsi, kényelmes: most épp futópadot készít a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen nyolc embert kellett kórházba szállítani az eset után.","shortLead":"Összesen nyolc embert kellett kórházba szállítani az eset után.","id":"20180505_asotthalom_roncsderbi_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d55da4-ab7b-41f2-b804-d44c6316d4f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_asotthalom_roncsderbi_baleset","timestamp":"2018. május. 05. 13:17","title":"Kórházban ápolnak egy házaspárt az ásotthalmi roncsderbi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Már majdnem minden jegyet meg is vásároltak egész júliusig.","shortLead":"Már majdnem minden jegyet meg is vásároltak egész júliusig.","id":"20180505_Elindult_a_PhiladelphiaBudapest_repulojarat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5171bdc-c8c0-46b2-9c42-c7457d5a291f","keywords":null,"link":"/kkv/20180505_Elindult_a_PhiladelphiaBudapest_repulojarat","timestamp":"2018. május. 05. 11:04","title":"Elindult a Philadelphia-Budapest repülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc10c3c-e987-4013-ba7f-3b545dd2f843","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű teljes terjedelmében égett. ","shortLead":"A jármű teljes terjedelmében égett. ","id":"20180506_Meg_idejeben_leszallt_mindenki_egy_Ibranynal_kiegett_kisbuszbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc10c3c-e987-4013-ba7f-3b545dd2f843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb63de8-4561-4195-be61-b9aad2fb9bfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Meg_idejeben_leszallt_mindenki_egy_Ibranynal_kiegett_kisbuszbol","timestamp":"2018. május. 06. 15:39","title":"Még idejében leszállt mindenki egy Ibránynál kiégett kisbuszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0b4f55-35fe-4dac-b53f-92792bec39b3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hetven éve, egészen pontosan 1948. május 7-én jelent meg kormányrendelet a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. létrehozásáról. A köznyelvbe Közértként átment vállalat régen nem létezik már, de neve sokak számára ma is egyet jelent az élelmiszerboltokkal. ","shortLead":"Hetven éve, egészen pontosan 1948. május 7-én jelent meg kormányrendelet a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt...","id":"20180505_kozert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0b4f55-35fe-4dac-b53f-92792bec39b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4982b60-222b-41c7-ac5d-d251f1c59492","keywords":null,"link":"/kkv/20180505_kozert","timestamp":"2018. május. 05. 10:12","title":"Az egyik leggyakrabban használt szavunk, pedig csak 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Seselj és hívei egy délszláv háborúban elmondott horvátellenes beszédre akartak megemlékezni. ","shortLead":"Seselj és hívei egy délszláv háborúban elmondott horvátellenes beszédre akartak megemlékezni. ","id":"20180506_Utlezarassal_akadalyoztak_meg_Szerbiaban_Seselj_szelsoseges_tunteteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09f91a-c1b2-459e-b113-fd512b6a9e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Utlezarassal_akadalyoztak_meg_Szerbiaban_Seselj_szelsoseges_tunteteset","timestamp":"2018. május. 06. 14:40","title":"Útlezárással akadályozták meg Szerbiában Seselj szélsőséges tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da075db-661b-4d3d-9d7e-45cf72f468ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Saxon Warriornak hívják a lovat, amelyet nem tartottak esélyesnek, mégis nyert. ","shortLead":"Saxon Warriornak hívják a lovat, amelyet nem tartottak esélyesnek, mégis nyert. ","id":"20180506_Igeretes_ujonc_nyerte_meg_az_egyik_leghiresebb_brit_loversenyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da075db-661b-4d3d-9d7e-45cf72f468ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea907082-349e-4689-bcb9-793778522c7a","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Igeretes_ujonc_nyerte_meg_az_egyik_leghiresebb_brit_loversenyt","timestamp":"2018. május. 06. 10:39","title":"Ígéretes újonc nyerte meg az egyik leghíresebb brit lóversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]