[{"available":true,"c_guid":"ab05045d-1d2d-4eee-9608-7a1ee2ba5263","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a hétvégén Balatonfüreden éppúgy látni régi amerikai nagyvasakat, mint ritka német sportkocsikat vagy olasz zsebrakétákat.","shortLead":"Ezen a hétvégén Balatonfüreden éppúgy látni régi amerikai nagyvasakat, mint ritka német sportkocsikat vagy olasz...","id":"20180505_balaton_auto_veteran_oldtimer_bmw_fiat_skoda_jaguar_rollsroyce_balatonfured","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab05045d-1d2d-4eee-9608-7a1ee2ba5263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c2e7b9-02f8-435f-bb2b-a5f592e0cced","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_balaton_auto_veteran_oldtimer_bmw_fiat_skoda_jaguar_rollsroyce_balatonfured","timestamp":"2018. május. 05. 06:41","title":"Mutatunk néhány szemrevaló autót, amikért most megéri leugrani a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai haditengerészet újra hadrendbe állítja a 2011-ben megszüntetett második flottát. Az ok a nagyhatalmi versengés visszatérése.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet újra hadrendbe állítja a 2011-ben megszüntetett második flottát. Az ok a nagyhatalmi...","id":"20180505_Valoban_itt_a_hideghaboru_ujra_felall_az_amerikai_masodik_flotta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcbe33e-6748-4543-8e8d-6b7356d79b78","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Valoban_itt_a_hideghaboru_ujra_felall_az_amerikai_masodik_flotta","timestamp":"2018. május. 05. 19:03","title":"Valóban itt a hidegháború: újra feláll az amerikai második flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35104077-f359-4320-b4db-33d992ddc82d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ernst&Young vizsgálta ki a honlapleállást, és arra jutottak, a honlap nem volt eléggé terhelhető. A terhelési tesztek eredményeit ráadásul csak a választások után adták át az NVI-nek. ","shortLead":"Az Ernst&Young vizsgálta ki a honlapleállást, és arra jutottak, a honlap nem volt eléggé terhelhető. A terhelési...","id":"20180504_Itt_a_jelentes_hogy_miert_allt_le_az_NVI_honlapja_a_valasztas_napjan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35104077-f359-4320-b4db-33d992ddc82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea5eef6-7852-424d-bc14-412337eecda9","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Itt_a_jelentes_hogy_miert_allt_le_az_NVI_honlapja_a_valasztas_napjan","timestamp":"2018. május. 04. 17:33","title":"Itt a jelentés, hogy miért állt le az NVI honlapja a választás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Természetesen Venezuelában található az a szálloda, ahol csak petróval lehet fizetni. Cserébe ezért állítólag \"hétcsillagos\" szolgáltatás jár. ","shortLead":"Természetesen Venezuelában található az a szálloda, ahol csak petróval lehet fizetni. Cserébe ezért állítólag...","id":"20180504_van_egy_hely_a_vilagon_ahol_szamolatlanul_szorhatjuk_a_venezuelai_kriptovalutankat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f8f45f-baae-4561-9800-8288ea619965","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180504_van_egy_hely_a_vilagon_ahol_szamolatlanul_szorhatjuk_a_venezuelai_kriptovalutankat","timestamp":"2018. május. 04. 21:42","title":"Van egy hely a világon, ahol számolatlanul szórhatjuk a venezuelai kriptovalutánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","shortLead":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","id":"20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c8734-264d-4be1-bf88-9c4c1158a549","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2018. május. 04. 09:52","title":"Kordonbontás-ügyben sincs ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sürgős operáción esett át szombaton a Manchester United volt menedzsere, Sir Alex Ferguson – közölte az angol futballklub.","shortLead":"Sürgős operáción esett át szombaton a Manchester United volt menedzsere, Sir Alex Ferguson – közölte az angol...","id":"20180505_Fergusont_agyverzes_miatt_megmutottek_allapota_kielegito","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ca53a-0aad-4268-a1a4-affc941e1f51","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Fergusont_agyverzes_miatt_megmutottek_allapota_kielegito","timestamp":"2018. május. 05. 21:52","title":"\"Légy erős, Főnök\" - üzenték a játékosok az agyvérzés miatt megműtött Fergusonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Roman Polanski ügyvédje szerint nem volt fair az amerikai filmakadémiától, hogy a rendezőt a meghallgatása nélkül zárta ki a testületből decemberben elfogadott új viselkedési szabályzatára hivatkozva.","shortLead":"Roman Polanski ügyvédje szerint nem volt fair az amerikai filmakadémiától, hogy a rendezőt a meghallgatása nélkül zárta...","id":"20180504_Polanski_amerikai_filmakademia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad7421-5970-4df9-81a7-04c03cc94cc5","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Polanski_amerikai_filmakademia","timestamp":"2018. május. 04. 10:38","title":"Polanski ügyvédje: Nem volt fair az amerikai filmakadémia eljárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80502ea5-b217-4c6e-a1bd-bf7d64835aab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az álhírek problémáján át a kattintásvadász címek és a nyilvánosságra hozott szexvideókig sok mindent érintett az EP-ben elfogadott állásfoglalás, mégis leginkább a független újságírás jelentőségét emelte ki, a tényfeltárás fontosságát, és azt, hogy az EU-nak támogatnia kellene az újságírókat. A Fidesz úgy látta, ezt a célt nem tudja támogatni.\r

\r

","shortLead":"Az álhírek problémáján át a kattintásvadász címek és a nyilvánosságra hozott szexvideókig sok mindent érintett...","id":"20180504_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_a_fuggetlen_sajtot_tamogato_allasfoglalast_az_EPben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80502ea5-b217-4c6e-a1bd-bf7d64835aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40773617-8a73-4bab-90a4-81fc9ee3c638","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_a_fuggetlen_sajtot_tamogato_allasfoglalast_az_EPben","timestamp":"2018. május. 04. 15:35","title":"A Fidesz nem szavazta meg a független sajtót támogató állásfoglalást az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]