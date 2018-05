A Mercedes népszerű kompakt autóját, a többek közt Kecskeméten is gyártott új A-osztályt nemrégiben alaposan leteszteltük, és nyílt titok, hogy hamarosan új változatokban is támadni fog a típus. Ilyen például a lépcsőshátú CLA, mely a jövőre várhatóan az alap A-osztályban is elérhetővé váló A45 kivitelben több mint 400 lóerős lesz.

A virtuális tuning koronázatlan hazai királyának köszönhetően pedig már meg is tudjuk mutatni, hogy körülbelül milyen lesz ez az újdonság:

© X-Tomi

X-Tomi ezenkívül azt is vázolja számunkra, hogy milyen lehet egy a szedánból készített kombi változat:

© X-Tomi

Sőt, már a szedán alapjaira épülő kupét is meg tudjuk mutatni:

© X-Tomi

