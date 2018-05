Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegesen érkeznek a gyűlölettel teli üzenetek az auschwitzi tábormúzeum vezetőihez, s gyorsan terjednek az emlékhellyel kapcsolatos álhírek is. Akadnak, akik a látogatókat fogadó idegenvezetőket is zaklatják. Ez főként azzal magyarázható, hogy tovább tart a vita a Lengyelországban elfogadott új holokauszt-törvényről.","shortLead":"Tömegesen érkeznek a gyűlölettel teli üzenetek az auschwitzi tábormúzeum vezetőihez, s gyorsan terjednek...","id":"20180507_Sertegeteshullam_indult_az_auschwitzi_lagermuzeum_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc02e21-b5a7-407a-a448-5713e20a7ebf","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Sertegeteshullam_indult_az_auschwitzi_lagermuzeum_ellen","timestamp":"2018. május. 07. 16:14","title":"Sértegetéshullám indult az auschwitzi lágermúzeum ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fe706e-b886-4a87-aa8f-b7612d3bdb88","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak a sorozatban játszik erős embert Hafþór Júlíus Björnsson. ","shortLead":"Nem csak a sorozatban játszik erős embert Hafþór Júlíus Björnsson. ","id":"20180507_A_Tronok_harca_egyik_szereploje_lett_a_vilag_legerosebb_embere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53fe706e-b886-4a87-aa8f-b7612d3bdb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bce191-9c76-4947-a819-7d9b00e528d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_A_Tronok_harca_egyik_szereploje_lett_a_vilag_legerosebb_embere","timestamp":"2018. május. 07. 09:10","title":"A Trónok harca egyik szereplője lett a világ legerősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de649be4-c293-4c4e-93cb-d779135766cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal az után, hogy Martin Horn a hét végi választási kiütötte a nyeregből Freiburg 16 évig regnáló polgármesterét, Dieter Salomont, egy ok nélkül támadó férfi kiütötte az újonnan megválasztott városvezető egyik fogát. ","shortLead":"Nem sokkal az után, hogy Martin Horn a hét végi választási kiütötte a nyeregből Freiburg 16 évig regnáló...","id":"20180507_Kivertek_a_freiburgi_polgarmester_fogat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de649be4-c293-4c4e-93cb-d779135766cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed69f06-a8ad-4e1c-bf1b-348a42edef58","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Kivertek_a_freiburgi_polgarmester_fogat","timestamp":"2018. május. 07. 14:30","title":"Kiverték a freiburgi polgármester fogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433488f6-43e0-464d-abea-a4888cb4775d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén akár már egy igen jól felszerelt vadonatúj autó árát is el lehet költeni egyetlen F1-belépőre, de legalább a cserébe kapott élmény garantáltan életre szóló lesz.","shortLead":"Idén akár már egy igen jól felszerelt vadonatúj autó árát is el lehet költeni egyetlen F1-belépőre, de legalább...","id":"20180506_legdragabb_jegy_hungaroring_f1_forma1_autoverseny_mogyorod_szalloda_f1auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433488f6-43e0-464d-abea-a4888cb4775d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945b3853-239b-4385-a8d5-6dcd1a789009","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_legdragabb_jegy_hungaroring_f1_forma1_autoverseny_mogyorod_szalloda_f1auto","timestamp":"2018. május. 06. 08:21","title":"Kapaszkodjon: 7,7 millió forintba kerül a legdrágább jegy a Hungaroringre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba797270-d180-464f-8736-19887d5408cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fergusont szombaton megműtötték, jelenleg intenzív osztályon van. ","shortLead":"Fergusont szombaton megműtötték, jelenleg intenzív osztályon van. ","id":"20180506_Legy_eros_Fonok__volt_jatekosai_szoritanak_Alex_Fergusonert_a_Twitteren","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba797270-d180-464f-8736-19887d5408cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ae264a-76c0-4ea7-a764-84452a6440e6","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Legy_eros_Fonok__volt_jatekosai_szoritanak_Alex_Fergusonert_a_Twitteren","timestamp":"2018. május. 06. 12:53","title":"\"Légy erős, Főnök!\" - volt játékosai szorítanak Alex Fergusonért a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","shortLead":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","id":"20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c36f74-c792-4a2a-ae99-0afca2efe8a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","timestamp":"2018. május. 07. 17:08","title":"Kétszer annyit költ a fizetéséből rezsire egy magyar háztartás, mint egy osztrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea496ba-479f-4a9e-aa9e-3c734bc7a100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat délután sikeresen útjára bocsátották a NASA űrszondáját. Hat év után az InSight az első eszköz, amit a vörös bolygó felé repítünk. Íme a videó a fellövés pillanatairól.","shortLead":"Szombat délután sikeresen útjára bocsátották a NASA űrszondáját. Hat év után az InSight az első eszköz, amit a vörös...","id":"20180505_nasa_mars_insight_szonda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea496ba-479f-4a9e-aa9e-3c734bc7a100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c08086-a28e-4ea4-8eab-9e5edbd1beb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180505_nasa_mars_insight_szonda","timestamp":"2018. május. 05. 19:03","title":"Már úton van a Marsra az új szonda, de beletelik pár hónapba, mire odaér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"\"Nem mondok számot, mert irritáló lenne\" - válaszolja a jövedelmét firtató kérdésre Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az egykori csempekirály szerint amit a felesége az MNB monetáris tanácsának tagjaként keres, az aprópénz a háztartásban. A HVG Portré rovatában készült beszélgetés hosszabb változatából kiderül az is, hogyan szerezte Parragh az első millióját a '90-es évek elején, amikor az átlag magyar vállalkozó még susogós mackónadrágban és makkos cipőben járt, az alaptőke pedig a nyakában lógott aranyláncként.","shortLead":"\"Nem mondok számot, mert irritáló lenne\" - válaszolja a jövedelmét firtató kérdésre Parragh László, a Magyar...","id":"20180506_Parragh_Laszlo_En_akkor_is_Jaguarral_fogok_jarni_ha_masik_kormany_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087acfdf-d6b2-4e50-9360-c423f8d113cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180506_Parragh_Laszlo_En_akkor_is_Jaguarral_fogok_jarni_ha_masik_kormany_lesz","timestamp":"2018. május. 06. 10:00","title":"Parragh László: \"Én akkor is Jaguarral fogok járni, ha másik kormány lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]