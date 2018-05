Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9a5ed97-7c2d-420d-a901-ff93b3fea168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kevés azbeszt van az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) épületében, akad helyiség, ahol csak védőfelszerelésben ajánlott tartózkodni. Akkor is csak rövid ideig.","shortLead":"Nem kevés azbeszt van az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) épületében, akad helyiség, ahol csak védőfelszerelésben...","id":"20180507_Azbesztveszely_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtarban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9a5ed97-7c2d-420d-a901-ff93b3fea168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c9a631-8005-4a68-9ddd-e26ec45482b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Azbesztveszely_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtarban","timestamp":"2018. május. 07. 10:40","title":"Azbesztveszélyben kénytelenek dolgozni az Országos Széchényi Könyvtárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre úgy tűnik, 30 fok alatt marad a hőmérséklet a jövő héten. ","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, 30 fok alatt marad a hőmérséklet a jövő héten. ","id":"20180506_Zaporok_enyhitenek_a_melegen_hetfotol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e5ba0f-97ed-40a8-84a1-08cbaa536044","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Zaporok_enyhitenek_a_melegen_hetfotol","timestamp":"2018. május. 06. 15:57","title":"Záporok enyhítenek a melegen hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár politikainak is tekinthető témát is kaptak idén a magyarból középszinten érettségizők: lerobbant épületekről, hiányzó intézményekről írhatnak levelet lakhelyük önkormányzati képviselőjének.","shortLead":"Akár politikainak is tekinthető témát is kaptak idén a magyarból középszinten érettségizők: lerobbant épületekről...","id":"20180507_onkormanyzati_kepviselonek_kell_levelet_irniuk_az_erettsegizoknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65156d8b-239f-422e-a7ae-ec4598c26f78","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_onkormanyzati_kepviselonek_kell_levelet_irniuk_az_erettsegizoknek","timestamp":"2018. május. 07. 09:14","title":"Önkormányzati képviselőnek kell levelet írniuk az érettségizőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb hat évre szól a 65 éves Putyin sokadik elnöki ciklusa. Valószínűleg ma megnevezi az új orosz kormány miniszterelnökét is.","shortLead":"Újabb hat évre szól a 65 éves Putyin sokadik elnöki ciklusa. Valószínűleg ma megnevezi az új orosz kormány...","id":"20180507_putyin_ma_teszi_le_negyedszer_az_elnoki_eskut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dba0e8-9d7d-4a83-ba2a-c762aa007192","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_putyin_ma_teszi_le_negyedszer_az_elnoki_eskut","timestamp":"2018. május. 07. 07:20","title":"Putyin ma teszi le negyedszer az elnöki esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó az év elején tartott egy rövidebb szünetet, de már újra teljes erőbedobással edz, és hamarosan ismét versenyez is.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó az év elején tartott egy rövidebb szünetet, de már újra teljes erőbedobással edz, és...","id":"20180507_Hosszu_Katinka_juniusban_ujra_versenyez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e706816-5b70-425b-a834-f761f69012a8","keywords":null,"link":"/sport/20180507_Hosszu_Katinka_juniusban_ujra_versenyez","timestamp":"2018. május. 07. 15:03","title":"Hosszú Katinka júniusban újra versenyez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d438bae9-95f1-4acd-a0fb-89b6ea2a79bb","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy politikai választást nyerni álhírek nélkül gyakorlatilag lehetetlen, ezért várhatóan egyre több ilyen ömlik majd ránk, minden oldalról – állítja Krekó Péter, akinek nemrég jelent meg a könyve a témában. Szerinte a hagyományos, presztízzsel rendelkező médiumokat, újságírókat egyre inkább ignorálni fogják, a törzsi logika fogja uralni a nyilvánosságot.","shortLead":"Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy politikai választást nyerni álhírek nélkül gyakorlatilag lehetetlen...","id":"20180507_Kreko_Peter_Europaban_peldatlan_hogy_a_kormany_legyen_az_alhirek_fo_forrasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d438bae9-95f1-4acd-a0fb-89b6ea2a79bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a9d7c4-48ba-4e2a-a638-62e2af7d742b","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Kreko_Peter_Europaban_peldatlan_hogy_a_kormany_legyen_az_alhirek_fo_forrasa","timestamp":"2018. május. 07. 11:55","title":"Krekó Péter: Európában példátlan, hogy a kormány legyen az álhírek fő forrása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","shortLead":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","id":"20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a401508-f534-4b89-b22b-538cc22bb9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","timestamp":"2018. május. 07. 09:09","title":"Schiffer András kilép az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c312573-189e-4aca-be86-0a6fca0cf40e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Természetesen mindenki hiányolja a volt reklámarcot, de változnak az idők.","shortLead":"Természetesen mindenki hiányolja a volt reklámarcot, de változnak az idők.","id":"20180507_A_CBA_lecserelte_Kasszas_Erzsit_itt_az_utodja__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c312573-189e-4aca-be86-0a6fca0cf40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e9d98c-1ae5-4a5c-bbbd-b0faff7704dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_A_CBA_lecserelte_Kasszas_Erzsit_itt_az_utodja__video","timestamp":"2018. május. 07. 09:36","title":"A CBA lecserélte Kasszás Erzsit, itt az utódja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]