Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27eb9acb-f3fc-445f-9c02-f99bd076fcbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy karácsonyi izzók alatt ünneplik az augusztus 20-i fényjátékot.","shortLead":"Lehet, hogy karácsonyi izzók alatt ünneplik az augusztus 20-i fényjátékot.","id":"20180507_sporolnak_hodmezovasarhelyen_ezert_van_meg_fent_a_karacsonyi_diszkivilagitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27eb9acb-f3fc-445f-9c02-f99bd076fcbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a967adc-706d-4ac9-b714-30123a86cea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_sporolnak_hodmezovasarhelyen_ezert_van_meg_fent_a_karacsonyi_diszkivilagitas","timestamp":"2018. május. 07. 10:07","title":"Spórolnak Hódmezővásárhelyen: valószínűleg nem lesz tűzijáték augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"23-29 fok várható, erős széllel. ","shortLead":"23-29 fok várható, erős széllel. ","id":"20180506_A_szellel_elviselhetobb_lesz_a_meleg_ma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d056106b-ac64-444e-8266-e1231896061e","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_A_szellel_elviselhetobb_lesz_a_meleg_ma","timestamp":"2018. május. 06. 08:10","title":"A széllel elviselhetőbb lesz a meleg ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dcce80-8e63-4b97-8055-0eb9d975b13c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodell terepes képességei is igen komolyak, de emelt futóművel még durvább produkcióra képes a G-osztály.","shortLead":"Az alapmodell terepes képességei is igen komolyak, de emelt futóművel még durvább produkcióra képes a G-osztály.","id":"20180507_mercedes_gosztaly_terepjaro_tuning_felni_toyo_terepgumi_hifi_4x4","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3dcce80-8e63-4b97-8055-0eb9d975b13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd880112-78ae-418a-a7a7-11b64afa9310","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_mercedes_gosztaly_terepjaro_tuning_felni_toyo_terepgumi_hifi_4x4","timestamp":"2018. május. 07. 16:26","title":"Nem nagyon van olyan terep, ahol ez a félelmetes Mercedes G-osztály ne menne el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bf323-d8d2-478f-b2f5-2e73802920fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi engedélyezéséért. A Million Marihuana March elnevezésű akciót már a 21. alkalommal rendezték meg a cseh fővárosban.","shortLead":"Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi...","id":"20180505_Tobb_ezer_ember_tuntetett_Pragaban_a_marihuanafogyasztas_legalizalasaert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bf323-d8d2-478f-b2f5-2e73802920fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47231615-6ab4-4726-9658-3a02d335abe7","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Tobb_ezer_ember_tuntetett_Pragaban_a_marihuanafogyasztas_legalizalasaert","timestamp":"2018. május. 05. 17:58","title":"Több ezer ember tüntetett Prágában a marihuánafogyasztás legalizálásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában. A fővárosi csapat ezzel továbbra is egy ponttal vezeti a bajnokságot a Videoton előtt.\r

\r

","shortLead":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában...","id":"20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b0f7f0-0d85-4bb2-815c-4dffbf203028","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","timestamp":"2018. május. 05. 22:19","title":"Csaknem hároméves Videoton-sorozatot szakított meg a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fe706e-b886-4a87-aa8f-b7612d3bdb88","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak a sorozatban játszik erős embert Hafþór Júlíus Björnsson. ","shortLead":"Nem csak a sorozatban játszik erős embert Hafþór Júlíus Björnsson. ","id":"20180507_A_Tronok_harca_egyik_szereploje_lett_a_vilag_legerosebb_embere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53fe706e-b886-4a87-aa8f-b7612d3bdb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bce191-9c76-4947-a819-7d9b00e528d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_A_Tronok_harca_egyik_szereploje_lett_a_vilag_legerosebb_embere","timestamp":"2018. május. 07. 09:10","title":"A Trónok harca egyik szereplője lett a világ legerősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3825b0-6053-4e55-a48c-83c01879204e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zavartan viselkedő sofőr autójában gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök. A férfit őrizetbe vették.","shortLead":"A zavartan viselkedő sofőr autójában gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök. A férfit őrizetbe vették.","id":"20180507_megutott_egy_mentodolgozot_mohacson_egy_karambolozo_ferfi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3825b0-6053-4e55-a48c-83c01879204e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb68a25-e7eb-44a8-8b31-db99c1cb243c","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_megutott_egy_mentodolgozot_mohacson_egy_karambolozo_ferfi","timestamp":"2018. május. 07. 11:55","title":"Megütött egy mentődolgozót Mohácson egy karambolozó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Néha rossz érzéssel tölti el az embert, ha visszamegy oda, ahonnan jött – vallja Snétberger Ferenc, a Berlinben élő világhírű gitáros, akinek roma fiatalok oktatására alapított zeneiskolája most bajban van. Interjú.","shortLead":"Néha rossz érzéssel tölti el az embert, ha visszamegy oda, ahonnan jött – vallja Snétberger Ferenc, a Berlinben élő...","id":"201818__snetberger_ferenc_zenesz__osszhangrol_erofolenyrol__alapos_indok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18402e9b-9eba-4d4b-a31f-11ade31759e2","keywords":null,"link":"/kultura/201818__snetberger_ferenc_zenesz__osszhangrol_erofolenyrol__alapos_indok","timestamp":"2018. május. 05. 20:00","title":"\"1988-ban, Nyugat-Berlinben találkoztam először az igazi szocializmussal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]