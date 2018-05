Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edc91c96-da89-4c3a-b60b-634cc9b81643","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán nem lehet majd panasz a küszöbön álló OnePlus 6 fotózási képességeire, legalábbis az indiai Vogue számára megfelelő eszköz volt a telefon a májusi szám borítófotójának elkészítéséhez.","shortLead":"Igazán nem lehet majd panasz a küszöbön álló OnePlus 6 fotózási képességeire, legalábbis az indiai Vogue számára...","id":"20180506_oneplus6tal_keszult_a_majusi_indiai_voguecimlapja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edc91c96-da89-4c3a-b60b-634cc9b81643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b44ef8-7499-4122-b221-ab33df487a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_oneplus6tal_keszult_a_majusi_indiai_voguecimlapja","timestamp":"2018. május. 06. 10:12","title":"Még be sem jelentették, de már magazinborító készült a OnePlus 6-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63d669a-9219-45e9-aec3-09285e65c674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg a Hold utcai templomba tervezték, de a kormányellenesek miatt inkább az országházban tartják.","shortLead":"Eredetileg a Hold utcai templomba tervezték, de a kormányellenesek miatt inkább az országházban tartják.","id":"20180507_istentisztelet_parlament_fidesz_frakcio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f63d669a-9219-45e9-aec3-09285e65c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604cc9ca-1ced-42ec-bd01-b746d7ffc7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_istentisztelet_parlament_fidesz_frakcio","timestamp":"2018. május. 07. 21:26","title":"A tüntetés miatt a Parlamentbe kéri az istentiszteletet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fba40f9-c607-4baa-9d90-3666c1526c32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű magyar karmester ezúttal nem zenekart fog vezetni, hanem vitát. ","shortLead":"A világhírű magyar karmester ezúttal nem zenekart fog vezetni, hanem vitát. ","id":"20180507_Fischer_Ivan_nyilvanos_vitat_tart_az_antiszemitizmusrol_egy_londoni_zsinagogaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fba40f9-c607-4baa-9d90-3666c1526c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980f0fdb-f264-4970-b11a-d9a40f716216","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Fischer_Ivan_nyilvanos_vitat_tart_az_antiszemitizmusrol_egy_londoni_zsinagogaban","timestamp":"2018. május. 07. 14:24","title":"Fischer Iván nyilvános vitát tart az antiszemitizmusról egy londoni zsinagógában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0d5236-4d92-4bf1-a538-2503ea8ba18c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több ellenzéki képviselő nekiesne a Parlament köré húzott kordonnak, ám nagyjából kizárt, hogy megadasson nekik az az öröm és szereplési lehetőség, amelyben Orbán Viktornak volt része 2007-ben. ","shortLead":"Több ellenzéki képviselő nekiesne a Parlament köré húzott kordonnak, ám nagyjából kizárt, hogy megadasson nekik...","id":"20180507_parlament_kordon_kordonbontas_tuntetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe0d5236-4d92-4bf1-a538-2503ea8ba18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44726af3-03c4-412a-9a44-c9edcd72ec74","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_parlament_kordon_kordonbontas_tuntetes","timestamp":"2018. május. 07. 18:16","title":"Orbán még kemény lehetett, a mostani ellenzék egy Benny Hill show-ban találhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-kormány alatt elég sokáig állt kordon a Kossuth téren, azt Orbán Viktor is bontotta.","shortLead":"Az MSZP-kormány alatt elég sokáig állt kordon a Kossuth téren, azt Orbán Viktor is bontotta.","id":"20180507_Bangone_szerint_hiteles_lenne_ha_az_MSZP_is_kordont_bontana","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c377aad4-d486-4418-9d98-edbb3ecb052a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Bangone_szerint_hiteles_lenne_ha_az_MSZP_is_kordont_bontana","timestamp":"2018. május. 07. 13:31","title":"Bangóné szerint hiteles lenne, ha az MSZP is kordont bontana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincsenek titkos kamrák Tutanhamon luxori sírjában – erre az eredményre jutottak a radartechnológiát bevető olasz régészek, akik január vége óta kutattak az ókori egyiptomi fáraó síremlékének rejtett kamrái után.","shortLead":"Nincsenek titkos kamrák Tutanhamon luxori sírjában – erre az eredményre jutottak a radartechnológiát bevető olasz...","id":"20180507_egyiptomi_piramis_tutanhamon_sirja_titkos_kamra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef96c32-a2ee-40b8-89ec-ff7692ee3440","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_egyiptomi_piramis_tutanhamon_sirja_titkos_kamra","timestamp":"2018. május. 07. 12:03","title":"A hír, ami biztosan nem kerül be a Hihetetlen! magazinba: nincs titkos kamra Tutanhamon sírjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20b9cb1-b70a-4dd6-a25b-25bb13f1d9b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A férfi lesodródott az útról, kidöntötte a kerítést, majd egy ház udvarán állt meg. ","shortLead":"A férfi lesodródott az útról, kidöntötte a kerítést, majd egy ház udvarán állt meg. ","id":"20180506_Reszegen_vezetett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20b9cb1-b70a-4dd6-a25b-25bb13f1d9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20516a8f-939b-46d3-b576-5029fa73cb5e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Reszegen_vezetett","timestamp":"2018. május. 06. 19:59","title":"Részegen vezetett a miskolci sofőr, majdnem megölt négy gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","shortLead":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","id":"20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd78db81-bd5e-4913-95f6-81add2e1cf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","timestamp":"2018. május. 07. 06:20","title":"A magyar írásbelikkel kezdődik az érettségi hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]