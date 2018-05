Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","shortLead":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","id":"20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c36f74-c792-4a2a-ae99-0afca2efe8a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","timestamp":"2018. május. 07. 17:08","title":"Kétszer annyit költ a fizetéséből rezsire egy magyar háztartás, mint egy osztrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb eszközt ad a Facebook felhasználói kezébe, mellyel mi magunk érhetjük el, hogy kevesebb legyen a csak a szerzője által viccesnek gondolt hozzászólás, trollkodás és más idétlen tartalom saját facebookos környezetünkben.","shortLead":"Újabb eszközt ad a Facebook felhasználói kezébe, mellyel mi magunk érhetjük el, hogy kevesebb legyen a csak a szerzője...","id":"20180508_facebook_hozzaszolasok_komment_leszavazas_lefele_nyil_mire_jo_gomb_ikon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5177220b-006e-4c47-b3b5-2e9f36a71a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_facebook_hozzaszolasok_komment_leszavazas_lefele_nyil_mire_jo_gomb_ikon","timestamp":"2018. május. 08. 08:03","title":"Fontos új gomb jön a Facebookra: ha valami hülyeséget lát kiírva, nyomjon rá azon nyomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070b153b-2b0c-46ee-a410-c8719b450e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tour de Yorkshire versenyén történt majdnem baj, miután irányíthatatlanná vált egy autó. A bicikliseket terelő egyik önkéntes az utolsó utáni pillanatban ugrott el a felé tartó járműtől, mely ez után letarolta a járdaszigetet.","shortLead":"A Tour de Yorkshire versenyén történt majdnem baj, miután irányíthatatlanná vált egy autó. A bicikliseket terelő egyik...","id":"20180507_Kis_hijan_tragedia_tortent_egy_elszabadult_auto_miatt_az_Egyesult_Kiralysagban__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=070b153b-2b0c-46ee-a410-c8719b450e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cbed10-0791-4a97-b830-64b2854dda46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_Kis_hijan_tragedia_tortent_egy_elszabadult_auto_miatt_az_Egyesult_Kiralysagban__video","timestamp":"2018. május. 07. 17:04","title":"Kis híján tragédia történt egy elszabadult autó miatt az Egyesült Királyságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1dc1b1-6382-4ce5-9bce-af61ff5db295","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hónapokig eltarthat a vulkánkitörés. ","shortLead":"Hónapokig eltarthat a vulkánkitörés. ","id":"20180506_Lakott_teruletre_folyt_a_lava_Hawaiin__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec1dc1b1-6382-4ce5-9bce-af61ff5db295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7c3e23-e812-4ae1-8668-9fa3006dd9d3","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Lakott_teruletre_folyt_a_lava_Hawaiin__fotok","timestamp":"2018. május. 06. 15:08","title":"Lakott területre folyt a láva Hawaiin - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Illetéktelenek e-mailben küldött, hamis weboldalakon keresztül próbálják megszerezni a K&H ügyfeleinek e-banki azonosító adatait – figyelmeztet a pénzintézet.","shortLead":"Illetéktelenek e-mailben küldött, hamis weboldalakon keresztül próbálják megszerezni a K&H ügyfeleinek e-banki...","id":"20180507_kh_bank_ebank_csalad_adathalasz_email","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7ccda-1d08-46fd-b38f-9f6a12f84456","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_kh_bank_ebank_csalad_adathalasz_email","timestamp":"2018. május. 07. 21:03","title":"Közleményt adott ki a K&H: ha az ügyfelük, figyeljen oda az e-mailjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg olyan videó van fent a YouTube-on, amely iskolai csalásra buzdította a diákokat. A BBC alapos kutatómunkával sok száz olyat is talált, amelyben a beadandó dolgozatokat pénzért leszállító szolgáltatást reklámoznak. Nagy felháborodást keltett, hogy a YouTube letörölte ezeket a videókat.","shortLead":"Rengeteg olyan videó van fent a YouTube-on, amely iskolai csalásra buzdította a diákokat. A BBC alapos kutatómunkával...","id":"20180507_youtube_videok_torlese_edubirdie_csalas_erettsegi_dolgozat_beadando_szakdolgozat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aca2fd-72e3-45dd-bda5-32d4c0bdc5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_youtube_videok_torlese_edubirdie_csalas_erettsegi_dolgozat_beadando_szakdolgozat","timestamp":"2018. május. 07. 06:03","title":"700 milliószor futott le a YouTube-on a reklám, melyben arra biztatták a diákokat, írassák meg mással dolgozatukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","shortLead":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","id":"20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd78db81-bd5e-4913-95f6-81add2e1cf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","timestamp":"2018. május. 07. 06:20","title":"A magyar írásbelikkel kezdődik az érettségi hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly problémát jelent, hogy az elektromos autók egy bizonyos sebesség alatt \"észrevehetetlenek\". Mostantól ez változni fog.","shortLead":"Komoly problémát jelent, hogy az elektromos autók egy bizonyos sebesség alatt \"észrevehetetlenek\". Mostantól...","id":"20180506_szigoritas_elektromos_auto_hangszoro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2a0228-7d5a-41d9-8e26-75a9c625b667","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_szigoritas_elektromos_auto_hangszoro","timestamp":"2018. május. 06. 16:11","title":"2019-től komoly szigorítást vezetnek be az elektromos autóknál, a már forgalomban lévő autókat is érinteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]