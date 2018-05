Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ec40fe7-a4e5-4b4e-9793-5dce3607c472","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökön tört ki a Kilauea vulkán, és vasárnap este már tíz hasadékból ömlött a láva. Vannak olyan lakók, akik valószínűleg soha nem térhetnek már haza otthonukba.","shortLead":"Csütörtökön tört ki a Kilauea vulkán, és vasárnap este már tíz hasadékból ömlött a láva. Vannak olyan lakók, akik...","id":"20180507_felelmetes_latvany_a_hawaiira_betoro_tuztenger","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec40fe7-a4e5-4b4e-9793-5dce3607c472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3968eb1f-23ff-4a02-af1a-a91364efe703","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_felelmetes_latvany_a_hawaiira_betoro_tuztenger","timestamp":"2018. május. 07. 07:30","title":"Félelmetes látvány a Hawaiira betörő tűztenger – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aae764a-e5c8-43ac-9ce1-b875f1911860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június második felében lesz az esemény Budapesten, Orbán Viktor szignálta a kormányhatározatot.","shortLead":"Június második felében lesz az esemény Budapesten, Orbán Viktor szignálta a kormányhatározatot.","id":"20180507_395_milliobol_rendezunk_vizilabda_szuperdontot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aae764a-e5c8-43ac-9ce1-b875f1911860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2935af40-2a6a-4913-b50e-b85fc7978dac","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_395_milliobol_rendezunk_vizilabda_szuperdontot","timestamp":"2018. május. 07. 10:25","title":"395 millióból rendezünk vízilabda-szuperdöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly problémát jelent, hogy az elektromos autók egy bizonyos sebesség alatt \"észrevehetetlenek\". Mostantól ez változni fog.","shortLead":"Komoly problémát jelent, hogy az elektromos autók egy bizonyos sebesség alatt \"észrevehetetlenek\". Mostantól...","id":"20180506_szigoritas_elektromos_auto_hangszoro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2a0228-7d5a-41d9-8e26-75a9c625b667","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_szigoritas_elektromos_auto_hangszoro","timestamp":"2018. május. 06. 16:11","title":"2019-től komoly szigorítást vezetnek be az elektromos autóknál, a már forgalomban lévő autókat is érinteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt és feldarabolt egy újságírónőt.","shortLead":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt...","id":"201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8d9f91-1638-4da2-a310-1ffdf5528781","keywords":null,"link":"/vilag/201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","timestamp":"2018. május. 06. 20:00","title":"Egy nem politikai gyilkosság anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közelgő pünkösdi hétvégén a hazai csúcsgasztronómia mellett egy nagy falatot kapunk a világ legjobb éttermeiből is. A Millenárisra érkező nemzetközi sztárok és hazai gasztroélet jeles képviselői exkluzív ebédeket és vacsorákat is adna, melyekre érdemes mihamarabb helyet váltani.\r

\r

","shortLead":"A közelgő pünkösdi hétvégén a hazai csúcsgasztronómia mellett egy nagy falatot kapunk a világ legjobb éttermeiből is...","id":"20180507_Sztarsefek_foztjet_kostolhatjuk_a_hetvegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ca66a5-36c3-4317-b5b4-a162710d8ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Sztarsefek_foztjet_kostolhatjuk_a_hetvegen","timestamp":"2018. május. 07. 14:41","title":"Sztárséfek főztjét kóstolhatjuk a jövő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517b719b-29d4-445d-8374-776ca5815d2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Newcastle-i Egyetem kutatói 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán.","shortLead":"A Newcastle-i Egyetem kutatói 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán.","id":"20180507_nyomtatott_napelem_napenergia_paul_dastoor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517b719b-29d4-445d-8374-776ca5815d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dca165-bb89-4d69-b03b-3cdd494bfd76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_nyomtatott_napelem_napenergia_paul_dastoor","timestamp":"2018. május. 07. 09:03","title":"Ez tényleg forradalmi: 30x olcsóbb napelem készült, már felszerelték az első házra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Iskolai vérengzéssel fenyegetőzött, pisztolyt is vett, mégis szabadlábon van a 18 éves amerikai fiatalember, Jack Sawyer, aki volt iskolájában tervezett lövöldözést. Az ügy komoly hullámokat keltett az USA-ban. Ön szerint jól döntöttek az amerikai hatóságok?","shortLead":"Iskolai vérengzéssel fenyegetőzött, pisztolyt is vett, mégis szabadlábon van a 18 éves amerikai fiatalember, Jack...","id":"20180507_Gyilkolni_akarok__irta_az_amerikai_fiatalember_Most_hatalmas_a_vita_mert_elengedtek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1a6500-56ea-4f21-b8bd-3ac67bbfdb81","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Gyilkolni_akarok__irta_az_amerikai_fiatalember_Most_hatalmas_a_vita_mert_elengedtek","timestamp":"2018. május. 07. 14:00","title":"Gyilkolni akarok – írta az amerikai fiatalember. Most hatalmas a vita, mert elengedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4e11f-5c6a-4cc9-9474-b123925d24e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisfilmmel köszönti az anyákat a Budapesti Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Kisfilmmel köszönti az anyákat a Budapesti Rendőr-főkapitányság.","id":"20180506_Mi_tortenik_ha_negy_rendor_megprobal_helyettesiteni_egy_anyat_Video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b4e11f-5c6a-4cc9-9474-b123925d24e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab24352-71c9-406b-bfb0-3d989ae7d24f","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Mi_tortenik_ha_negy_rendor_megprobal_helyettesiteni_egy_anyat_Video","timestamp":"2018. május. 06. 14:44","title":"Mi történik, ha négy rendőr megpróbál helyettesíteni egy anyát? Videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]