Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kettest viszont a gyengébb matekosok is meg tudják szerezni.","shortLead":"A kettest viszont a gyengébb matekosok is meg tudják szerezni.","id":"20180508_Trukkos_feladatok_is_voltak_a_matekerettsegin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e40491c-4732-46a6-b6e6-266ec839af91","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Trukkos_feladatok_is_voltak_a_matekerettsegin","timestamp":"2018. május. 08. 10:08","title":"Trükkös feladatok is voltak a matekérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez már az ötödik ilyen állat volt Heves megyében. ","shortLead":"Ez már az ötödik ilyen állat volt Heves megyében. ","id":"20180507_Ujabb_sertespestissel_ferttozott_vaddisznot_talaltak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5dcccf-9a16-4956-b445-f6e538b3932c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ujabb_sertespestissel_ferttozott_vaddisznot_talaltak","timestamp":"2018. május. 07. 11:08","title":"Újabb sertéspestissel fertőzött vaddisznót találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343809ff-e07d-4a86-9bc7-3e6832da68dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion sofőrje szemmel láthatóan annyit tudott tenni, hogy megpróbál lehúzódni az útról.","shortLead":"A kamion sofőrje szemmel láthatóan annyit tudott tenni, hogy megpróbál lehúzódni az útról.","id":"20180508_iranyithatatlan_kamion_baleset_vietnam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=343809ff-e07d-4a86-9bc7-3e6832da68dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb0695d-833f-41a8-96ee-92ac4a1ac67c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_iranyithatatlan_kamion_baleset_vietnam","timestamp":"2018. május. 08. 09:21","title":"Irányíthatatlanná vált a kamion, komoly pusztítást végzett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada02a2e-9d43-4fa8-a5b6-f1f9b0337f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lagymatagabb tüntetésnek a hirtelen lecsapó vihar vetett véget.","shortLead":"A lagymatagabb tüntetésnek a hirtelen lecsapó vihar vetett véget.","id":"20180508_Omlo_esoben_menekulnek_a_tuntetok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ada02a2e-9d43-4fa8-a5b6-f1f9b0337f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188eeee9-73c3-4272-928b-f2efb115f733","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Omlo_esoben_menekulnek_a_tuntetok","timestamp":"2018. május. 08. 19:22","title":"Ömlő esőben menekülnek a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rasszista banda tagjai hat késszúrással sebesítették meg Edinburghban a lányrokonát védelmező szíriai menekültet.","shortLead":"Egy rasszista banda tagjai hat késszúrással sebesítették meg Edinburghban a lányrokonát védelmező szíriai menekültet.","id":"20180507_Rasszista_keseles_Edinburghban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c53957-3c51-4de3-8af1-591f93e42bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Rasszista_keseles_Edinburghban","timestamp":"2018. május. 07. 09:51","title":"Négyen egy ellen: rasszista késelés Edinburghban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d65ab1f-377b-4d88-a992-ee42cc9aee5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A norvég, Viking névre hallgató hajózási társaság 2019 augusztusában indítja el a világ leghosszabb hajókirándulását, a nyaralók az út során 59 országot érintenek majd. A jegyek ára sajnos az egekben van. ","shortLead":"A norvég, Viking névre hallgató hajózási társaság 2019 augusztusában indítja el a világ leghosszabb hajókirándulását...","id":"20180507_245_napig_fog_tartani_a_vilag_leghosszabb_luxus_hajoutja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d65ab1f-377b-4d88-a992-ee42cc9aee5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36177ff-d51b-4786-bc9b-38d0de59beb5","keywords":null,"link":"/elet/20180507_245_napig_fog_tartani_a_vilag_leghosszabb_luxus_hajoutja","timestamp":"2018. május. 07. 13:41","title":"245 napig fog tartani a világ leghosszabb luxushajóútja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új membránanyagot fejlesztettek ki kínai tudósok, amely hatékonyan szűri ki a sót a vízből és más víztisztítói funkciói is vannak. ","shortLead":"Új membránanyagot fejlesztettek ki kínai tudósok, amely hatékonyan szűri ki a sót a vízből és más víztisztítói funkciói...","id":"20180507_kina_viztisztito_technologia_nano_membran","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d962597-9e4a-40f0-a982-3422e6020a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_kina_viztisztito_technologia_nano_membran","timestamp":"2018. május. 07. 17:03","title":"Feltalálták a 3-4x gyorsabb víztisztító technológiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e309bde4-d682-40fc-a675-80eb2f7d41d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök bűnügyi őrizetbe vették azt a két férfit, akik elfogásuk előtt és után is elvittek egy-egy autót és karamboloztak velük.","shortLead":"A veszprémi rendőrök bűnügyi őrizetbe vették azt a két férfit, akik elfogásuk előtt és után is elvittek egy-egy autót...","id":"20180507_lopott_auto_suzuki_autolopas_tolvaj_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e309bde4-d682-40fc-a675-80eb2f7d41d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f27935a-07af-4ba2-bfd9-5f71b767ebd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_lopott_auto_suzuki_autolopas_tolvaj_baleset","timestamp":"2018. május. 07. 06:41","title":"Csúcsra járatták a pofátlanságot az ajkai autótolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]